Армия России расширила плацдарм у Купянска - британская разведка - 27.01.2025 Украина.ру
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Армия России расширила плацдарм у Купянска - британская разведка
Армия России расширила плацдарм у Купянска - британская разведка - 27.01.2025 Украина.ру
Армия России расширила плацдарм у Купянска - британская разведка
Российская армия демонстрирует успехи в зоне СВО. Об этом 27 января сообщила разведка Минобороны Британии.
2025-01-27T15:01
2025-01-27T15:01
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британия
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Армия России постепенно расширила плацдарм на западном берегу реки Оскол в северной части Харьковской области, констатировали в британской военной разведке."Плацдарм был первоначально создан в конце ноября 2024 года, и с тех пор российские силы добились тактических успехов в этом районе", - сказано в официальном сообщении.Плацдарм важен для продвижения российских войск в сторону важного города Купянска.Кроме того, отметили в разведке Минобороны Британии, Россия сосредоточила внимание на посёлке Двуречная, за который идут бои с ВСУ. также продолжаются бои за село Западное в 4 километрах к западу от Оскола."Россия почти наверняка пытается оказать давление на логистический центр Купянск, также расположенный на реке Оскол, примерно в 12 км к югу от плацдарма. Российские силы уже контролируют линии снабжения к востоку и югу от города и, вероятно, пытаются взять под контроль северные пути снабжения в город", - сказано в публикации Минобороны Британии.Больше новостей представлено в обзоре Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января
https://ukraina.ru/20250127/1060577168.html
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новости, россия, британия, оскол, вооруженные силы украины, купянск, купянское направление, сво, минобороны рф, всу, украина-нато, разведка
Новости, Россия, Британия, Оскол, Вооруженные силы Украины, Купянск, Купянское направление, СВО, Минобороны РФ, ВСУ, Украина-НАТО, разведка

Армия России расширила плацдарм у Купянска - британская разведка

15:01 27.01.2025
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Российская армия демонстрирует успехи в зоне СВО. Об этом 27 января сообщила разведка Минобороны Британии.
Армия России постепенно расширила плацдарм на западном берегу реки Оскол в северной части Харьковской области, констатировали в британской военной разведке.
"Плацдарм был первоначально создан в конце ноября 2024 года, и с тех пор российские силы добились тактических успехов в этом районе", - сказано в официальном сообщении.
Плацдарм важен для продвижения российских войск в сторону важного города Купянска.
- РИА Новости, 1920, 27.01.2025
05:00
Главная цель — Купянск: эксперт о том, как ВС РФ движутся по Осколу и давят ВСУ в Зеленом Гае и ЗагрызовоСейчас ВС РФ занимают позиции, которые позволят окружить Купянск и принудить к отступлению гарнизон ВСУ. Российская разведка контролирует все подступы к городу, перемещается по территории противника и отслеживает все его передвижения. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Кроме того, отметили в разведке Минобороны Британии, Россия сосредоточила внимание на посёлке Двуречная, за который идут бои с ВСУ. также продолжаются бои за село Западное в 4 километрах к западу от Оскола.
"Россия почти наверняка пытается оказать давление на логистический центр Купянск, также расположенный на реке Оскол, примерно в 12 км к югу от плацдарма. Российские силы уже контролируют линии снабжения к востоку и югу от города и, вероятно, пытаются взять под контроль северные пути снабжения в город", - сказано в публикации Минобороны Британии.
Больше новостей представлено в обзоре Зловещее предупреждение Буданова, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 января
 
НовостиРоссияБританияОсколВооруженные силы УкраиныКупянскКупянское направлениеСВОМинобороны РФВСУУкраина-НАТОразведка
 
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