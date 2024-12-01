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Воздушная тревога объявлена в Киеве и Житомирской области

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Житомирской области - 01.12.2024 Украина.ру

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Житомирской области

Воздушная тревога объявлена в Житомирской области и Киеве. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации Украины.

2024-12-01T09:24

2024-12-01T09:24

2024-12-01T09:24

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ракетный удар

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Киев повторно с начала суток переживает воздушную тревогу. Неоднократные угрозы ударов с воздуха отмечены в отельных районах Харьковской области.Также на онлайн-карте министерства отмечен, что на начало десятого часа первого дня декабря воздушная тревога была актуальна для Луганской Народной Республики и Крыма.Минобороны России в сообщении утром 1 декабря проинформировало, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 20 БПЛА – над территорией Брянской области, семь – над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей.Накануне Беспилотники Украины пытались атаковать Каспийск — глава ДагестанаИнтервью на эту тему: Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков

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новости, киев, житомирская область, украина, пво, воздушная тревога, сво, бпла, беспилотники, ракетный удар