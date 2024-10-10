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Главное за ночь 10 октября

Главное за ночь 10 октября - 10.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 10 октября

Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских БПЛА, из них 47 над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России. Украина.ру, 10.10.2024

2024-10-10T08:06

2024-10-10T08:06

2024-10-10T08:06

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Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских БПЛА, из них 47 над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны России.Российская армия заняла более выгодные рубежи под Купянском в Харьковской области, в районе Песчаного российские подразделения прорвали еще одну линию украинской обороны и продолжили продвижение к реке Оскол. Об этом сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.Экипажи вертолетов Ка-52 армейской авиации сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.Обстановку на фронтах докладывают "Два майора":- на Покровском направлении ВС России продвинулись вдоль восточной лесополосы на глубину до 400 метров. На западной окраине Цукурино российские войска заняли часть улиц Джерельная и Челюскина на участке шириной до 950 метров;- на Угледарском направлении сообщили об отражении одной контратаки противника в районе освобождённого н.п. Золотая Нива, на север от Угледара идет постепенное продвижение: местность зачищается от пехоты противника дронами и артиллерией;- с Запорожского фронта сообщили о тяжелых боях в Каменском.Спецслужбы ДНР задержали жителя Ясиноватой за попытку войти в состав "Русского добровольческого корпуса"*, сообщили в региональном УФСБ.Ураган "Милтон" достиг побережья американского штата Флорида, скорость ветра — до 193 км/ч. Об этом сообщил метеорологический центр США.Подробнее о разрушившем планы Зеленского урагане - в материале "Рамштайн" откладывается, американцы требуют обратно их деньги. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру. * Признан террористической организацией, запрещен в РФ.

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новости, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рамштайн, краснодарский край