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США задерживали одобрение контрактов на поставку Киеву ракет

США задерживали одобрение контрактов на поставку Киеву ракет - 30.01.2025 Украина.ру

США задерживали одобрение контрактов на поставку Киеву ракет

В последние годы США задерживали одобрение около 67 процентов контрактов на поставку Киеву ракет для ЗРК NASAMS и Patriot на 6,2 миллиарда долларов, передает РИА Новости

2025-01-30T10:45

2025-01-30T10:45

2025-01-30T10:45

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Агентство проанализировало последний аудиторский отчет Пентагона.Оно напомнило, что после начала украинского конфликта в феврале 2022 года администрация США выделила Киеву около 65,9 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности, включая пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, объявленный 9 января 2025 года. В обещанную помощь входят усовершенствованные ЗРК NASAMS, ракеты для систем ПВО Patriot и Stinger.Однако в январском отчете по результатам аудита министерства обороны подчеркивается, что, несмотря на первоначальные обязательства по поставке этих систем, детальный процесс заключения контрактов с производителями оборонной продукции затянулся более чем на год, что создало риски несвоевременных поставок на Украину и несвоевременного пополнения запасов армии США.В отчете рассмотрены 18 "неопределенных" UCA (то есть содержащих аспекты, которые не были согласованы до начала их действия) контрактов на ракеты-перехватчики NASAMS и Patriot с начальной стоимостью NTE (не превышающих) 6,2 миллиарда долларов США. По состоянию на 1 июня 2024 года 12 из этих 18 контрактов (около 67%) с общей начальной стоимостью NTE в размере 4,2 миллиарда долларов США не перешли в категорию "определенных" в течение 180 дней с момента получения квалификационных предложений от оборонных подрядчиков вопреки политике Пентагона, говорится в отчете.Там подробно описали повышенные риски, которые такие контракты представляют для правительства США."В результате того, что UCA не были определены в одностороннем порядке, армейский персонал, заключающий контракт, откладывал установление справедливых и разумных условий контракта и подвергал правительство повышенному риску", — говорится в отчете.Хотя в аудиторском отчете не содержались сведения о других задержанных контрактах, в нем были указаны их уникальные номера, которые позволили агентству проверить их по другим ранее опубликованным данным Пентагона.Так, контракт на поставку NASAMS на сумму 1,2 миллиарда долларов был задержан более чем на 389 дней c момента объявления министерством обороны 30 ноября 2022 года.Аналогичным образом контракт на производство ракет Patriot Advanced Capability-3, объявленный министерством обороны 21 апреля 2023 года и оцененный в 2,45 миллиарда долларов, столкнулся с задержкой на 442 дня и оставался "неопределенным" по состоянию на 1 июня прошлого года, следует из аудиторского отчета.Самую длительную задержку агентство обнаружило с контрактом на зенитные ракеты Stinger, заключенным 27 мая 2022 года с оборонным концерном Raytheon, ставшим частью RTX Corporation. Согласно аудиторскому отчету Пентагона, контракт на ракеты Stinger был отложен на 484 дня, прежде чем он был в конечном итоге "определен".Все это, вероятно, замедлит поставку оружия как Украине, так и ВС США, которым необходимо было пополнить свои запасы после отправки аналогичного оружия в Киев через президентские полномочия по выделению помощи из запасов вооружений.Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.

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