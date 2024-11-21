Пытаются идти на прорыв и несут потери: Кнутов рассказал об окружении группировки ВСУ в районе Ольговки - 21.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241121/1059086113.html
Пытаются идти на прорыв и несут потери: Кнутов рассказал об окружении группировки ВСУ в районе Ольговки
Пытаются идти на прорыв и несут потери: Кнутов рассказал об окружении группировки ВСУ в районе Ольговки - 21.11.2024 Украина.ру
Пытаются идти на прорыв и несут потери: Кнутов рассказал об окружении группировки ВСУ в районе Ольговки
Украинские части, окруженные в Ольговском лесу, снабжаются с помощью квадрокоптеров "Баба Яга". Там очень активно работают российские РЭБ, которые глушат все каналы связи. За счет этого ВСУ лишаются снабжения и отчаянно пытаются идти на прорыв. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2024-11-21T05:00
2024-11-21T05:00
новости
курская область
россия
черниговская область
юрий кнутов
окружение
рэб
сво
всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058797_0:83:1987:1201_1920x0_80_0_0_d7dc088b8accef99c9809289090dc767.jpg
На днях сообщалось о неудачной попытке прорыва украинских военных из окружения в районе Ольговки в Курской области. По словам эксперта, подобная тактика "нарезания" ВСУ на мини-котлы используется уже давно. Еще в начале СВО российские военные рассекали украинские части на сектора и постепенно их уничтожали. Но с того времени многое изменилось, добавил он.Там очень активно работают российские РЭБ, которые глушат все каналы связи. За счет этого окруженные части лишаются снабжения, в состоянии отчаяния пытаются идти на прорыв и несут тяжелейшие потери, констатировал эксперт.Заходом ДРГ в Черниговскую область российские военные показали свою готовность к продвижению на этом направлении. Это зависит от того, как сложится ситуация в Курской области, где бойцы перемалывают лучшие части ВСУ, отметил он."По мере того, как наша группировка там будет высвобождаться, появляются хорошие перспективы продвигаться в Черниговской области", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.Также об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241120/1059073517.html
курская область
россия
черниговская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058797_139:0:1850:1283_1920x0_80_0_0_0faf84ac8cda95f34ff55f3d54076f71.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, черниговская область, юрий кнутов, окружение, рэб, сво, всу, вс рф, дроны, снабжение, детали, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, Черниговская область, Юрий Кнутов, окружение, РЭБ, СВО, ВСУ, ВС РФ, дроны, снабжение, детали, Спецоперация

Пытаются идти на прорыв и несут потери: Кнутов рассказал об окружении группировки ВСУ в районе Ольговки

05:00 21.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Читать в
Украинские части, окруженные в Ольговском лесу, снабжаются с помощью квадрокоптеров "Баба Яга". Там очень активно работают российские РЭБ, которые глушат все каналы связи. За счет этого ВСУ лишаются снабжения и отчаянно пытаются идти на прорыв. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
На днях сообщалось о неудачной попытке прорыва украинских военных из окружения в районе Ольговки в Курской области.
По словам эксперта, подобная тактика "нарезания" ВСУ на мини-котлы используется уже давно. Еще в начале СВО российские военные рассекали украинские части на сектора и постепенно их уничтожали. Но с того времени многое изменилось, добавил он.

"Украинские части, окруженные в Ольговском лесу, снабжаются с помощью квадрокоптеров "Баба Яга". Это аграрные дроны, которые могут брать до 50 кг боеприпасов или продуктов. При наличии связи украинцы запрашивают помощь, и эта помощь по воздуху осуществляется", — подчеркнул Кнутов.

Там очень активно работают российские РЭБ, которые глушат все каналы связи. За счет этого окруженные части лишаются снабжения, в состоянии отчаяния пытаются идти на прорыв и несут тяжелейшие потери, констатировал эксперт.
Заходом ДРГ в Черниговскую область российские военные показали свою готовность к продвижению на этом направлении. Это зависит от того, как сложится ситуация в Курской области, где бойцы перемалывают лучшие части ВСУ, отметил он.
"По мере того, как наша группировка там будет высвобождаться, появляются хорошие перспективы продвигаться в Черниговской области", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.
Также об актуальной ситуации в зоне СВО — в материале Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.
Дмитрий Стешин (СВО) - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Вчера, 16:13
Военкор Дмитрий Стешин: Россия прижала ВСУ к реке и сбрасывает с господствующих высот Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент "Комсмомольской правды" Дмитрий Стешин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиКурская областьРоссияЧерниговская областьЮрий КнутовокружениеРЭБСВОВСУВС РФдроныснабжениедеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15"Будет мобилизация и объявление войны": Крапивник о том, чем ответит Россия на возможную интервенцию НАТО
05:00Пытаются идти на прорыв и несут потери: Кнутов рассказал об окружении группировки ВСУ в районе Ольговки
04:45Кнутов: разрешение применять ракеты по "старым" территориям означает, что Запад объявляет войну России
04:30Крапивник о том, если ли у Запада ресурсы, чтобы организовать против России интервенцию на Украине
04:15Вышли из строя 64 объекта: эксперт рассказал про цели массированного налета на энергосистему Украины
04:00"У США кишка тонка": Крапивник рассказал, способен ли Запад отправить группировку войск на Украину
03:45Кнутов: ответные меры на разрешение США бить ракетами вглубь России могут быть "очень чувствительными"
03:30"На носу война с Ираном": эксперт о том, что ждет США после прихода к власти "христианских сионистов"
03:15Крапивник: Запад может выставить против России 500-тысячную армию, но массовая мобилизация "не прокатит"
20:31Зеленский потужился в Верховной Раде
19:00Алексей Малинин: Пенсионер Байден дал добро на удары по России, но перед этим заключил договор с Трампом
18:39БРИКС — антидот против мышления Запада. А есть ли детокс от Украины и Зеленского?
18:26На Украине заочно конфисковали имущество российского актёра Машкова
18:16ВСУ впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по России - СМИ
18:14Новый пакет помощи: в ФРГ посчитали, сколько уже потратили на Украину и ужаснулись, сколько еще нужно
18:09В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской
18:00В Киеве готовились к обстрелу, ВС РФ продвигаются, у Путина новые БПЛА, у Кулебы — тату. Итоги 20 ноября
17:34Мошенники крадут деньги у участников СВО, но почему-то в гривнах и по киевскому времени
17:26У Путина есть несколько тузов: когда, где и кому он их выложит на стол - Веселовский
17:03G20 отодвинула Украину на задний план − Запад утратил силу и не захотел ссориться из-за России
Лента новостейМолния