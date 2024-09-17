https://ukraina.ru/20240917/1057483333.html

"Пока мы видим только ATACMS": эксперт рассказал, какое опасное оружие Запад может передать Украине

"Пока мы видим только ATACMS": эксперт рассказал, какое опасное оружие Запад может передать Украине - 17.09.2024 Украина.ру

"Пока мы видим только ATACMS": эксперт рассказал, какое опасное оружие Запад может передать Украине

Авиация — это один из классов вооружения, который ничем заменить нельзя. Если Украине поставили F-16, значит могут насытить их и необходимым вооружением. Это не только крылатые ракеты, но и системы обнаружения и подавления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-17T03:45

2024-09-17T03:45

2024-09-17T03:45

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f-16

самолет

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техника

сау

himars

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У Запада много средств поражения, кроме крылатых ракет, не считая огромной номенклатуры к "Хаймарсам". Еще есть различные оперативно-тактические ракетные комплексы, сообщил военкор.Пока мы видим только ATACMS, но номенклатура боеприпасов США и количество техники огромны, добавил он.А если Украине поставили F-16, значит могут насытить их и необходимым вооружением средней и большой дальности. Это не только крылатые ракеты, но и системы обнаружения и подавления, указал журналист.По его словам, авиация — это один из классов вооружения, который ничем заменить нельзя. Ни дронами, ни какими-то другими средствами. Самолет в воздухе имеет огромное преимущество, добавил эксперт."Когда стратегические бомбардировщики поднимаются в воздух, на той стороне люди перестают спать. А удар будет такой силы, что похоронит все, что находится в радиусе поражения", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руО том, почему ВСУ будут стараться любым способом удержать Суджу — в интервью Евгения Норина: Скоро ВСУ зубами будут держатся за Суджу, а Россия повторит один эпизод штурма Грозного читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240915/1057461968.html

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новости, украина, запад, сша, f-16, самолет, авиация, техника, сау, himars, рсзо