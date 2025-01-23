Котел для ВСУ и оперативный простор: Алехин раскрыл, что даст освобождение Черкасского Поречного - 23.01.2025 Украина.ру
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Котел для ВСУ и оперативный простор: Алехин раскрыл, что даст освобождение Черкасского Поречного
Котел для ВСУ и оперативный простор: Алехин раскрыл, что даст освобождение Черкасского Поречного - 23.01.2025 Украина.ру
Котел для ВСУ и оперативный простор: Алехин раскрыл, что даст освобождение Черкасского Поречного
Недавно российские войска освободили Русское Поречное. Следующая цель ВС РФ – Черкасское Поречное. Тогда ВС РФ отрежут значительную часть территории и возьмут ВСУ в котел. Противнику до самой Суджи будет не за что зацепиться. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
2025-01-23T04:00
2025-01-23T04:00
новости
курская область
россия
суджа
вкс
вс рф
всу
наступление
резервы
освобождение
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В последнее время украинская армия заводит в Суджу большое количество живой силы и техники. В Курской области плотно работает авиация ВКС РФ, на противника с неба падают десятки тонн "чугуния". Это хорошо помогает бойцам, рассказал эксперт.По мнению волонтера, даже если ВСУ не пойдут в новое наступление, ВС РФ продолжат планомерно выдавливать противника оставшихся районов Курской области.Недавно российские войска освободили Русское Поречное. Следующая цель ВС РФ – Черкасское Поречное. Когда эта цель будет достигнута, мы получим сразу два результата, подчеркнул Алехин.Он уточнил, что сейчас российские войска наступают на Малую Локню и Свердликово. И после Черкасского Поречного, Малой Локни и Свердликово войска возьмут Суджу в кольцо. Учитывая, что южнее войска уже работают в Махновке (это уже Суджанская агломерация), "То есть невыполнимых задач с освобождением Курской области я не вижу", —резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.О различных вариантах решения украинского кризиса — в материале Ростислава Ищенко "В мечтах о летней заморозке российско-украинского фронта" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, суджа, вкс, вс рф, всу, наступление, резервы, освобождение, техника, сво, детали, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, Суджа, ВКС, ВС РФ, ВСУ, наступление, резервы, освобождение, техника, СВО, детали, Спецоперация

Котел для ВСУ и оперативный простор: Алехин раскрыл, что даст освобождение Черкасского Поречного

04:00 23.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Подготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Недавно российские войска освободили Русское Поречное. Следующая цель ВС РФ – Черкасское Поречное. Тогда ВС РФ отрежут значительную часть территории и возьмут ВСУ в котел. Противнику до самой Суджи будет не за что зацепиться. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
В последнее время украинская армия заводит в Суджу большое количество живой силы и техники. В Курской области плотно работает авиация ВКС РФ, на противника с неба падают десятки тонн "чугуния". Это хорошо помогает бойцам, рассказал эксперт.
По мнению волонтера, даже если ВСУ не пойдут в новое наступление, ВС РФ продолжат планомерно выдавливать противника оставшихся районов Курской области.
Недавно российские войска освободили Русское Поречное. Следующая цель ВС РФ – Черкасское Поречное. Когда эта цель будет достигнута, мы получим сразу два результата, подчеркнул Алехин.
"Во-первых, мы отрежем значительную часть территории и возьмем ВСУ в котел. Во-вторых, мы выходим на оперативный простор, когда противнику до самой Суджи будет не за что зацепиться", — указал технолог.
Он уточнил, что сейчас российские войска наступают на Малую Локню и Свердликово. И после Черкасского Поречного, Малой Локни и Свердликово войска возьмут Суджу в кольцо. Учитывая, что южнее войска уже работают в Махновке (это уже Суджанская агломерация),
"То есть невыполнимых задач с освобождением Курской области я не вижу", —резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.
О различных вариантах решения украинского кризиса — в материале Ростислава Ищенко "В мечтах о летней заморозке российско-украинского фронта" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Дональд Трамп и Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Вчера, 12:02
Насмешка над истиной. Трамп вернул Кубу в перечень "государств – спонсоров терроризма"Джозеф Байден вычеркнул кубинцев из этого списка неделю назад. Но все хорошо понимали, что это была всего лишь его прощальная шпилька новой администрации, и уже через несколько дней ситуацию отыграют обратно.
 
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04:00Котел для ВСУ и оперативный простор: Алехин раскрыл, что даст освобождение Черкасского Поречного
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