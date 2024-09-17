"Пока мы видим только ATACMS": эксперт рассказал, какое опасное оружие Запад может передать Украине
Зеленский в самолете F16
Авиация — это один из классов вооружения, который ничем заменить нельзя. Если Украине поставили F-16, значит могут насытить их и необходимым вооружением. Это не только крылатые ракеты, но и системы обнаружения и подавления. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
У Запада много средств поражения, кроме крылатых ракет, не считая огромной номенклатуры к "Хаймарсам". Еще есть различные оперативно-тактические ракетные комплексы, сообщил военкор.
Пока мы видим только ATACMS, но номенклатура боеприпасов США и количество техники огромны, добавил он.
"То есть 155-мм гаубицы могут стрелять разными снарядами, сейчас ВСУ их не дают. Но могут привезти и САУ Paladin, и снаряды к ним. Стрельба реактивными снарядами может вестись на 60-80 километров с невероятной точностью", — подчеркнул Линин.
А если Украине поставили F-16, значит могут насытить их и необходимым вооружением средней и большой дальности. Это не только крылатые ракеты, но и системы обнаружения и подавления, указал журналист.
По его словам, авиация — это один из классов вооружения, который ничем заменить нельзя. Ни дронами, ни какими-то другими средствами. Самолет в воздухе имеет огромное преимущество, добавил эксперт.
"Когда стратегические бомбардировщики поднимаются в воздух, на той стороне люди перестают спать. А удар будет такой силы, что похоронит все, что находится в радиусе поражения", — заключил собеседник издания.
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