Ищенко: солдаты ВСУ заканчиваются и становится нечего есть, но украинцы готовы "еще немного потерпеть" - 12.11.2024 Украина.ру
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Ищенко: солдаты ВСУ заканчиваются и становится нечего есть, но украинцы готовы "еще немного потерпеть"
Ищенко: солдаты ВСУ заканчиваются и становится нечего есть, но украинцы готовы "еще немного потерпеть" - 12.11.2024 Украина.ру
Ищенко: солдаты ВСУ заканчиваются и становится нечего есть, но украинцы готовы "еще немного потерпеть"
По данным социологических опросов, за три года войны всего-навсего с 73% до 63% на Украине снизилось количество населения, которое готово терпеть лишения ради "победы". Несмотря на то, что украинская армия заканчивается и становится нечего есть. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-12T05:00
2024-11-12T05:00
новости
украина
россия
курская область
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
украинская армия
население
победа
детали
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Киевскому режиму надо делать все, чтобы в армии и в обществе оставался высокий боевой дух. Они же не могут сказать: "В России никто не заметил, что идет война. Правда, красная икра подорожала, а черная икра подешевела", сказал эксперт.А так украинцы думают: "Еще немного потерпим и победим". Там, по данным социологических опросов, за три года войны всего-навсего с 73% до 63% снизилось количество населения, которое готово терпеть лишения ради "победы", рассказал Ищенко.Несмотря на то, что украинская армия заканчивается и есть нечего становится. Там уже реально сокращается подвоз продуктов в крупные города, потому что водителей ловят ТЦК и отправляют на фронт, добавил он."Некоторым российским гражданам звонили родственники из Украины и говорили: "Может быть, вам каких-то продуктов как-нибудь прислать? Вы же тут голодаете". А почему украинцы не должны в это верить, если им об этом каждый день показывают и рассказывают, а других источников информации у них нет?" — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами на сайте Украина.руТакже о текущей ситуации на Украине - в интервью Михаила Павлива: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, курская область, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украинская армия, население, победа, детали, сво, пропаганда
Новости, Украина, Россия, Курская область, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, украинская армия, население, победа, детали, СВО, пропаганда

Ищенко: солдаты ВСУ заканчиваются и становится нечего есть, но украинцы готовы "еще немного потерпеть"

05:00 12.11.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкНародное вече на площади Независимости в Киеве
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© РИА Новости . Андрей Стенин
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По данным социологических опросов, за три года войны всего-навсего с 73% до 63% на Украине снизилось количество населения, которое готово терпеть лишения ради "победы". Несмотря на то, что украинская армия заканчивается и становится нечего есть. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Киевскому режиму надо делать все, чтобы в армии и в обществе оставался высокий боевой дух. Они же не могут сказать: "В России никто не заметил, что идет война. Правда, красная икра подорожала, а черная икра подешевела", сказал эксперт.
"Украинцы же подумают: "А зачем нам воевать? Войдем в состав России. Будем есть дешевую черную икру. Да, красную икру есть не будем, но и черт с ней", — отметил политолог.
А так украинцы думают: "Еще немного потерпим и победим". Там, по данным социологических опросов, за три года войны всего-навсего с 73% до 63% снизилось количество населения, которое готово терпеть лишения ради "победы", рассказал Ищенко.
Несмотря на то, что украинская армия заканчивается и есть нечего становится. Там уже реально сокращается подвоз продуктов в крупные города, потому что водителей ловят ТЦК и отправляют на фронт, добавил он.
"Некоторым российским гражданам звонили родственники из Украины и говорили: "Может быть, вам каких-то продуктов как-нибудь прислать? Вы же тут голодаете". А почему украинцы не должны в это верить, если им об этом каждый день показывают и рассказывают, а других источников информации у них нет?" — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами на сайте Украина.ру
Также о текущей ситуации на Украине - в интервью Михаила Павлива: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике на сайте Украина.ру
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 19:30
Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронтНельзя сказать, что у Украины есть лишние резервы, они все распределены по линии фронта, чтобы ее удержать. Возможно, это и будет требование Трампа, чтобы укрепить переговорные позиции западного Альянса. От Украины будут требовать стабилизации линии фронта, после чего России последует предложение о переговорах.
 
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