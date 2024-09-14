Линин рассказал, что в СВО надо сделать помимо уничтожения вражеских дроноводов
Российские войска готовятся к форсированию водных преград в зоне СВО
После разгрома военного училища ВСУ в Полтаве инструктора НАТО крайне неохотно соглашаются участвовать в подготовке украинских военнослужащих. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"Реактивная и ствольная артиллерия остается богом войны. Чтобы ей управлять, тоже нужны люди. А когда прилетает наш кассетный боеприпас и выкашивает вражеский расчет, подготовить следующий расчет ВСУ очень тяжело. У них сейчас даже лагерей подготовки столько нет. Они не успевают восполнить потери", - сказал военкор.
9 сентября, 14:34Удар по базе в Полтаве: что пытается скрыть УкраинаПолтавский горсовет обнародовал имена погибших при ударе по учебно-тренировочной базе 3 сентября. Случай небывалый: гражданские власти объявляют военные потери. Такое решение могло быть принято не просто так. Что может стоять за этим и что пытается скрыть киевский режим – в материале издания Украина.ру
"Я вообще считаю, что нас сейчас сдерживает только политика. Только какие-то политические решения позволяют этой войне затягиваться, - уверен Линин. - Мы на Украине можем разровнять уже все. Мы могли бы уничтожить ту же Угледарскую группировку, завалив ее в шахтах трехтонными ФАБами. У нас есть военно-технические ресурсы, чтобы быстро дойти до Днепра. Нужна только политическая воля".
По его оценке, "политической воли нет в том числе из-за поставок западного оружия".
"Если мы начинаем передавливать, с Запада пойдет больше поставок. А если мы действуем в таком же режиме, как сейчас, поставки остаются на минимуме", - пояснил свою констатацию Линин.
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