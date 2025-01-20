Поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и места сборки дронов: Минобороны об успехах ВС РФ - 20.01.2025 Украина.ру
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Поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и места сборки дронов: Минобороны об успехах ВС РФ
Поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и места сборки дронов: Минобороны об успехах ВС РФ - 20.01.2025 Украина.ру
Поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и места сборки дронов: Минобороны об успехах ВС РФ
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 152 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2025-01-20T12:43
2025-01-20T12:43
новости
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сша
вооруженные силы украины
минобороны
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Также средствами противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 86 беспилотников самолетного типа.Группировка "Днепр" уничтожила до 65 боевиков ВСУ, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Группировка "Запад" освободила Новоегоровку в ЛНР. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Ивановки, Ямполя и Северска в ДНР.Также подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. ВСУ потеряли до 545 военнослужащих и два бронетранспортера М113 производства США в зоне действий подразделений группировки.В зоне действия группировки войск "Восток" они потеряли до 140 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Caesar.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 220 военнослужащих и четыре склада боеприпасов.Кроме прочего, ВСУ за сутки потеряли до 20 военных, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы" в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении.О других успехах ВС РФ - в материале Здания "сложили" ударами: Алехин о том, как ВС РФ сражаются за Махновку, почти зацепившись за Суджу на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и места сборки дронов: Минобороны об успехах ВС РФ

12:43 20.01.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские войска нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 152 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Также средствами противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 86 беспилотников самолетного типа.
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 боевиков ВСУ, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Группировка "Запад" освободила Новоегоровку в ЛНР. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Ивановки, Ямполя и Северска в ДНР.
"Потери противника составили до 400 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - перечислили в ведомстве.
Также подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. ВСУ потеряли до 545 военнослужащих и два бронетранспортера М113 производства США в зоне действий подразделений группировки.
В зоне действия группировки войск "Восток" они потеряли до 140 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Caesar.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 220 военнослужащих и четыре склада боеприпасов.
Кроме прочего, ВСУ за сутки потеряли до 20 военных, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы" в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении.
О других успехах ВС РФ - в материале Здания "сложили" ударами: Алехин о том, как ВС РФ сражаются за Махновку, почти зацепившись за Суджу на сайте Украина.ру.
 
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