https://ukraina.ru/20240918/1057514179.html

Эксперт: Зеленский отказался от выборов во время "войны" и Санду такой сценарий понравился

Эксперт: Зеленский отказался от выборов во время "войны" и Санду такой сценарий понравился - 18.09.2024 Украина.ру

Эксперт: Зеленский отказался от выборов во время "войны" и Санду такой сценарий понравился

В случае возобновления вооружённого конфликта в Приднестровье у молдаван есть риск остаться без электричества, а у приднестровцев – без газа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2024-09-18T01:16

2024-09-18T01:16

2024-09-18T01:16

новости

приднестровье

молдавия

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

всу

черное море

восточное партнерство

восточная европа

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По его словам, внутриполитическая ситуация в Молдавии – "это момент, который очень серьезно напрягает". Амерберг изложил свои доводы, отметив угрозу возобновления боевых действий, оставивших кровавый след в истории молодой Приднестровской Молдавской Республики."Первое. Там 20 октября должны состояться президентские выборы, а у Майи Санду рейтинг просто ниже плинтуса. Да, ее политтехнологи рисуют социологические опросы, по которым она якобы победит в первом туре, но на самом деле она потеряла доверие даже среди молдавской диаспоры на Западе. А Санду наверняка очень понравилась ситуация с выборами на Украине, где Зеленский просто не стал их проводить, сославшись на войну. Это же идеальный план для Санду: устроить крупную провокацию в Приднестровье, объявить чрезвычайное положение и пересажать оппозицию. Западные кураторы могут все это реализовать", - сказал Амерберг."Второе. Киевский режим четко заявил, что с 2025 года транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен. Если это будет реализовано, это уже будет фактическое объявление войны, потому что Приднестровье останется без газа", - добавил эксперт.Амерберг обратил внимание на то, что молдавский министр энергетики Виктор Парликов успокаивает население рассказами о том, что Кишинёв будет покупать газ с другого направления. Однако министр прекрасно знает, заметил эксперт, что "Турецкий поток" — это тот же российский газ, только по гораздо более высокой цене. К тому же газотранспортная инфраструктура в республике выстроена с востока на запад, а сама ситуация в энергетике сейчас имеет ключевое значение."И до того момента, как истечет текущий газовый контракт, наверняка они планируют в Приднестровье что-то развязать. Самый опасный период – это предвыборная кампания в Республике Молдова", - уверен Амерберг.По его мнению, развитие ситуации будет зависеть от результатов Майи Санду на выборах президента Молдавии.Мне кажется, что первый тур они проведут, посмотрят на результаты Майи Григорьевны, а потом уже будут принимать решение. эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов отметил, что нынешние руководители Молдавии не собираются непринуждённо отдавать власть оппозиции. Поэтому, по словам Амерберга, гипотетически возможно возобновление военных действий в Приднестровье с вовлечением в конфликт украинской армии.Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Отрезать Черное море и выйти к Приднестровью: Суздальцев о том, где нужно "прочертить" границу Украины

https://ukraina.ru/20240418/1054567234.html

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