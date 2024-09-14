https://ukraina.ru/20240914/1057426765.html

Линин рассказал, что в СВО надо сделать помимо уничтожения вражеских дроноводов

Линин рассказал, что в СВО надо сделать помимо уничтожения вражеских дроноводов - 14.09.2024 Украина.ру

Линин рассказал, что в СВО надо сделать помимо уничтожения вражеских дроноводов

После разгрома военного училища ВСУ в Полтаве инструктора НАТО крайне неохотно соглашаются участвовать в подготовке украинских военнослужащих. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2024-09-14T04:15

2024-09-14T04:15

2024-09-14T04:15

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"Реактивная и ствольная артиллерия остается богом войны. Чтобы ей управлять, тоже нужны люди. А когда прилетает наш кассетный боеприпас и выкашивает вражеский расчет, подготовить следующий расчет ВСУ очень тяжело. У них сейчас даже лагерей подготовки столько нет. Они не успевают восполнить потери", - сказал военкор.По его мнению, ВСУ использовать западную технику ещё сложнее. Она требует особого подхода для этого необходимо либо готовить артиллеристов на территории стран НАТО, либо привозить на Украину инструкторов альянса."Я вообще считаю, что нас сейчас сдерживает только политика. Только какие-то политические решения позволяют этой войне затягиваться, - уверен Линин. - Мы на Украине можем разровнять уже все. Мы могли бы уничтожить ту же Угледарскую группировку, завалив ее в шахтах трехтонными ФАБами. У нас есть военно-технические ресурсы, чтобы быстро дойти до Днепра. Нужна только политическая воля".По его оценке, "политической воли нет в том числе из-за поставок западного оружия"."Если мы начинаем передавливать, с Запада пойдет больше поставок. А если мы действуем в таком же режиме, как сейчас, поставки остаются на минимуме", - пояснил свою констатацию Линин.Также на эту тему интервью Дмитрий Бавырин: Удары ракетами по России были козырем Трампа, но кризис ВСУ под Покровском все изменил

https://ukraina.ru/20240909/1057323768.html

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