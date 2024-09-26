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Анпилогов раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Невельским и все сильнее сжимают клещи в Угледаре
Анпилогов раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Невельским и все сильнее сжимают клещи в Угледаре - 26.09.2024 Украина.ру
Анпилогов раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Невельским и все сильнее сжимают клещи в Угледаре
Перед тем, как устроить ВСУ котел в Невельском выступе, ВС РФ надо брать Горняк и Желанное Второе, которые стоят на возвышенности. Но пока достаточно взять под огневой контроль все дороги к этому выступу. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-09-26T05:15
2024-09-26T05:15
2024-09-26T05:15
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Невельский выступ, за который ВСУ сейчас активно и обреченно держатся, может оказаться если не котлом, то крайне затратным по ресурсам местом. Туда будут приходить целые подразделения противника в попытке просочиться на передовую, теряя технику и личный состав, рассказал эксперт.Дело в том, что горловина и большая внутренняя часть этого котла уже находится под российским артиллерийским и стрелковым контролем, отметил он.Но перед тем, как устроить ВСУ котел в Невельском выступе, ВС РФ надо брать Горняк и Желанное Второе, которые стоят на возвышенности. Но пока можно обойтись и без этого. Достаточно взять под огневой контроль все дороги к этому выступу, уверен Анпилогов.Он добавил, что сейчас российские бойцы берут "Южнодонбасские шахты" к востоку от Угледара, к югу от города войска переправились через речку Кашлагач."То есть две эти наши клешни смыкаются крайне неприятно для Угледарской группировки ВСУ, которая пользовалась тем, что город находится на возвышенности и его трудно штурмовать в лоб", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.руО том, почему Зеленский совершил очередной политический кульбит и снова выступил против переговоров с РФ — в материале Павла Котова Зеленский снова хочет не переговоров, а принуждения. России есть что на это ответить на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240925/1057684766.html
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новости, россия, угледар, алексей анпилогов, владимир зеленский, донбасс, днр, наступление, всу, вс рф, сво
Новости, Россия, Угледар, Алексей Анпилогов, Владимир Зеленский, Донбасс, ДНР, наступление, ВСУ, ВС РФ, СВО
Анпилогов раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Невельским и все сильнее сжимают клещи в Угледаре
Перед тем, как устроить ВСУ котел в Невельском выступе, ВС РФ надо брать Горняк и Желанное Второе, которые стоят на возвышенности. Но пока достаточно взять под огневой контроль все дороги к этому выступу. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Невельский выступ, за который ВСУ сейчас активно и обреченно держатся, может оказаться если не котлом, то крайне затратным по ресурсам местом. Туда будут приходить целые подразделения противника в попытке просочиться на передовую, теряя технику и личный состав, рассказал эксперт.
Дело в том, что горловина и большая внутренняя часть этого котла уже находится под российским артиллерийским и стрелковым контролем, отметил он.
Но перед тем, как устроить ВСУ котел в Невельском выступе, ВС РФ надо брать Горняк и Желанное Второе, которые стоят на возвышенности. Но пока можно обойтись и без этого. Достаточно взять под огневой контроль все дороги к этому выступу, уверен Анпилогов.
Он добавил, что сейчас российские бойцы берут "Южнодонбасские шахты" к востоку от Угледара, к югу от города войска переправились через речку Кашлагач.
"То есть две эти наши клешни смыкаются крайне неприятно для Угледарской группировки ВСУ, которая пользовалась тем, что город находится на возвышенности и его трудно штурмовать в лоб", — заключил собеседник издания.
О том, почему Зеленский совершил очередной политический кульбит и снова выступил против переговоров с РФ — в материале Павла Котова Зеленский снова хочет не переговоров, а принуждения. России есть что на это ответить на сайте Украина.ру