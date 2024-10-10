Главное за ночь 10 октября - 10.10.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 10 октября
Главное за ночь 10 октября - 10.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 10 октября
Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских БПЛА, из них 47 над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России. Украина.ру, 10.10.2024
2024-10-10T08:06
2024-10-10T08:06
новости
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
рамштайн
краснодарский край
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Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских БПЛА, из них 47 над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.Российская армия заняла более выгодные рубежи под Купянском в Харьковской области, в районе Песчаного российские подразделения прорвали еще одну линию украинской обороны и продолжили продвижение к реке Оскол. Об этом сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.Экипажи вертолетов Ка-52 армейской авиации сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.Обстановку на фронтах докладывают "Два майора":- на Покровском направлении ВС России продвинулись вдоль восточной лесополосы на глубину до 400 метров. На западной окраине Цукурино российские войска заняли часть улиц Джерельная и Челюскина на участке шириной до 950 метров;- на Угледарском направлении сообщили об отражении одной контратаки противника в районе освобождённого н.п. Золотая Нива, на север от Угледара идет постепенное продвижение: местность зачищается от пехоты противника дронами и артиллерией;- с Запорожского фронта сообщили о тяжелых боях в Каменском.Спецслужбы ДНР задержали жителя Ясиноватой за попытку войти в состав "Русского добровольческого корпуса"*, сообщили в региональном УФСБ.Ураган "Милтон" достиг побережья американского штата Флорида, скорость ветра — до 193 км/ч. Об этом сообщил метеорологический центр США.Подробнее о разрушившем планы Зеленского урагане - в материале "Рамштайн" откладывается, американцы требуют обратно их деньги. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру. * Признан террористической организацией, запрещен в РФ.
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рамштайн, краснодарский край
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Рамштайн, краснодарский край

Главное за ночь 10 октября

08:06 10.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота армейской авиации в зоне проведения СВО
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских БПЛА, из них 47 над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.
Российская армия заняла более выгодные рубежи под Купянском в Харьковской области, в районе Песчаного российские подразделения прорвали еще одну линию украинской обороны и продолжили продвижение к реке Оскол. Об этом сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Экипажи вертолетов Ка-52 армейской авиации сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

Обстановку на фронтах докладывают "Два майора":
- на Покровском направлении ВС России продвинулись вдоль восточной лесополосы на глубину до 400 метров. На западной окраине Цукурино российские войска заняли часть улиц Джерельная и Челюскина на участке шириной до 950 метров;
- на Угледарском направлении сообщили об отражении одной контратаки противника в районе освобождённого н.п. Золотая Нива, на север от Угледара идет постепенное продвижение: местность зачищается от пехоты противника дронами и артиллерией;
- с Запорожского фронта сообщили о тяжелых боях в Каменском.
Спецслужбы ДНР задержали жителя Ясиноватой за попытку войти в состав "Русского добровольческого корпуса"*, сообщили в региональном УФСБ.
Ураган "Милтон" достиг побережья американского штата Флорида, скорость ветра — до 193 км/ч. Об этом сообщил метеорологический центр США.
Подробнее о разрушившем планы Зеленского урагане - в материале "Рамштайн" откладывается, американцы требуют обратно их деньги. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.
* Признан террористической организацией, запрещен в РФ.
 
НовостиРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРамштайнкраснодарский край
 
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Заголовок открываемого материала
08:21ПВО за ночь сбила почти сотню украинских дронов — Минобороны России
08:06Главное за ночь 10 октября
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