Дроны для ударов по РФ могли запускать из третьих стран, считает Мирошник - 16.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240916/1057473200.html
Дроны для ударов по РФ могли запускать из третьих стран, считает Мирошник
Дроны для ударов по РФ могли запускать из третьих стран, считает Мирошник - 16.09.2024 Украина.ру
Дроны для ударов по РФ могли запускать из третьих стран, считает Мирошник
Возможность запуска беспилотников по целям в России из третьих стран отметать нельзя. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире канала "Россия 24"
2024-09-16T12:05
2024-09-16T12:06
новости
россия
финляндия
украина
мирошник
генштаб
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051656725_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_aa8af9d019edf39933f83061d0da0f0b.jpg
"Отметать такую возможность мы, на самом деле, наверное, не можем. Мы сейчас сталкиваемся просто с огромным спектром беспилотных систем, которые используются сегодня Украиной, и мы точно знаем, наши специалисты разбирались в их начинке, мы точно понимаем, что они делаются в основном из западных комплектующих", - сказал Мирошник.На прошлой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис информировал об атаке региона беспилотниками. Позже СМИ писали , что они могли быть запущены со стороны Финляндии. Генштаб сил обороны Финляндии назвал эти заявления не соответствующими действительности. Страна не использовалась и не будет использоваться для таких действий против РФ, сообщили в генштабе общественному вещателю Yle.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
россия
финляндия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/01/1051656725_0:20:1280:980_1920x0_80_0_0_65ed2c20cc850b09a14a7a96d4c456f8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, финляндия, украина, мирошник, генштаб, беспилотники
Новости, Россия, Финляндия, Украина, Мирошник, Генштаб, беспилотники

Дроны для ударов по РФ могли запускать из третьих стран, считает Мирошник

12:05 16.09.2024 (обновлено: 12:06 16.09.2024)
 
© из личного архиваРодион Мирошник
Родион Мирошник
© из личного архива
Читать в
Возможность запуска беспилотников по целям в России из третьих стран отметать нельзя. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире канала "Россия 24"
"Отметать такую возможность мы, на самом деле, наверное, не можем. Мы сейчас сталкиваемся просто с огромным спектром беспилотных систем, которые используются сегодня Украиной, и мы точно знаем, наши специалисты разбирались в их начинке, мы точно понимаем, что они делаются в основном из западных комплектующих", - сказал Мирошник.
На прошлой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис информировал об атаке региона беспилотниками. Позже СМИ писали , что они могли быть запущены со стороны Финляндии.
Генштаб сил обороны Финляндии назвал эти заявления не соответствующими действительности. Страна не использовалась и не будет использоваться для таких действий против РФ, сообщили в генштабе общественному вещателю Yle.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияФинляндияУкраинаМирошникГенштаббеспилотники
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Офицеры военного представительства Минобороны РФ признались во взятках и хищениях
13:22Суд арестовал иностранца, готовившего теракты в Ростовской области по заданию ГУР Украины
13:02"Забота Вашингтона": Песков об украинском следе в покушении на Трампа
13:02Кремль оценил призыв МИД Украины к ООН и МККК посетить Курскую область
13:01Киев готовит бесчеловечную провокацию. Главное на Украине на 13:00 16 сентября
13:00Успеновка и Борки: в Минобороны РФ рассказали об успехах на Курском направлении
12:42Дмитрий Киселёв: Благодаря Западу СВО может перерасти в Третью мировую
12:36На "Госуслугах" появилась страница с мерами поддержки для жителей Белгородской области
12:35Украинские дипломаты позвали Красный Крест в Курскую область
12:28Перерезают последнюю артерию ВСУ: ВС РФ приближаются к Угледару
12:23Повышение налогов на Украине ожидается с 1 октября – нардеп Железняк
12:05Дроны для ударов по РФ могли запускать из третьих стран, считает Мирошник
11:32Благодаря Украине: ВПК Британии обогатится на $440 млн, а США - на 200 Bradley
11:30RT представляет фильм о вторжении ВСУ в Курскую область
11:29Киев жалуется на небезопасность зернового коридора — The Times
11:02Президент МККК прибыла в Москву обсудить неотложные гуманитарные вопросы
11:00Белгород в огне, украинофил едва не убил Трампа, Украина вербует террористов. Главное на утро 16 сентября
10:59Символ СВО: хакеры атаковали сайты производителя винтовок Lobaev Arms
10:32Аналитики The Economist ответили, почему США заставляют Киев сражаться "со связанными руками"
10:30Медведев сделал предположение о причастности Киева к покушению на Трампа
Лента новостейМолния