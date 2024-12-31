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Белоусов проконтролировал подготовку морпехов на юге России – МО РФ
Белоусов проконтролировал подготовку морпехов на юге России – МО РФ - 31.12.2024 Украина.ру
Белоусов проконтролировал подготовку морпехов на юге России – МО РФ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа. Об этом сообщили 31 декабря в российском военном ведомстве
2024-12-31T09:32
2024-12-31T09:32
2024-12-31T09:32
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андрей белоусов
россия
черноморский флот
контракт
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На этом полигоне проводят занятия с военнослужащими-контрактниками по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также боевое слаживание подразделений под руководством офицеров с боевым опытом на СВО.Дополнительно контрактники осваивают программы обучения боевому применению и противодействию беспилотникам.Министру продемонстрировали лабораторию, на базе которой проводится подготовка боевых расчетов беспилотников различного назначения, включая FPV-дроны, для выполнения задач в условиях сложной радиоэлектронной обстановки на линии боевого соприкосновения.Кроме того, министр поблагодарил личный состав соединения морской пехоты Черноморского Флота за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в ходе спецоперации, и вручил отличившимся военнослужащим государственные награды.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, они могут быть организованы и в праздничные дни, сообщили в пророссийском подполье на сайте Украина.ру.
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новости, андрей белоусов, россия, черноморский флот, контракт
Новости, Андрей Белоусов, Россия, Черноморский флот, контракт
Белоусов проконтролировал подготовку морпехов на юге России – МО РФ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа. Об этом сообщили 31 декабря в российском военном ведомстве
На этом полигоне проводят занятия с военнослужащими-контрактниками по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также боевое слаживание подразделений под руководством офицеров с боевым опытом на СВО.
Дополнительно контрактники осваивают программы обучения боевому применению и противодействию беспилотникам.
Министру продемонстрировали лабораторию, на базе которой проводится подготовка боевых расчетов беспилотников различного назначения, включая FPV-дроны, для выполнения задач в условиях сложной радиоэлектронной обстановки на линии боевого соприкосновения.
"Специалисты лаборатории проводят испытания новых образцов военной техники, разрабатывают и модернизируют как беспилотные летательные аппараты, так и средства радиоэлектронной борьбы для эффективного противодействия БПЛА противника", - рассказали в МО РФ.
Кроме того, министр поблагодарил личный состав соединения морской пехоты Черноморского Флота за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач в ходе спецоперации, и вручил отличившимся военнослужащим государственные награды.