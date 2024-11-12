Ищенко: солдаты ВСУ заканчиваются и становится нечего есть, но украинцы готовы "еще немного потерпеть"
По данным социологических опросов, за три года войны всего-навсего с 73% до 63% на Украине снизилось количество населения, которое готово терпеть лишения ради "победы". Несмотря на то, что украинская армия заканчивается и становится нечего есть. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Киевскому режиму надо делать все, чтобы в армии и в обществе оставался высокий боевой дух. Они же не могут сказать: "В России никто не заметил, что идет война. Правда, красная икра подорожала, а черная икра подешевела", сказал эксперт.
"Украинцы же подумают: "А зачем нам воевать? Войдем в состав России. Будем есть дешевую черную икру. Да, красную икру есть не будем, но и черт с ней", — отметил политолог.
А так украинцы думают: "Еще немного потерпим и победим". Там, по данным социологических опросов, за три года войны всего-навсего с 73% до 63% снизилось количество населения, которое готово терпеть лишения ради "победы", рассказал Ищенко.
Несмотря на то, что украинская армия заканчивается и есть нечего становится. Там уже реально сокращается подвоз продуктов в крупные города, потому что водителей ловят ТЦК и отправляют на фронт, добавил он.
"Некоторым российским гражданам звонили родственники из Украины и говорили: "Может быть, вам каких-то продуктов как-нибудь прислать? Вы же тут голодаете". А почему украинцы не должны в это верить, если им об этом каждый день показывают и рассказывают, а других источников информации у них нет?" — подытожил собеседник издания.
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