В Москве задержали членов банды, фиктивно трудоустроившей тысячу мигрантов

МВД Узбекистана изучает данные о связи своего гражданина с убийством генерала Кириллова В Министерстве внутренних дел Узбекистана заявили, что МВД страны ведет работу в связи с информацией о причастности своего гражданина к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова