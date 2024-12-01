Воздушная тревога объявлена в Киеве и Житомирской области
© Фото : скриншот видео из соцсетейКиев последствия работы ПВО
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Воздушная тревога объявлена в Житомирской области и Киеве. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации Украины.
Киев повторно с начала суток переживает воздушную тревогу. Неоднократные угрозы ударов с воздуха отмечены в отельных районах Харьковской области.
Также на онлайн-карте министерства отмечен, что на начало десятого часа первого дня декабря воздушная тревога была актуальна для Луганской Народной Республики и Крыма.
Минобороны России в сообщении утром 1 декабря проинформировало, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 20 БПЛА – над территорией Брянской области, семь – над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей.
Интервью на эту тему: Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков