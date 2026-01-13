Новогодняя история от Дмитрия Евстафьева. Как Россия преодолела комплексы после распада СССР - 13.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260113/novogodnyaya-istoriya-ot-dmitriya-evstafeva-kak-rossiya-preodolela-kompleksy-posle-raspada-sssr-1074232456.html
Новогодняя история от Дмитрия Евстафьева. Как Россия преодолела комплексы после распада СССР
Новогодняя история от Дмитрия Евстафьева. Как Россия преодолела комплексы после распада СССР - 13.01.2026 Украина.ру
Новогодняя история от Дмитрия Евстафьева. Как Россия преодолела комплексы после распада СССР
Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру объяснил, почему Новый год с 2014 на 2015 запомнился ему ярче... Украина.ру, 13.01.2026
2026-01-13T16:00
2026-01-13T16:00
видео
россия
ссср
дмитрий евстафьев
украина.ру
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074232313_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_49fa809034077d4c60e5b370e3a54e5b.png
Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру объяснил, почему Новый год с 2014 на 2015 запомнился ему ярче всего за последние 20 лет.
россия
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0d/1074232313_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b6bab28fdf50a7895fb728d979f098e.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, видео, россия, ссср, дмитрий евстафьев, украина.ру, новый год
Видео, Россия, СССР, Дмитрий Евстафьев, Украина.ру, Новый год

Новогодняя история от Дмитрия Евстафьева. Как Россия преодолела комплексы после распада СССР

16:00 13.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру объяснил, почему Новый год с 2014 на 2015 запомнился ему ярче всего за последние 20 лет.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияСССРДмитрий ЕвстафьевУкраина.руНовый год
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41Глобализация кулака. Похоронит ли Трамп нарождающийся многополярный мир
16:37ЕС в раздрае из-за освоения €90 млрд, выделенных властям Украины
16:24В Киеве почти полный блэкаут
16:15В Киеве без отопления остаются около 500 многоэтажек - Кличко
16:07Дроны атаковали близ Новороссийска танкеры, которые должны были загрузить нефть из Казахстана
16:00Новогодняя история от Дмитрия Евстафьева. Как Россия преодолела комплексы после распада СССР
16:00Лев Мехлис: человек, который слишком много требовал
15:54В Ирпене и Буче очереди на заправках, Литва запретила ЕС контактировать с РФ. Новости к этому часу
15:44"Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать": почему колониальный фарс Запада обречен
15:32Энергетики ждут "окна" для ремонта после обстрела Каменки-Днепровской. Главное к этому часу
15:30Цена внимания Трампа. Уникальное месторождение отдано украинской властью по дешевке другу президента США
15:06Час расплаты для НАТО. США анонсировали захват Гренландии
14:52Украинские энергетики рассказали, сколько жителям Киевской области еще сидеть без света
14:50"Шок от охоты на людей": немецкое расследование о мобилизации на Украине
14:46Что следователи НАБУ нашли у водителя Ермака
14:45Отец за сына: "Гвоздь" о том, почему пошел на СВО
14:29"Не в нашем положении": Румыния дистанцируется от силовых инициатив крупных держав НАТО
14:19Появились кадры последствий удара по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова
14:15Новогодние истории от Михаила Делягина. От самоходки до шампанского из сахарницы
14:08ВС РФ продолжают наступление на Богуславском направлении
Лента новостейМолния