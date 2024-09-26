https://ukraina.ru/20240926/1057688150.html

Анпилогов раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Невельским и все сильнее сжимают клещи в Угледаре

Анпилогов раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Невельским и все сильнее сжимают клещи в Угледаре - 26.09.2024 Украина.ру

Анпилогов раскрыл, как ВС РФ готовят ВСУ котел под Невельским и все сильнее сжимают клещи в Угледаре

Перед тем, как устроить ВСУ котел в Невельском выступе, ВС РФ надо брать Горняк и Желанное Второе, которые стоят на возвышенности. Но пока достаточно взять под огневой контроль все дороги к этому выступу. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-09-26T05:15

2024-09-26T05:15

2024-09-26T05:15

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Невельский выступ, за который ВСУ сейчас активно и обреченно держатся, может оказаться если не котлом, то крайне затратным по ресурсам местом. Туда будут приходить целые подразделения противника в попытке просочиться на передовую, теряя технику и личный состав, рассказал эксперт.Дело в том, что горловина и большая внутренняя часть этого котла уже находится под российским артиллерийским и стрелковым контролем, отметил он.Но перед тем, как устроить ВСУ котел в Невельском выступе, ВС РФ надо брать Горняк и Желанное Второе, которые стоят на возвышенности. Но пока можно обойтись и без этого. Достаточно взять под огневой контроль все дороги к этому выступу, уверен Анпилогов.Он добавил, что сейчас российские бойцы берут "Южнодонбасские шахты" к востоку от Угледара, к югу от города войска переправились через речку Кашлагач."То есть две эти наши клешни смыкаются крайне неприятно для Угледарской группировки ВСУ, которая пользовалась тем, что город находится на возвышенности и его трудно штурмовать в лоб", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.руО том, почему Зеленский совершил очередной политический кульбит и снова выступил против переговоров с РФ — в материале Павла Котова Зеленский снова хочет не переговоров, а принуждения. России есть что на это ответить на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240925/1057684766.html

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новости, россия, угледар, алексей анпилогов, владимир зеленский, донбасс, днр, наступление, всу, вс рф, сво