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Ермак признал сложную ситуацию на фронте для Киева

Ермак признал сложную ситуацию на фронте для Киева - 23.01.2025 Украина.ру

Ермак признал сложную ситуацию на фронте для Киева

Руководитель Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире телеканала CNBC признал, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины является тяжелой

2025-01-23T13:16

2025-01-23T13:16

2025-01-23T13:16

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"В нынешнем статусе конфликта мы все еще в более напряженной и более сложной ситуации на востоке и также в Курской области, где мы все еще остаемся... Да, это сложная ситуация", - сказал Ермак.Он подчеркнул, что ситуация для ВСУ трудная в том числе из-за проблем с оснащением бригад.Ранее Зеленский признавал, что на востоке Украины инициатива принадлежит ВС РФ. В начале января генеральный штаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии фронта.Об успехах российских военных - в материале Поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и места сборки дронов: Минобороны об успехах ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, россия, киев, андрей ермак, вооруженные силы украины, минобороны