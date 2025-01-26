https://ukraina.ru/20250126/1060517269.html
Тузы в рукаве: Царёв о значении Покровска и Курской области в контексте мирных переговоров
Тузы в рукаве: Царёв о значении Покровска и Курской области в контексте мирных переговоров - 26.01.2025 Украина.ру
Тузы в рукаве: Царёв о значении Покровска и Курской области в контексте мирных переговоров
Взятие Покровска может резко изменить ход игры за столом переговоров, но если Курская область не будет полностью освобождена от украинских подразделений, никакие мирные инициативы Россия не рассмотрит
2025-01-26T07:30
2025-01-26T07:30
2025-01-26T09:32
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв. По его словам, таких крупных городов как Покровск, за исключением Мариуполя, российская армия не брала с начала СВО.Он уточнил, что было бы странно замораживать границу с Украиной по линии фронта, которая проходит по Курской области.“Либо процедура будет более сложной в виде размена территориями, а об этом не всегда легко договориться”, — также предположил собеседник издания.Покровск (Красноармейск) играет важнейшую роль для Киева и для ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) в частности. Город является одним из ключевых населенных пунктов для снабжения оставшихся гарнизонов украинской армии, и его утрата чревата для Украины тяжелыми последствиями.Ранее СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.Полный текст интервью Олега Царёва: Даже если Трамп не будет помогать Зеленскому, Байден уже обеспечил Украине два года войны
https://ukraina.ru/20250123/1060500480.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, курская область, россия, владимир путин, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, покровск/красноармейск, днр, детали, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, ДНР, детали, СВО, Спецоперация
Тузы в рукаве: Царёв о значении Покровска и Курской области в контексте мирных переговоров
07:30 26.01.2025 (обновлено: 09:32 26.01.2025)
Взятие Покровска может резко изменить ход игры за столом переговоров, но если Курская область не будет полностью освобождена от украинских подразделений, никакие мирные инициативы Россия не рассмотрит