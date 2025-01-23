Ермак признал сложную ситуацию на фронте для Киева - 23.01.2025 Украина.ру
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Ермак признал сложную ситуацию на фронте для Киева
Ермак признал сложную ситуацию на фронте для Киева - 23.01.2025 Украина.ру
Ермак признал сложную ситуацию на фронте для Киева
Руководитель Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире телеканала CNBC признал, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины является тяжелой
2025-01-23T13:16
2025-01-23T13:16
новости
украина
владимир зеленский
россия
киев
андрей ермак
вооруженные силы украины
минобороны
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"В нынешнем статусе конфликта мы все еще в более напряженной и более сложной ситуации на востоке и также в Курской области, где мы все еще остаемся... Да, это сложная ситуация", - сказал Ермак.Он подчеркнул, что ситуация для ВСУ трудная в том числе из-за проблем с оснащением бригад.Ранее Зеленский признавал, что на востоке Украины инициатива принадлежит ВС РФ. В начале января генеральный штаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта.Об успехах российских военных - в материале Поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и места сборки дронов: Минобороны об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, россия, киев, андрей ермак, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Киев, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Ермак признал сложную ситуацию на фронте для Киева

13:16 23.01.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Руководитель Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире телеканала CNBC признал, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины является тяжелой
"В нынешнем статусе конфликта мы все еще в более напряженной и более сложной ситуации на востоке и также в Курской области, где мы все еще остаемся... Да, это сложная ситуация", - сказал Ермак.
Он подчеркнул, что ситуация для ВСУ трудная в том числе из-за проблем с оснащением бригад.
Ранее Зеленский признавал, что на востоке Украины инициатива принадлежит ВС РФ. В начале января генеральный штаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта.
Об успехах российских военных - в материале Поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и места сборки дронов: Минобороны об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияКиевАндрей ЕрмакВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
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