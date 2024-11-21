Пытаются идти на прорыв и несут потери: Кнутов рассказал об окружении группировки ВСУ в районе Ольговки
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Украинские части, окруженные в Ольговском лесу, снабжаются с помощью квадрокоптеров "Баба Яга". Там очень активно работают российские РЭБ, которые глушат все каналы связи. За счет этого ВСУ лишаются снабжения и отчаянно пытаются идти на прорыв. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
На днях сообщалось о неудачной попытке прорыва украинских военных из окружения в районе Ольговки в Курской области.
По словам эксперта, подобная тактика "нарезания" ВСУ на мини-котлы используется уже давно. Еще в начале СВО российские военные рассекали украинские части на сектора и постепенно их уничтожали. Но с того времени многое изменилось, добавил он.
"Украинские части, окруженные в Ольговском лесу, снабжаются с помощью квадрокоптеров "Баба Яга". Это аграрные дроны, которые могут брать до 50 кг боеприпасов или продуктов. При наличии связи украинцы запрашивают помощь, и эта помощь по воздуху осуществляется", — подчеркнул Кнутов.
Там очень активно работают российские РЭБ, которые глушат все каналы связи. За счет этого окруженные части лишаются снабжения, в состоянии отчаяния пытаются идти на прорыв и несут тяжелейшие потери, констатировал эксперт.
Заходом ДРГ в Черниговскую область российские военные показали свою готовность к продвижению на этом направлении. Это зависит от того, как сложится ситуация в Курской области, где бойцы перемалывают лучшие части ВСУ, отметил он.
"По мере того, как наша группировка там будет высвобождаться, появляются хорошие перспективы продвигаться в Черниговской области", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.
Также об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.