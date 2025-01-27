Армия России расширила плацдарм у Купянска - британская разведка

Главная цель — Купянск: эксперт о том, как ВС РФ движутся по Осколу и давят ВСУ в Зеленом Гае и Загрызово

Сейчас ВС РФ занимают позиции, которые позволят окружить Купянск и принудить к отступлению гарнизон ВСУ. Российская разведка контролирует все подступы к городу, перемещается по территории противника и отслеживает все его передвижения. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин