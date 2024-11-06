https://ukraina.ru/20241106/1058638281.html
"Им надо забросить мясо в окоп": Ищенко о том, как Украина сознательно отправляет людей на смерть
"Им надо забросить мясо в окоп": Ищенко о том, как Украина сознательно отправляет людей на смерть - 06.11.2024 Украина.ру
"Им надо забросить мясо в окоп": Ищенко о том, как Украина сознательно отправляет людей на смерть
Пока украинское "пушечное мясо" сидит в окопе, по окопу будет стрелять артиллерия. Если постоянно загонять в окоп новых мобилизованных, можно оттянуть штурмовые действия российских войск. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-11-06T05:00
2024-11-06T05:00
2024-11-06T05:00
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Еще недавно Зеленский требовал призвать миллион до конца года. Но сейчас на Украине уже говорят о 160 тысячах. В настоящее время там призывают не больше 20 тысяч в месяц. То есть им надо добиться четырехкратного увеличения, отметил эксперт.Потому что только "пушечным мясом" власти Украины могут затыкать дыры во фронте. Они прекрасно знают, что они отправляют этих людей на смерть. И поэтому им надо ловить все больше и больше, подчеркнул обозреватель.Потому что пока "пушечное мясо" сидит в окопе, по окопу будет стрелять артиллерия. А штурмовые действия начнутся после того, как артиллерия их всех перебьет в окопе или перебьет большую часть тех, кто там сидит, уточнил он."Если постоянно загонять в окоп свежее пушечное мясо, можно оттянуть штурмовые действия российских войск. Будут работать артиллерии, а просто их убивать, убивать и убивать. А их надо подвозить, подвозить, подвозить и подвозить. Это прекрасный метод удержания позиций. Поэтому выдачу тысячи гривен не надо недооценивать", —резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России на сайте Украина.руО том, возможны ли уступки при решении конфликта на Украине и какую роль здесь может сыграть будущий президент США — в интервью Андрея Быстрицкого: Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины
https://ukraina.ru/20241105/1058617174.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, ростислав ищенко, россия, мобилизация, штурм, вс рф, артиллерия, всу, потери всу, детали, сво, спецоперация
Новости, Украина, США, Ростислав Ищенко, Россия, мобилизация, штурм, ВС РФ, артиллерия, ВСУ, потери ВСУ, детали, СВО, Спецоперация
"Им надо забросить мясо в окоп": Ищенко о том, как Украина сознательно отправляет людей на смерть
Пока украинское "пушечное мясо" сидит в окопе, по окопу будет стрелять артиллерия. Если постоянно загонять в окоп новых мобилизованных, можно оттянуть штурмовые действия российских войск. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Еще недавно Зеленский требовал призвать миллион до конца года. Но сейчас на Украине уже говорят о 160 тысячах. В настоящее время там призывают не больше 20 тысяч в месяц. То есть им надо добиться четырехкратного увеличения, отметил эксперт.
Потому что только "пушечным мясом" власти Украины могут затыкать дыры во фронте. Они прекрасно знают, что они отправляют этих людей на смерть. И поэтому им надо ловить все больше и больше, подчеркнул обозреватель.
"Поскольку от ТЦК требуется сдача объема мяса, а не качества, мы (украинские власти. — Ред.) отправляем всех подряд, по принципу, там дальше уже разберутся. А там дальше уже тоже всё равно, потому что там тоже командиры знают, что им надо просто забросить это мясо в окоп", — подчеркнул Ищенко.
Потому что пока "пушечное мясо" сидит в окопе, по окопу будет стрелять артиллерия. А штурмовые действия начнутся после того, как артиллерия их всех перебьет в окопе или перебьет большую часть тех, кто там сидит, уточнил он.
"Если постоянно загонять в окоп свежее пушечное мясо, можно оттянуть штурмовые действия российских войск. Будут работать артиллерии, а просто их убивать, убивать и убивать. А их надо подвозить, подвозить, подвозить и подвозить. Это прекрасный метод удержания позиций. Поэтому выдачу тысячи гривен не надо недооценивать", —резюмировал собеседник издания.
О том, возможны ли уступки при решении конфликта на Украине и какую роль здесь может сыграть будущий президент США — в интервью Андрея Быстрицкого: Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины