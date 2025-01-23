https://ukraina.ru/20250123/1060500480.html
Ермак признал сложную ситуацию на фронте для Киева
Ермак признал сложную ситуацию на фронте для Киева - 23.01.2025 Украина.ру
Ермак признал сложную ситуацию на фронте для Киева
Руководитель Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире телеканала CNBC признал, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины является тяжелой
2025-01-23T13:16
2025-01-23T13:16
2025-01-23T13:16
новости
украина
владимир зеленский
россия
киев
андрей ермак
вооруженные силы украины
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/10/1059678711_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_6ff8d1ce33f6e441883861eec6f7c6c6.jpg
"В нынешнем статусе конфликта мы все еще в более напряженной и более сложной ситуации на востоке и также в Курской области, где мы все еще остаемся... Да, это сложная ситуация", - сказал Ермак.Он подчеркнул, что ситуация для ВСУ трудная в том числе из-за проблем с оснащением бригад.Ранее Зеленский признавал, что на востоке Украины инициатива принадлежит ВС РФ. В начале января генеральный штаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта.Об успехах российских военных - в материале Поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и места сборки дронов: Минобороны об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/10/1059678711_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_6e79f5970372989ad9bac30147fe4cf7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, россия, киев, андрей ермак, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Киев, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины, Минобороны
Ермак признал сложную ситуацию на фронте для Киева
Руководитель Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире телеканала CNBC признал, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины является тяжелой
"В нынешнем статусе конфликта мы все еще в более напряженной и более сложной ситуации на востоке и также в Курской области, где мы все еще остаемся... Да, это сложная ситуация", - сказал Ермак.
Он подчеркнул, что ситуация для ВСУ трудная в том числе из-за проблем с оснащением бригад.
Ранее Зеленский признавал, что на востоке Украины
инициатива принадлежит ВС РФ. В начале января генеральный штаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта.