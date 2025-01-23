https://ukraina.ru/20250123/1060460542.html

Котел для ВСУ и оперативный простор: Алехин раскрыл, что даст освобождение Черкасского Поречного

Котел для ВСУ и оперативный простор: Алехин раскрыл, что даст освобождение Черкасского Поречного - 23.01.2025 Украина.ру

Котел для ВСУ и оперативный простор: Алехин раскрыл, что даст освобождение Черкасского Поречного

Недавно российские войска освободили Русское Поречное. Следующая цель ВС РФ – Черкасское Поречное. Тогда ВС РФ отрежут значительную часть территории и возьмут ВСУ в котел. Противнику до самой Суджи будет не за что зацепиться. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2025-01-23T04:00

2025-01-23T04:00

2025-01-23T04:00

новости

курская область

россия

суджа

вкс

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всу

наступление

резервы

освобождение

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В последнее время украинская армия заводит в Суджу большое количество живой силы и техники. В Курской области плотно работает авиация ВКС РФ, на противника с неба падают десятки тонн "чугуния". Это хорошо помогает бойцам, рассказал эксперт.По мнению волонтера, даже если ВСУ не пойдут в новое наступление, ВС РФ продолжат планомерно выдавливать противника оставшихся районов Курской области.Недавно российские войска освободили Русское Поречное. Следующая цель ВС РФ – Черкасское Поречное. Когда эта цель будет достигнута, мы получим сразу два результата, подчеркнул Алехин.Он уточнил, что сейчас российские войска наступают на Малую Локню и Свердликово. И после Черкасского Поречного, Малой Локни и Свердликово войска возьмут Суджу в кольцо. Учитывая, что южнее войска уже работают в Махновке (это уже Суджанская агломерация), "То есть невыполнимых задач с освобождением Курской области я не вижу", —резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Алехин: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире" на сайте Украина.ру.О различных вариантах решения украинского кризиса — в материале Ростислава Ищенко "В мечтах о летней заморозке российско-украинского фронта" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250122/1060454482.html

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суджа

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