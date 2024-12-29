Беженка из Селидово рассказала, как ВСУ убили 12 жителей города в ДНР - 29.12.2024 Украина.ру
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Беженка из Селидово рассказала, как ВСУ убили 12 жителей города в ДНР
Беженка из Селидово рассказала, как ВСУ убили 12 жителей города в ДНР - 29.12.2024 Украина.ру
Беженка из Селидово рассказала, как ВСУ убили 12 жителей города в ДНР
Об очередном военном преступлении ВСУ рассказала беженка из Селидово, сообщает РИА "Новости".
2024-12-29T10:39
2024-12-29T10:39
новости
селидово
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
следственный комитет
ск рф
всу
военные преступления
сво
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По словам неназванной беженки, украинские военнослужащие убили 12 жителей Селидово, набиравших воду у единственной скважины с питьевой водой."Все, которые остались в Селидово жить, все ходили, питьевая вода только возле шестой школы… 12 человек там погибло. Они специально ее взорвали, скважину взорвали", - сообщила женщина информагенству.По её словам, скважина с питьевой водой находилась возле шестой школы. К ней набирать воду к приходил весь город.Вэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им еду Тем временем, как сообщил 29 декабря Следственный комитет России, будет проведено расследование других преступлений вооружённых формирований Украины (ВФУ) в отношении мирных жителей Белгородской области и Донецкой Народной Республики.Со ссылкой на органы исполнительной власти СК РФ сообщил, что в результате обстрела посёлка шахты им. Ю.А. Гагарина со стороны ВФУ и сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Никитовском районе Горловки ранены два мирных жителя. В Белгородской области мирный житель ранен во время атаки БПЛА ВФУ по движущемуся автомобилю."Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - сказано в официальном сообщении.Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов 17 декабря представил доклад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Там же состоялась пресс-конференция, на которой был обсуждён доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово". Подробности в публикации Опубликован доклад о военных преступлениях ВСУ Также на эту тему: СКР расследует обстоятельства расстрела ВСУ женщины с ребенком в Селидово
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Новости
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новости, селидово, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, следственный комитет, ск рф, всу, военные преступления, сво, днр, мирные жители
Новости, Селидово, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, СВО, ДНР, мирные жители

Беженка из Селидово рассказала, как ВСУ убили 12 жителей города в ДНР

10:39 29.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденный город Селидово в ДНР
Освобожденный город Селидово в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Об очередном военном преступлении ВСУ рассказала беженка из Селидово, сообщает РИА "Новости".
По словам неназванной беженки, украинские военнослужащие убили 12 жителей Селидово, набиравших воду у единственной скважины с питьевой водой.
"Все, которые остались в Селидово жить, все ходили, питьевая вода только возле шестой школы… 12 человек там погибло. Они специально ее взорвали, скважину взорвали", - сообщила женщина информагенству.
По её словам, скважина с питьевой водой находилась возле шестой школы. К ней набирать воду к приходил весь город.
Вэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им еду
Тем временем, как сообщил 29 декабря Следственный комитет России, будет проведено расследование других преступлений вооружённых формирований Украины (ВФУ) в отношении мирных жителей Белгородской области и Донецкой Народной Республики.
Со ссылкой на органы исполнительной власти СК РФ сообщил, что в результате обстрела посёлка шахты им. Ю.А. Гагарина со стороны ВФУ и сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Никитовском районе Горловки ранены два мирных жителя. В Белгородской области мирный житель ранен во время атаки БПЛА ВФУ по движущемуся автомобилю.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений", - сказано в официальном сообщении.
Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов 17 декабря представил доклад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Там же состоялась пресс-конференция, на которой был обсуждён доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово". Подробности в публикации Опубликован доклад о военных преступлениях ВСУ
Также на эту тему: СКР расследует обстоятельства расстрела ВСУ женщины с ребенком в Селидово
 
НовостиСелидовоРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитетСК РФВСУВоенные преступленияСВОДНРмирные жители
 
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