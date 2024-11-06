https://ukraina.ru/20241106/1058638281.html

"Им надо забросить мясо в окоп": Ищенко о том, как Украина сознательно отправляет людей на смерть

"Им надо забросить мясо в окоп": Ищенко о том, как Украина сознательно отправляет людей на смерть - 06.11.2024 Украина.ру

"Им надо забросить мясо в окоп": Ищенко о том, как Украина сознательно отправляет людей на смерть

Пока украинское "пушечное мясо" сидит в окопе, по окопу будет стрелять артиллерия. Если постоянно загонять в окоп новых мобилизованных, можно оттянуть штурмовые действия российских войск. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-11-06T05:00

2024-11-06T05:00

2024-11-06T05:00

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Еще недавно Зеленский требовал призвать миллион до конца года. Но сейчас на Украине уже говорят о 160 тысячах. В настоящее время там призывают не больше 20 тысяч в месяц. То есть им надо добиться четырехкратного увеличения, отметил эксперт.Потому что только "пушечным мясом" власти Украины могут затыкать дыры во фронте. Они прекрасно знают, что они отправляют этих людей на смерть. И поэтому им надо ловить все больше и больше, подчеркнул обозреватель.Потому что пока "пушечное мясо" сидит в окопе, по окопу будет стрелять артиллерия. А штурмовые действия начнутся после того, как артиллерия их всех перебьет в окопе или перебьет большую часть тех, кто там сидит, уточнил он."Если постоянно загонять в окоп свежее пушечное мясо, можно оттянуть штурмовые действия российских войск. Будут работать артиллерии, а просто их убивать, убивать и убивать. А их надо подвозить, подвозить, подвозить и подвозить. Это прекрасный метод удержания позиций. Поэтому выдачу тысячи гривен не надо недооценивать", —резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России на сайте Украина.руО том, возможны ли уступки при решении конфликта на Украине и какую роль здесь может сыграть будущий президент США — в интервью Андрея Быстрицкого: Президент России высказался предельно четко: Быстрицкий об условиях завершения СВО и о будущем Украины

https://ukraina.ru/20241105/1058617174.html

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новости, украина, сша, ростислав ищенко, россия, мобилизация, штурм, вс рф, артиллерия, всу, потери всу, детали, сво, спецоперация