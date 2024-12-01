Воздушная тревога объявлена в Киеве и Житомирской области - 01.12.2024 Украина.ру
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Воздушная тревога объявлена в Киеве и Житомирской области
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Житомирской области - 01.12.2024 Украина.ру
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Житомирской области
Воздушная тревога объявлена в Житомирской области и Киеве. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации Украины.
2024-12-01T09:24
2024-12-01T09:24
новости
киев
житомирская область
украина
пво
воздушная тревога
сво
бпла
беспилотники
ракетный удар
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Киев повторно с начала суток переживает воздушную тревогу. Неоднократные угрозы ударов с воздуха отмечены в отельных районах Харьковской области.Также на онлайн-карте министерства отмечен, что на начало десятого часа первого дня декабря воздушная тревога была актуальна для Луганской Народной Республики и Крыма.Минобороны России в сообщении утром 1 декабря проинформировало, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 20 БПЛА – над территорией Брянской области, семь – над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей.Накануне Беспилотники Украины пытались атаковать Каспийск — глава ДагестанаИнтервью на эту тему: Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, житомирская область, украина, пво, воздушная тревога, сво, бпла, беспилотники, ракетный удар
Новости, Киев, Житомирская область, Украина, ПВО, воздушная тревога, СВО, БПЛА, беспилотники, ракетный удар

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Житомирской области

09:24 01.12.2024
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейКиев последствия работы ПВО
Киев последствия работы ПВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
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Воздушная тревога объявлена в Житомирской области и Киеве. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации Украины.
Киев повторно с начала суток переживает воздушную тревогу. Неоднократные угрозы ударов с воздуха отмечены в отельных районах Харьковской области.
Также на онлайн-карте министерства отмечен, что на начало десятого часа первого дня декабря воздушная тревога была актуальна для Луганской Народной Республики и Крыма.
Минобороны России в сообщении утром 1 декабря проинформировало, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 20 БПЛА – над территорией Брянской области, семь – над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей.
Накануне Беспилотники Украины пытались атаковать Каспийск — глава Дагестана
Интервью на эту тему: Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков
 
НовостиКиевЖитомирская областьУкраинаПВОвоздушная тревогаСВОБПЛАбеспилотникиракетный удар
 
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