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Поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и места сборки дронов: Минобороны об успехах ВС РФ

Поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и места сборки дронов: Минобороны об успехах ВС РФ - 20.01.2025 Украина.ру

Поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и места сборки дронов: Минобороны об успехах ВС РФ

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 152 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2025-01-20T12:43

2025-01-20T12:43

2025-01-20T12:43

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Также средствами противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 86 беспилотников самолетного типа.Группировка "Днепр" уничтожила до 65 боевиков ВСУ, шесть автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Группировка "Запад" освободила Новоегоровку в ЛНР. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Ивановки, Ямполя и Северска в ДНР.Также подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. ВСУ потеряли до 545 военнослужащих и два бронетранспортера М113 производства США в зоне действий подразделений группировки.В зоне действия группировки войск "Восток" они потеряли до 140 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Caesar.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 220 военнослужащих и четыре склада боеприпасов.Кроме прочего, ВСУ за сутки потеряли до 20 военных, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы" в зоне действий российской группировки войск "Север" на Харьковском направлении.О других успехах ВС РФ - в материале Здания "сложили" ударами: Алехин о том, как ВС РФ сражаются за Махновку, почти зацепившись за Суджу на сайте Украина.ру.

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