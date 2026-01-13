https://ukraina.ru/20260113/vzryvy-prilet-po-tes-vs-rf-udarili-po-tselyam-na-ukraine-1074211724.html

Взрывы, прилет по ТЭС. ВС РФ ударили по целям на Украине

Российские военные в ночь на вторник ударили по Люботину (Харьковская область), передает 13 января телеграм-канал Украина.ру

Несколько дронов также находится на севере Киевской области и неподалеку от Броваров и Борисполя. В последнем гремят взрывы.А украинские мониторинговые ресурсы сообщают, что в воздушном пространстве страны сейчас находится около тридцати российских БПЛА. Основная масса в Черниговской и Сумской областях.Несколькими часами ранее мы писали, что больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах ВС РФ по целям в Киевской, Харьковской и Одесской областях.Взрывы в городе и Одесской области гремели в течение всей ночи, сообщалось о пожарах.В Киеве также были слышны многочисленные взрывы. БПЛА и ракеты поражали объекты как в самой столице, так и в Киевской области, в частности, в Броварах. Местные каналы сетовали, что после прилётов практически полностью обесточены Ирпень, Буча и Гостомель, в самом Киеве напряжение электросети упало до критического уровня.В Харьковской области массированные удары наносились по Харькову, Изюму, Коротычу, району Богодухова. Кроме того, ВС РФ в течение ночи били по объектам в Днепропетровской, Житомирской областях, а также по временно оккупированным ВСУ частям Запорожской области и Славянску.Подробнее - в материале Продолжается массированная комбинированная атака на регионы Украины. Сводка ночных ударов ВС РФ на 4:00 на сайте Украина.ру.

