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Вэнс встретился с украинской делегацией в Вашингтоне - Politico

Вэнс встретился с украинской делегацией в Вашингтоне - Politico - 06.12.2024 Украина.ру

Вэнс встретился с украинской делегацией в Вашингтоне - Politico

Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс, известный как скептик в отношении помощи Киеву, встретился с делегацией высокопоставленных украинских чиновников. Об этом сообщает издание Politico

2024-12-06T09:00

2024-12-06T09:00

2024-12-06T09:06

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"Встреча должна была стать приветствием для обеих сторон, чтобы узнать друг друга и начать развивать личные отношения в преддверии вступления Трампа в должность в январе", - сказали информированные источники.По словам одного из них, украинская сторона осталась довольной "долгой и содержательной" встречей с Вэнсом.Накануне сообщалось, что украинская делегация во главе с руководителем Офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с будущим советником по национальной безопасности победившего на президентским выборах в США Дональда Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником Штатов по Украине Китом Келлогом.В ноябре Зеленский пожаловался на угрозу поражения Украины в конфликте в том случае, если Трамп не окажет помощи, напомнив о большом влиянии избранного президента США. При этом Зеленский неоднократно критиковал Трампа, заявляя, что именно республиканец может договориться с Россией, не считаясь с мнением Киева.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, сша, вашингтон, киев, дональд трамп, владимир зеленский, джей ди вэнс