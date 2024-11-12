https://ukraina.ru/20241112/1058818421.html

Ищенко: солдаты ВСУ заканчиваются и становится нечего есть, но украинцы готовы "еще немного потерпеть"

Ищенко: солдаты ВСУ заканчиваются и становится нечего есть, но украинцы готовы "еще немного потерпеть" - 12.11.2024 Украина.ру

Ищенко: солдаты ВСУ заканчиваются и становится нечего есть, но украинцы готовы "еще немного потерпеть"

По данным социологических опросов, за три года войны всего-навсего с 73% до 63% на Украине снизилось количество населения, которое готово терпеть лишения ради "победы". Несмотря на то, что украинская армия заканчивается и становится нечего есть. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-12T05:00

2024-11-12T05:00

2024-11-12T05:00

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Киевскому режиму надо делать все, чтобы в армии и в обществе оставался высокий боевой дух. Они же не могут сказать: "В России никто не заметил, что идет война. Правда, красная икра подорожала, а черная икра подешевела", сказал эксперт.А так украинцы думают: "Еще немного потерпим и победим". Там, по данным социологических опросов, за три года войны всего-навсего с 73% до 63% снизилось количество населения, которое готово терпеть лишения ради "победы", рассказал Ищенко.Несмотря на то, что украинская армия заканчивается и есть нечего становится. Там уже реально сокращается подвоз продуктов в крупные города, потому что водителей ловят ТЦК и отправляют на фронт, добавил он."Некоторым российским гражданам звонили родственники из Украины и говорили: "Может быть, вам каких-то продуктов как-нибудь прислать? Вы же тут голодаете". А почему украинцы не должны в это верить, если им об этом каждый день показывают и рассказывают, а других источников информации у них нет?" — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия заставила Сырского удерживать Курскую область заклинаниями и красивыми жестами на сайте Украина.руТакже о текущей ситуации на Украине - в интервью Михаила Павлива: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241111/1058811629.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, курская область, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украинская армия, население, победа, детали, сво, пропаганда