https://ukraina.ru/20241201/1059337922.html

Трамп показал истинное лицо, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 декабря

Трамп показал истинное лицо, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 декабря - 01.12.2024 Украина.ру

Трамп показал истинное лицо, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 1 декабря

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп начал угрожать странам-членам БРИКС. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-12-01T13:05

2024-12-01T13:05

2024-12-01T13:05

эксклюзив

хроники

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

вячеслав гладков

брикс

вооруженные силы украины

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Победивший на выборах президента США Дональд Трамп предостерёг страны-члены БРИКС от поиска альтернатив доллару."Мы требуем того, чтобы эти страны дали обязательство не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту в качестве замены могучего американского доллара, или их ждут 100% пошлины", — написал Трамп в соцсети Truth Social.Трамп заявил страны БРИКС не смогут заменить доллар в международной торговле, потому что любое государство, которое попытается это сделать, может "попрощаться с Америкой".Заявление Трампа заметили в России."Вот Донни и махнул дубиной, в очередной раз доказав, что интересы Америки для него - превыше всего. Никакой он нам не друг и не союзник. И план Трампа по остановке конфликта на Украине, каким бы он ни был, будет выгоден, в первую очередь, самим США", - указал российский военкор, член СПЧ Александр Коц.Ранее, в начале ноября, президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи, трансляция выступления доступна на сайте мероприятия заявил, что говорить о создании единой валюты БРИКС пока рано."Рано пока говорить о создании единой валюты БРИКС. Нужно сначала добиться большей интеграции экономик и качество экономик поднять, чтобы это были похожие и совместимые экономики. "Россия же не стремилась и не стремится отказываться от доллара. Нам отказано просто в том, чтобы использовать доллар как средство платежей, США сами вводят ограничения", — отметил Путин.Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что для БРИКС наиболее приоритетной темой сейчас является не создание новой бумажной валюты, а развитие цифровых финансовых активов и расчетов в нацвалютах.Также в октябре на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что БРИКС не отказывается и не борется с долларом, но страны-члены объединения "вынуждены искать другие альтернативы".Обстрелы и налётыУтром 1 декабря Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников на российские регионы."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 20 БПЛА – над территорией Брянской области, семь – над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей", - отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о последствиях одной из украинских атак."Тяжёлая ночь для нашего региона. Украинские террористы совершили массированную атаку по территории Брянской области. В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребёнок. Приношу семье глубокие соболезнования…Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения…Семье будет оказана вся необходимая помощь", - написал он в 04:05 в своём телеграм-канале.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 3 удара по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ осуществили 2 обстрела, на красноармейском направлении — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 8 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданаского лица. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 4; Каиры — 4; Алёшки — 5; Подстепное — 2; Новая Збурьевка — 3; Голая Пристань — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны, Корсунка.Кроме того, администрация Великолепетихского сообщила о 19 ударах ВСУ за сутки по территории округа."Обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха", — сообщили в администрации округа.Информация по разрушениям и пострадавшим не поступала.Утром 1 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов по этому региону России."В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Красная Нива и Щетиновка выпущены 40 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 4 беспилотника. Повреждены два частных дома, надворная постройка и автомобиль. В Борисовском районе село Берёзовкао атаковано двумя дронами. В результате атаки одного из них на автомобиль пострадали два человека. После обследования у них исключили баротравму, они отпущены домой. Повреждены частное домовладение и автомобиль", - писал губернатор.В Валуйском муниципальном округе село Долгое подверглось атакам двух беспилотников. Повреждены два частных дома и два автомобиля.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено и Сподарюшино нанесены удары с помощью 3 дронов-камикадзе. Обошлось без последствий.В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка и Поповка выпущены 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и 2 беспилотника. Обошлось без пострадавших и повреждений."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Муром, хуторам Балки и Мухин выпущены 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершена атака с помощью БПЛА. В результате обстрела города Шебекино ранен мирный житель. Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. На территории производственного предприятия повреждены складское строение и автомобиль", - сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем в мире — в статье Виктории Титовой "Все против всех. Эскалация набирает обороты, Трампу подложили свинью".

https://ukraina.ru/20241201/1059335481.html

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эксклюзив, хроники, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, вячеслав гладков, брикс, вооруженные силы украины, спч