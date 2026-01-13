https://ukraina.ru/20260113/vzryvy-prilet-po-tes-vs-rf-udarili-po-tselyam-na-ukraine-1074211724.html
Взрывы, прилет по ТЭС. ВС РФ ударили по целям на Украине
Взрывы, прилет по ТЭС. ВС РФ ударили по целям на Украине - 13.01.2026 Украина.ру
Взрывы, прилет по ТЭС. ВС РФ ударили по целям на Украине
Российские военные в ночь на вторник ударили по Люботину (Харьковская область), передает 13 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-13T07:25
2026-01-13T07:25
2026-01-13T07:25
новости
россия
украина
харьковская область
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058898478_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e3d20fb2183a83c71d2d679ae4c4707.jpg.webp
Несколько дронов также находится на севере Киевской области и неподалеку от Броваров и Борисполя. В последнем гремят взрывы.А украинские мониторинговые ресурсы сообщают, что в воздушном пространстве страны сейчас находится около тридцати российских БПЛА. Основная масса в Черниговской и Сумской областях.Несколькими часами ранее мы писали, что больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах ВС РФ по целям в Киевской, Харьковской и Одесской областях.Взрывы в городе и Одесской области гремели в течение всей ночи, сообщалось о пожарах.В Киеве также были слышны многочисленные взрывы. БПЛА и ракеты поражали объекты как в самой столице, так и в Киевской области, в частности, в Броварах. Местные каналы сетовали, что после прилётов практически полностью обесточены Ирпень, Буча и Гостомель, в самом Киеве напряжение электросети упало до критического уровня.В Харьковской области массированные удары наносились по Харькову, Изюму, Коротычу, району Богодухова. Кроме того, ВС РФ в течение ночи били по объектам в Днепропетровской, Житомирской областях, а также по временно оккупированным ВСУ частям Запорожской области и Славянску.Подробнее - в материале Продолжается массированная комбинированная атака на регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
украина
харьковская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058898478_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_239003b451ff511a363752611981a3f7.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, харьковская область, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Харьковская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
Взрывы, прилет по ТЭС. ВС РФ ударили по целям на Украине
Российские военные в ночь на вторник ударили по Люботину (Харьковская область), передает 13 января телеграм-канал Украина.ру
Несколько дронов также находится на севере Киевской области и неподалеку от Броваров и Борисполя. В последнем гремят взрывы.
"По Криворожской ТЭС этой ночью прилетел Искандер-М", - пишет наш канал.
А украинские мониторинговые ресурсы сообщают, что в воздушном пространстве страны сейчас находится около тридцати российских БПЛА. Основная масса в Черниговской и Сумской областях.
Несколькими часами ранее мы писали, что больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах ВС РФ по целям в Киевской, Харьковской и Одесской областях.
Взрывы в городе и Одесской области гремели в течение всей ночи, сообщалось о пожарах.
В Киеве также были слышны многочисленные взрывы. БПЛА и ракеты поражали объекты как в самой столице, так и в Киевской области, в частности, в Броварах. Местные каналы сетовали, что после прилётов практически полностью обесточены Ирпень, Буча и Гостомель, в самом Киеве напряжение электросети упало до критического уровня.
В Харьковской области массированные удары наносились по Харькову, Изюму, Коротычу, району Богодухова.
Кроме того, ВС РФ в течение ночи били по объектам в Днепропетровской, Житомирской областях, а также по временно оккупированным ВСУ частям Запорожской области и Славянску.