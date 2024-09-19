Рада сняла критиковавшую ВСУ Безуглую с должности - Железняк - 19.09.2024 Украина.ру
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Рада сняла критиковавшую ВСУ Безуглую с должности - Железняк
Рада сняла критиковавшую ВСУ Безуглую с должности - Железняк - 19.09.2024 Украина.ру
Рада сняла критиковавшую ВСУ Безуглую с должности - Железняк
Парламент Украины снял критиковавшую ВСУ депутата Марьяну Безуглую с поста замглавы парламентского комитета по обороне. Об этом 19 сентября сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк
2024-09-19T12:42
2024-09-19T12:42
новости
украина
марьяна безуглая
ярослав железняк
вооруженные силы украины
рада
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"Парламент уволил Марьяну Безуглую с позиции заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета", - написал Железняк.За увольнение проголосовали 252 депутата, воздержались 70 человек.Решением Рады Безуглая стала членом комитета по внешней политике и межпарламентского сотрудничества.В начале недели Безуглая сообщила, что сама подала прошение об отставке и переводе в комитет по внешней политике.Она заявляла, что прежний главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий, а также за провал контрнаступления. Безуглая также критиковала и нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского, в том числе за попытки скрыть провалы украинских военных на фронте, расшатывание фронта и протекционизм.Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский отмечал, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.Подробнее о позиции депутата и наказаниях за нее - в материале Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" на сайте Украина.ру.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, марьяна безуглая, ярослав железняк, вооруженные силы украины, рада
Новости, Украина, Марьяна Безуглая, Ярослав Железняк, Вооруженные силы Украины, Рада

Рада сняла критиковавшую ВСУ Безуглую с должности - Железняк

12:42 19.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
- РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
Читать в
Парламент Украины снял критиковавшую ВСУ депутата Марьяну Безуглую с поста замглавы парламентского комитета по обороне. Об этом 19 сентября сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк
"Парламент уволил Марьяну Безуглую с позиции заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета", - написал Железняк.
За увольнение проголосовали 252 депутата, воздержались 70 человек.
Решением Рады Безуглая стала членом комитета по внешней политике и межпарламентского сотрудничества.
В начале недели Безуглая сообщила, что сама подала прошение об отставке и переводе в комитет по внешней политике.
Она заявляла, что прежний главком ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет украинской армии должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий, а также за провал контрнаступления.
Безуглая также критиковала и нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского, в том числе за попытки скрыть провалы украинских военных на фронте, расшатывание фронта и протекционизм.
Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский отмечал, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.
Подробнее о позиции депутата и наказаниях за нее - в материале Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаМарьяна БезуглаяЯрослав ЖелезнякВооруженные силы УкраиныРада
 
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