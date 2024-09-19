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Рада сняла критиковавшую ВСУ Безуглую с должности - Железняк
Рада сняла критиковавшую ВСУ Безуглую с должности - Железняк - 19.09.2024 Украина.ру
Рада сняла критиковавшую ВСУ Безуглую с должности - Железняк
Парламент Украины снял критиковавшую ВСУ депутата Марьяну Безуглую с поста замглавы парламентского комитета по обороне. Об этом 19 сентября сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк
2024-09-19T12:42
2024-09-19T12:42
2024-09-19T12:42
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марьяна безуглая
ярослав железняк
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"Парламент уволил Марьяну Безуглую с позиции заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета", - написал Железняк.За увольнение проголосовали 252 депутата, воздержались 70 человек.Решением Рады Безуглая стала членом комитета по внешней политике и межпарламентского сотрудничества.В начале недели Безуглая сообщила, что сама подала прошение об отставке и переводе в комитет по внешней политике.Она заявляла, что прежний главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий, а также за провал контрнаступления. Безуглая также критиковала и нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского, в том числе за попытки скрыть провалы украинских военных на фронте, расшатывание фронта и протекционизм.Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский отмечал, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.Подробнее о позиции депутата и наказаниях за нее - в материале Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, марьяна безуглая, ярослав железняк, вооруженные силы украины, рада
Новости, Украина, Марьяна Безуглая, Ярослав Железняк, Вооруженные силы Украины, Рада
Рада сняла критиковавшую ВСУ Безуглую с должности - Железняк
Парламент Украины снял критиковавшую ВСУ депутата Марьяну Безуглую с поста замглавы парламентского комитета по обороне. Об этом 19 сентября сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк
"Парламент уволил Марьяну Безуглую с позиции заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета", - написал Железняк.
За увольнение проголосовали 252 депутата, воздержались 70 человек.
Решением Рады
Безуглая стала членом комитета по внешней политике и межпарламентского сотрудничества.
В начале недели Безуглая сообщила, что сама подала прошение об отставке и переводе в комитет по внешней политике.
Она заявляла, что прежний главком ВСУ Валерий Залужный
и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий, а также за провал контрнаступления.
Безуглая также критиковала и нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского
, в том числе за попытки скрыть провалы украинских военных на фронте, расшатывание фронта и протекционизм.
Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский
отмечал, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.