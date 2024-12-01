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Кандидат в президент Польши: "Я не позволю ни одному польскому солдату находиться на Украине"

Кандидат в президент Польши: "Я не позволю ни одному польскому солдату находиться на Украине" - 01.12.2024 Украина.ру

Кандидат в президент Польши: "Я не позволю ни одному польскому солдату находиться на Украине"

Польшу не следует втягивать ни в какую войну, в том числе на Украине. Об этом 30 ноября заявил кандидат в президенты республики от ультраправого объединения "Конфедерация" Славомир Ментцен.

2024-12-01T15:10

2024-12-01T15:10

2024-12-01T15:10

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Кандидат от ультраправого польского объединения высказался против подчинения официальной Варшавы западным столицам. По его мнению, польская армия должна защищать Польшу, а не умирать за Крым или Донбасс.Он уверен, что нынешние правители Польши "озабочены главным образом представлением интересов иностранных корпораций и выполнением воли иностранных правительств", а также "не заботятся должным образом об интересах польского государства и поляков"."Я хотел бы сильную Польшу, с сильной армией, эффективной системой здравоохранения, эффективной судебной системой и лучшим образованием", - сказал лидер польских ультраправых на встрече с жителями Намыслова.Тем временем Польша продолжает снабжение ВСУ через крупнейший оружейный хаб в Жешуве. После начала СВО польские политики резко сократили критику Киева, открыто героизирующего нацистских пособников, вдохновителей и исполнителей геноцида польского населения Западной Украины.Тем временем Польша ощетинилась ежами рядом с Калининградом и готовит оборону на границе с Украиной Ранее в новостях: Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу Украины Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Трамп показал истинное лицо, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 декабря

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новости, польша, украина, варшава, дональд трамп, военная помощь, всу, президентские выборы, восточная европа, ес, ультраправые