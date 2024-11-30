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Беспилотники Украины пытались атаковать Каспийск — глава Дагестана

Беспилотники Украины пытались атаковать Каспийск — глава Дагестана - 30.11.2024 Украина.ру

Беспилотники Украины пытались атаковать Каспийск — глава Дагестана

На Каспийск была совершена безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом 30 ноября сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Телеграм-канале

2024-11-30T11:34

2024-11-30T11:34

2024-11-30T11:34

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Чуть позже агентство РИА Новости сообщило о том, что работа аэропорта Махачкалы приостановлена до 11.30 из-за угрозы атаки беспилотников, введен режим "Ковер".Первая попытка атаковать объекты в Каспийске была предпринята Украиной 6 ноября.Аэропорт Махачкалы приостановил работу из-за беспилотникаРанее Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ночь на субботу, 30 ноября, уничтожили и перехватили 11 украинских беспилотников самолетного типа.По данным ведомства, восемь БПЛА были сбиты в Белгородской области, еще три — над акваторией Черного моря. В ночь на 30 ноября жители Лазаревского района Сочи сообщили, что слышали ночью звуки взрывов и видели в небе вспышки.Другие темы: Металлурги объяснили, как падение Покровска обвалит экономику Украины

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новости, украина, дагестан, бпла, беспилотники, пво, всу, атака