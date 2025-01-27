Армия России расширила плацдарм у Купянска - британская разведка
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Российская армия демонстрирует успехи в зоне СВО. Об этом 27 января сообщила разведка Минобороны Британии.
Армия России постепенно расширила плацдарм на западном берегу реки Оскол в северной части Харьковской области, констатировали в британской военной разведке.
"Плацдарм был первоначально создан в конце ноября 2024 года, и с тех пор российские силы добились тактических успехов в этом районе", - сказано в официальном сообщении.
Плацдарм важен для продвижения российских войск в сторону важного города Купянска.
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Кроме того, отметили в разведке Минобороны Британии, Россия сосредоточила внимание на посёлке Двуречная, за который идут бои с ВСУ. также продолжаются бои за село Западное в 4 километрах к западу от Оскола.
"Россия почти наверняка пытается оказать давление на логистический центр Купянск, также расположенный на реке Оскол, примерно в 12 км к югу от плацдарма. Российские силы уже контролируют линии снабжения к востоку и югу от города и, вероятно, пытаются взять под контроль северные пути снабжения в город", - сказано в публикации Минобороны Британии.
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