В Москве задержали членов банды, фиктивно трудоустроившей тысячу мигрантов
© Александр АвиловФото: Москва 24
© Александр Авилов
В Москве задержали восемь членов банды, которая организовала через фиктивные трудовые договоры незаконную миграцию в РФ свыше тысячи иностранцев. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)… Задержаны восемь фигурантов. С ними проводятся необходимые следственные действия", - сказали в ведомстве, уточнив, что доход злоумышленников превысил30 миллионов рублей.
В ведомстве добавили, что в рамках расследования дела прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты деньги, документы и информационные носители, подтверждающие преступную деятельность задержанных.
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