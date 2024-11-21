https://ukraina.ru/20241121/1059086113.html

Пытаются идти на прорыв и несут потери: Кнутов рассказал об окружении группировки ВСУ в районе Ольговки

Пытаются идти на прорыв и несут потери: Кнутов рассказал об окружении группировки ВСУ в районе Ольговки - 21.11.2024 Украина.ру

Пытаются идти на прорыв и несут потери: Кнутов рассказал об окружении группировки ВСУ в районе Ольговки

Украинские части, окруженные в Ольговском лесу, снабжаются с помощью квадрокоптеров "Баба Яга". Там очень активно работают российские РЭБ, которые глушат все каналы связи. За счет этого ВСУ лишаются снабжения и отчаянно пытаются идти на прорыв. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2024-11-21T05:00

2024-11-21T05:00

2024-11-21T05:00

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На днях сообщалось о неудачной попытке прорыва украинских военных из окружения в районе Ольговки в Курской области. По словам эксперта, подобная тактика "нарезания" ВСУ на мини-котлы используется уже давно. Еще в начале СВО российские военные рассекали украинские части на сектора и постепенно их уничтожали. Но с того времени многое изменилось, добавил он.Там очень активно работают российские РЭБ, которые глушат все каналы связи. За счет этого окруженные части лишаются снабжения, в состоянии отчаяния пытаются идти на прорыв и несут тяжелейшие потери, констатировал эксперт.Заходом ДРГ в Черниговскую область российские военные показали свою готовность к продвижению на этом направлении. Это зависит от того, как сложится ситуация в Курской области, где бойцы перемалывают лучшие части ВСУ, отметил он."По мере того, как наша группировка там будет высвобождаться, появляются хорошие перспективы продвигаться в Черниговской области", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.Также об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241120/1059073517.html

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