"Пока мы видим только ATACMS": эксперт рассказал, какое опасное оружие Запад может передать Украине - 17.09.2024 Украина.ру
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"Пока мы видим только ATACMS": эксперт рассказал, какое опасное оружие Запад может передать Украине
"Пока мы видим только ATACMS": эксперт рассказал, какое опасное оружие Запад может передать Украине - 17.09.2024 Украина.ру
"Пока мы видим только ATACMS": эксперт рассказал, какое опасное оружие Запад может передать Украине
Авиация — это один из классов вооружения, который ничем заменить нельзя. Если Украине поставили F-16, значит могут насытить их и необходимым вооружением. Это не только крылатые ракеты, но и системы обнаружения и подавления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-17T03:45
2024-09-17T03:45
новости
украина
запад
сша
f-16
самолет
авиация
техника
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У Запада много средств поражения, кроме крылатых ракет, не считая огромной номенклатуры к "Хаймарсам". Еще есть различные оперативно-тактические ракетные комплексы, сообщил военкор.Пока мы видим только ATACMS, но номенклатура боеприпасов США и количество техники огромны, добавил он.А если Украине поставили F-16, значит могут насытить их и необходимым вооружением средней и большой дальности. Это не только крылатые ракеты, но и системы обнаружения и подавления, указал журналист.По его словам, авиация — это один из классов вооружения, который ничем заменить нельзя. Ни дронами, ни какими-то другими средствами. Самолет в воздухе имеет огромное преимущество, добавил эксперт."Когда стратегические бомбардировщики поднимаются в воздух, на той стороне люди перестают спать. А удар будет такой силы, что похоронит все, что находится в радиусе поражения", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО том, почему ВСУ будут стараться любым способом удержать Суджу — в интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, запад, сша, f-16, самолет, авиация, техника, сау, himars, рсзо
Новости, Украина, Запад, США, F-16, самолет, авиация, техника, САУ, HIMARS, РСЗО

"Пока мы видим только ATACMS": эксперт рассказал, какое опасное оружие Запад может передать Украине

03:45 17.09.2024
 
Зеленский в самолете F16
Зеленский в самолете F16
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Авиация — это один из классов вооружения, который ничем заменить нельзя. Если Украине поставили F-16, значит могут насытить их и необходимым вооружением. Это не только крылатые ракеты, но и системы обнаружения и подавления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
У Запада много средств поражения, кроме крылатых ракет, не считая огромной номенклатуры к "Хаймарсам". Еще есть различные оперативно-тактические ракетные комплексы, сообщил военкор.
Пока мы видим только ATACMS, но номенклатура боеприпасов США и количество техники огромны, добавил он.
"То есть 155-мм гаубицы могут стрелять разными снарядами, сейчас ВСУ их не дают. Но могут привезти и САУ Paladin, и снаряды к ним. Стрельба реактивными снарядами может вестись на 60-80 километров с невероятной точностью", — подчеркнул Линин.
А если Украине поставили F-16, значит могут насытить их и необходимым вооружением средней и большой дальности. Это не только крылатые ракеты, но и системы обнаружения и подавления, указал журналист.
По его словам, авиация — это один из классов вооружения, который ничем заменить нельзя. Ни дронами, ни какими-то другими средствами. Самолет в воздухе имеет огромное преимущество, добавил эксперт.
"Когда стратегические бомбардировщики поднимаются в воздух, на той стороне люди перестают спать. А удар будет такой силы, что похоронит все, что находится в радиусе поражения", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
О том, почему ВСУ будут стараться любым способом удержать Суджу — в интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру
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