В Москве задержали членов банды, фиктивно трудоустроившей тысячу мигрантов - 18.12.2024 Украина.ру
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В Москве задержали членов банды, фиктивно трудоустроившей тысячу мигрантов
В Москве задержали членов банды, фиктивно трудоустроившей тысячу мигрантов - 18.12.2024 Украина.ру
В Москве задержали членов банды, фиктивно трудоустроившей тысячу мигрантов
В Москве задержали восемь членов банды, которая организовала через фиктивные трудовые договоры незаконную миграцию в РФ свыше тысячи иностранцев. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ
2024-12-18T11:47
2024-12-18T11:47
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В ведомстве добавили, что в рамках расследования дела прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты деньги, документы и информационные носители, подтверждающие преступную деятельность задержанных.Другие новости: ФСБ опубликовала кадры с задержанным исполнителем убийства генерала Кириллова - ФОТО.
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новости, россия, москва, ск рф, мигранты, задержание
Новости, Россия, Москва, СК РФ, мигранты, задержание

В Москве задержали членов банды, фиктивно трудоустроившей тысячу мигрантов

11:47 18.12.2024
 
© Александр АвиловФото: Москва 24
Фото: Москва 24
© Александр Авилов
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В Москве задержали восемь членов банды, которая организовала через фиктивные трудовые договоры незаконную миграцию в РФ свыше тысячи иностранцев. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)… Задержаны восемь фигурантов. С ними проводятся необходимые следственные действия", - сказали в ведомстве, уточнив, что доход злоумышленников превысил30 миллионов рублей.
В ведомстве добавили, что в рамках расследования дела прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты деньги, документы и информационные носители, подтверждающие преступную деятельность задержанных.
Фото: подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
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МВД Узбекистана изучает данные о связи своего гражданина с убийством генерала КирилловаВ Министерстве внутренних дел Узбекистана заявили, что МВД страны ведет работу в связи с информацией о причастности своего гражданина к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
Другие новости: ФСБ опубликовала кадры с задержанным исполнителем убийства генерала Кириллова - ФОТО.
 
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