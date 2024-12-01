Кандидат в президент Польши: "Я не позволю ни одному польскому солдату находиться на Украине" - 01.12.2024 Украина.ру
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Кандидат в президент Польши: "Я не позволю ни одному польскому солдату находиться на Украине"
Кандидат в президент Польши: "Я не позволю ни одному польскому солдату находиться на Украине" - 01.12.2024 Украина.ру
Кандидат в президент Польши: "Я не позволю ни одному польскому солдату находиться на Украине"
Польшу не следует втягивать ни в какую войну, в том числе на Украине. Об этом 30 ноября заявил кандидат в президенты республики от ультраправого объединения "Конфедерация" Славомир Ментцен.
2024-12-01T15:10
2024-12-01T15:10
новости
польша
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варшава
дональд трамп
военная помощь
всу
президентские выборы
восточная европа
ес
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Кандидат от ультраправого польского объединения высказался против подчинения официальной Варшавы западным столицам. По его мнению, польская армия должна защищать Польшу, а не умирать за Крым или Донбасс.Он уверен, что нынешние правители Польши "озабочены главным образом представлением интересов иностранных корпораций и выполнением воли иностранных правительств", а также "не заботятся должным образом об интересах польского государства и поляков"."Я хотел бы сильную Польшу, с сильной армией, эффективной системой здравоохранения, эффективной судебной системой и лучшим образованием", - сказал лидер польских ультраправых на встрече с жителями Намыслова.Тем временем Польша продолжает снабжение ВСУ через крупнейший оружейный хаб в Жешуве. После начала СВО польские политики резко сократили критику Киева, открыто героизирующего нацистских пособников, вдохновителей и исполнителей геноцида польского населения Западной Украины.Тем временем Польша ощетинилась ежами рядом с Калининградом и готовит оборону на границе с Украиной Ранее в новостях: Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу Украины Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Трамп показал истинное лицо, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 декабря
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, польша, украина, варшава, дональд трамп, военная помощь, всу, президентские выборы, восточная европа, ес, ультраправые
Новости, Польша, Украина, Варшава, Дональд Трамп, военная помощь, ВСУ, президентские выборы, Восточная Европа, ЕС, ультраправые

Кандидат в президент Польши: "Я не позволю ни одному польскому солдату находиться на Украине"

15:10 01.12.2024
 
польша протесты
польша протесты
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Польшу не следует втягивать ни в какую войну, в том числе на Украине. Об этом 30 ноября заявил кандидат в президенты республики от ультраправого объединения "Конфедерация" Славомир Ментцен.
Кандидат от ультраправого польского объединения высказался против подчинения официальной Варшавы западным столицам. По его мнению, польская армия должна защищать Польшу, а не умирать за Крым или Донбасс.
"Я не позволю ни одному польскому солдату находиться на Украине", - заявил Ментцен.
Он уверен, что нынешние правители Польши "озабочены главным образом представлением интересов иностранных корпораций и выполнением воли иностранных правительств", а также "не заботятся должным образом об интересах польского государства и поляков".
"Я хотел бы сильную Польшу, с сильной армией, эффективной системой здравоохранения, эффективной судебной системой и лучшим образованием", - сказал лидер польских ультраправых на встрече с жителями Намыслова.
Тем временем Польша продолжает снабжение ВСУ через крупнейший оружейный хаб в Жешуве. После начала СВО польские политики резко сократили критику Киева, открыто героизирующего нацистских пособников, вдохновителей и исполнителей геноцида польского населения Западной Украины.
Тем временем Польша ощетинилась ежами рядом с Калининградом и готовит оборону на границе с Украиной
Ранее в новостях: Служба внешней разведки раскрыла планы Запада по разделу Украины
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Трамп показал истинное лицо, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 декабря
 
НовостиПольшаУкраинаВаршаваДональд Трампвоенная помощьВСУпрезидентские выборыВосточная ЕвропаЕСультраправые
 
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