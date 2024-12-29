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Беженка из Селидово рассказала, как ВСУ убили 12 жителей города в ДНР

Беженка из Селидово рассказала, как ВСУ убили 12 жителей города в ДНР - 29.12.2024 Украина.ру

Беженка из Селидово рассказала, как ВСУ убили 12 жителей города в ДНР

Об очередном военном преступлении ВСУ рассказала беженка из Селидово, сообщает РИА "Новости".

2024-12-29T10:39

2024-12-29T10:39

2024-12-29T10:39

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По словам неназванной беженки, украинские военнослужащие убили 12 жителей Селидово, набиравших воду у единственной скважины с питьевой водой."Все, которые остались в Селидово жить, все ходили, питьевая вода только возле шестой школы… 12 человек там погибло. Они специально ее взорвали, скважину взорвали", - сообщила женщина информагенству.По её словам, скважина с питьевой водой находилась возле шестой школы. К ней набирать воду к приходил весь город.Вэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им еду Тем временем, как сообщил 29 декабря Следственный комитет России, будет проведено расследование других преступлений вооружённых формирований Украины (ВФУ) в отношении мирных жителей Белгородской области и Донецкой Народной Республики.Со ссылкой на органы исполнительной власти СК РФ сообщил, что в результате обстрела посёлка шахты им. Ю.А. Гагарина со стороны ВФУ и сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Никитовском районе Горловки ранены два мирных жителя. В Белгородской области мирный житель ранен во время атаки БПЛА ВФУ по движущемуся автомобилю."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - сказано в официальном сообщении.Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов 17 декабря представил доклад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Там же состоялась пресс-конференция, на которой был обсуждён доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово". Подробности в публикации Опубликован доклад о военных преступлениях ВСУ Также на эту тему: СКР расследует обстоятельства расстрела ВСУ женщины с ребенком в Селидово

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новости, селидово, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, следственный комитет, ск рф, всу, военные преступления, сво, днр, мирные жители