Эксперт: Зеленский отказался от выборов во время "войны" и Санду такой сценарий понравился - 18.09.2024 Украина.ру
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Эксперт: Зеленский отказался от выборов во время "войны" и Санду такой сценарий понравился
Эксперт: Зеленский отказался от выборов во время "войны" и Санду такой сценарий понравился - 18.09.2024 Украина.ру
Эксперт: Зеленский отказался от выборов во время "войны" и Санду такой сценарий понравился
В случае возобновления вооружённого конфликта в Приднестровье у молдаван есть риск остаться без электричества, а у приднестровцев – без газа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2024-09-18T01:16
2024-09-18T01:16
новости
приднестровье
молдавия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
черное море
восточное партнерство
восточная европа
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По его словам, внутриполитическая ситуация в Молдавии – "это момент, который очень серьезно напрягает". Амерберг изложил свои доводы, отметив угрозу возобновления боевых действий, оставивших кровавый след в истории молодой Приднестровской Молдавской Республики."Первое. Там 20 октября должны состояться президентские выборы, а у Майи Санду рейтинг просто ниже плинтуса. Да, ее политтехнологи рисуют социологические опросы, по которым она якобы победит в первом туре, но на самом деле она потеряла доверие даже среди молдавской диаспоры на Западе. А Санду наверняка очень понравилась ситуация с выборами на Украине, где Зеленский просто не стал их проводить, сославшись на войну. Это же идеальный план для Санду: устроить крупную провокацию в Приднестровье, объявить чрезвычайное положение и пересажать оппозицию. Западные кураторы могут все это реализовать", - сказал Амерберг."Второе. Киевский режим четко заявил, что с 2025 года транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен. Если это будет реализовано, это уже будет фактическое объявление войны, потому что Приднестровье останется без газа", - добавил эксперт.Амерберг обратил внимание на то, что молдавский министр энергетики Виктор Парликов успокаивает население рассказами о том, что Кишинёв будет покупать газ с другого направления. Однако министр прекрасно знает, заметил эксперт, что "Турецкий поток" — это тот же российский газ, только по гораздо более высокой цене. К тому же газотранспортная инфраструктура в республике выстроена с востока на запад, а сама ситуация в энергетике сейчас имеет ключевое значение."И до того момента, как истечет текущий газовый контракт, наверняка они планируют в Приднестровье что-то развязать. Самый опасный период – это предвыборная кампания в Республике Молдова", - уверен Амерберг.По его мнению, развитие ситуации будет зависеть от результатов Майи Санду на выборах президента Молдавии.Мне кажется, что первый тур они проведут, посмотрят на результаты Майи Григорьевны, а потом уже будут принимать решение. эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов отметил, что нынешние руководители Молдавии не собираются непринуждённо отдавать власть оппозиции. Поэтому, по словам Амерберга, гипотетически возможно возобновление военных действий в Приднестровье с вовлечением в конфликт украинской армии.Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Отрезать Черное море и выйти к Приднестровью: Суздальцев о том, где нужно "прочертить" границу Украины
https://ukraina.ru/20240418/1054567234.html
приднестровье
молдавия
украина
черное море
восточная европа
приднестровская молдавская республика
пмр
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новости, приднестровье, молдавия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, черное море, восточное партнерство, восточная европа, евроинтеграция, президентские выборы, санду майя, оппозиция, приднестровская молдавская республика, пмр, бывший ссср
Новости, Приднестровье, Молдавия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Черное море, Восточное партнерство, Восточная Европа, евроинтеграция, президентские выборы, Санду Майя, оппозиция, Приднестровская Молдавская Республика, ПМР, бывший СССР

Эксперт: Зеленский отказался от выборов во время "войны" и Санду такой сценарий понравился

01:16 18.09.2024
 
© пресс-служба президента УкраиныЗеленский Санду
Зеленский Санду
© пресс-служба президента Украины
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В случае возобновления вооружённого конфликта в Приднестровье у молдаван есть риск остаться без электричества, а у приднестровцев – без газа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
По его словам, внутриполитическая ситуация в Молдавии – "это момент, который очень серьезно напрягает". Амерберг изложил свои доводы, отметив угрозу возобновления боевых действий, оставивших кровавый след в истории молодой Приднестровской Молдавской Республики.
"Первое. Там 20 октября должны состояться президентские выборы, а у Майи Санду рейтинг просто ниже плинтуса. Да, ее политтехнологи рисуют социологические опросы, по которым она якобы победит в первом туре, но на самом деле она потеряла доверие даже среди молдавской диаспоры на Западе. А Санду наверняка очень понравилась ситуация с выборами на Украине, где Зеленский просто не стал их проводить, сославшись на войну. Это же идеальный план для Санду: устроить крупную провокацию в Приднестровье, объявить чрезвычайное положение и пересажать оппозицию. Западные кураторы могут все это реализовать", - сказал Амерберг.
Михаил Амерберг интервью
18 апреля, 06:33
Михаил Амерберг: Если ВСУ раньше времени нападут на Тирасполь, Россия сожжет Румынии и сарай, и хату Боевые действия в Приднестровье возможны только по принципу "сгорел сарай, гори и хата". Когда Запад поймет, что он проигрывает, он будет поджигать все, что только можно поджечь
"Второе. Киевский режим четко заявил, что с 2025 года транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен. Если это будет реализовано, это уже будет фактическое объявление войны, потому что Приднестровье останется без газа", - добавил эксперт.
Амерберг обратил внимание на то, что молдавский министр энергетики Виктор Парликов успокаивает население рассказами о том, что Кишинёв будет покупать газ с другого направления. Однако министр прекрасно знает, заметил эксперт, что "Турецкий поток" — это тот же российский газ, только по гораздо более высокой цене. К тому же газотранспортная инфраструктура в республике выстроена с востока на запад, а сама ситуация в энергетике сейчас имеет ключевое значение.
"И до того момента, как истечет текущий газовый контракт, наверняка они планируют в Приднестровье что-то развязать. Самый опасный период – это предвыборная кампания в Республике Молдова", - уверен Амерберг.
По его мнению, развитие ситуации будет зависеть от результатов Майи Санду на выборах президента Молдавии.
Мне кажется, что первый тур они проведут, посмотрят на результаты Майи Григорьевны, а потом уже будут принимать решение. эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов отметил, что нынешние руководители Молдавии не собираются непринуждённо отдавать власть оппозиции. Поэтому, по словам Амерберга, гипотетически возможно возобновление военных действий в Приднестровье с вовлечением в конфликт украинской армии.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.ру
Ранее на эту тему: Отрезать Черное море и выйти к Приднестровью: Суздальцев о том, где нужно "прочертить" границу Украины
 
НовостиПриднестровьеМолдавияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУЧерное мореВосточное партнерствоВосточная Европаевроинтеграцияпрезидентские выборыСанду МайяоппозицияПриднестровская Молдавская РеспубликаПМРбывший СССР
 
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