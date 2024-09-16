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Дроны для ударов по РФ могли запускать из третьих стран, считает Мирошник
Дроны для ударов по РФ могли запускать из третьих стран, считает Мирошник - 16.09.2024 Украина.ру
Дроны для ударов по РФ могли запускать из третьих стран, считает Мирошник
Возможность запуска беспилотников по целям в России из третьих стран отметать нельзя. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире канала "Россия 24"
2024-09-16T12:05
2024-09-16T12:05
2024-09-16T12:06
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"Отметать такую возможность мы, на самом деле, наверное, не можем. Мы сейчас сталкиваемся просто с огромным спектром беспилотных систем, которые используются сегодня Украиной, и мы точно знаем, наши специалисты разбирались в их начинке, мы точно понимаем, что они делаются в основном из западных комплектующих", - сказал Мирошник.На прошлой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис информировал об атаке региона беспилотниками. Позже СМИ писали , что они могли быть запущены со стороны Финляндии. Генштаб сил обороны Финляндии назвал эти заявления не соответствующими действительности. Страна не использовалась и не будет использоваться для таких действий против РФ, сообщили в генштабе общественному вещателю Yle.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, финляндия, украина, мирошник, генштаб, беспилотники
Новости, Россия, Финляндия, Украина, Мирошник, Генштаб, беспилотники
Дроны для ударов по РФ могли запускать из третьих стран, считает Мирошник
12:05 16.09.2024 (обновлено: 12:06 16.09.2024)
Возможность запуска беспилотников по целям в России из третьих стран отметать нельзя. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире канала "Россия 24"