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Умер президент Фухимори, который проводил в Пру массовую стерилизацию. Невыученный урок для Зеленского

Умер президент Фухимори, который проводил в Пру массовую стерилизацию. Невыученный урок для Зеленского - 12.09.2024 Украина.ру

Умер президент Фухимори, который проводил в Пру массовую стерилизацию. Невыученный урок для Зеленского

Умер бывший президент Перу Альберто Фухимори – чрезвычайно знаковая фигура для девяностых годов, когда после трагического распада Советского Союза в мире доминировали США.

2024-09-12T13:23

2024-09-12T13:23

2024-09-12T13:23

перу

сша

ссср

владимир зеленский

слуга народа

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Тогда он был очень популярен, и его опыт рыночных реформ активно рекламировали в бывшем СССР – где, понятное дело, никто не знал, что на самом деле творится на далекой земле инков.Сам улыбчивый дон Альберто отнюдь не походил на мрачного самурая. Он вполне располагал к себе любую аудиторию, умел общаться с западной прессой, выглядел демократичным и прогрессивнымНо впоследствии оказалось, что Фухимори, который удерживал власть с 1990 по 2000 год, стал одной из самых мрачных фигур латиноамериканской политики, выделяясь даже в длинном ряду разнообразных диктаторов-генералов. А его массовые преступления против человечности, совершенные якобы во имя успеха тех же реформ, были установлены решениями суда.Президент-японец, казалось, появился в перуанской политике буквально из ниоткуда. Он был сын мигрантов из среднего класса, учился, а потом и преподавал в местном сельскохозяйственном университете. Однако Фухимори знали на Западе – потому что он получал степени в США и во Франции. И это, видимо, определило его будущую карьеру.Перуанцы были осведомлены о своем соотечественнике японского происхождения меньше. О нем вообще слышали только потому, что Фухимори несколько лет вел на государственном телевидении собственное ток-шоу, развлекая публику между более рейтинговых передачами.Тем не менее, на президентских выборах 1990 года Альберто неожиданно для всех победил во втором туре всемирно известного писателя Марио Варгаса Льосу. Это казалось всем чем-то необыкновенным. Льоса был гораздо известнее и пользовался большой популярностью. Он легко выиграл первый тур, набрав 34% голосов, и социология делала все ставки именно на него.В стране сразу пошли разговоры о подлогах – учитывая, что на аграрной периферии Перу имеются обширные слаборазвитые районы, где можно было организовать практически любые вбросы и подтасовки. В этом обвиняли спецслужбы – которые потом и сами признались в тесном сотрудничестве с новым президентом. А бывший кандидат Марио Варгас Льоса покинул родину, опасаясь за свою жизнь.Альберто Фухимори был классическим порождением мира, где США делали все, что хотели. В Вашингтоне решили радикально поменять политический курс Перу. А ставка на японского агронома из ток-шоу была сделана потому, что он мог решиться на любые шаги – даже на то, что могли отказаться делать традиционные проамериканские политики с местными корнями.Предыдущий президент Перу Алан Гарсиа Перес, был умеренным социал-демократом, который позволил себе национализировать несколько разорившихся банков. И американцы, естественно, сразу заподозрили в нем очередного Альенде.Их ставленник Фухимори, который, подобно Пиночету, окружил себя командой иностранных советников, напротив, взял курс на тотальную приватизацию государственного имущества – от железных дорог и энергокомпаний до фонарных столбов и заборов. Социальная помощь практически упразднялась. А в разговоре с несогласными Альберто кивал на гибнущий СССР – в том духе, что социалистические эксперименты закончились, и собственность должна быть только частной.Однако несогласных было все больше – особенно, в сельской местности. Увеличение налога на землю, за который индейцы вообще никогда не платили, вместе с ликвидацией госсубсидий для аграрных производителей, разорила множество хозяйств.Социал-демократы, составлявшие большинство в парламенте, постоянно озвучивали масштаб проблем, и в результате опиравшийся на спецслужбы Фухимори разогнал законодательную власть, устроив так называемый "Фухи-переворот".На новых выборах, проходивших с теми же подтасовками, победила специально созданная под президента партия, куда набирали по принципу лояльности – аналог "Слуги народа", которую много лет спустя сделают под президента Зеленского.Такое развитие событий привело к многолетней кровопролитной войне с крестьянами, объединенными в различные группировки.Их по инерции называли коммунистами – хотя шли девяностые, и СССР уже не было. Все знали, что люди выступают против правительства потому, что оно разоряет их своими законами. Чтобы победить эти выступления Фухимори использовал обычную стратегию подобных режимов. Он опирался на военную помощь США и приказал создать эскадроны смерти, собранные из наемников, которые превращали нелояльные районы инков в пустыню.Кроме того, эскадроны смерти развернули в местах проживания индейцев программу по массовой стерилизации бедняков, которую тоже подсказали Фухимори западные советники. Сегодня общеизвестно, что рост населения является важным фактором национального экономического роста. Но в девяностые неолиберальным политикам больше нравился принцип "нечего плодить нищету".Считается, что в период правления Фухимори более 272 тысяч женщин и 22 тысяч мужчин – в основном крестьян – прошли стерилизацию против своей воли, в рамках так называемой "государственной программы планирования семьи".Сейчас об этом собрано множество свидетельств – к примеру, расследование журналистки Мелиссы Гойтизоло, которая опубликовала беседы с многочисленными пострадавшими. Иногда людей стерилизовали обманом, пользуясь их неграмотностью, которая давала возможность подсунуть на подпись любые документы. Иногда стерилизацию маскировали под вакцинацию против малярии, или просто привязывали индейцев к кровати.Существуют свидетельства, что президент лично участвовал во встречах с министрами здравоохранения, обсуждая вопросы стерилизации и получал письменные сообщения о результатах этой кампании.Все это, конечно же, не было секретом для Запада. Но Вашингтон все так же использовал Фухимори для глобальной рекламной компании на тему продвижения либеральной демократии. И это работало – ведь иностранные туристы практически не попадали в зону внутреннего конфликта.Кошмар продолжался до 2000 года, когда избравший себя на третий срок Фухимори поссорился с собственными спецслужбами – и они выложили видео о коррупции, царившей во время его правления. Режим быстро рухнул – Фухимори спрятался в Японии, а прокуратура Перу возбудила дела против его преступлений.Он снова попытался вернуться во власть в 2007 году, рассчитывая получить иммунитет в качестве кандидата на выборах, но был арестовал по розыску Интерпола. Спецтрибунал осудил Фухимори за захват власти, коррупцию, подкуп и особо обвинил его в деятельности эскадронов смерти, присудив за это двадцать пять лет тюрьмы.Однако в 2022 году в Перу произошел проамериканский переворот. И новая власть вскоре освободила Альберто, сославшись на его болезни и возраст.Такова краткая история одного и ушедших символов эпохи американского господства, на примере которого призывали строить демократию в других странах.Судьба Фухимори по-своему поучительна для тех стран, в которых, как на Украине, например, взята безоговорочная ориентация на США. Сначала помогут, потом в лучшем случае доведут до цугундера. По сути, Фухимори, исполняя хотелки Запада, прежде всего США, пошел против интересов своего народа. Зеленский, конечно, не стерилизует сограждан, но использует их жизни в войне против России, частью которой украинцы были всегда. Он убивает их по-другому. Но суть от этого ведь не меняется. "Самый демократичный президент на постсоветском пространстве", как называют его на Западе, уже узурпировал власть, отказавшись от выборов, начал агрессивную войну не только против России, но и внутри своей страны - против русской культуры и русского языка, а значит - против русских. Докатился до запрета православной церкви и готовится продолжать войну, как пишут уже даже западные СМИ "до последнего украинца". Коррупция, тотальная приватизация с передачей земли западным компаниям - все это роднит умершего Фухимори с Зеленским, предначертывая ему неизбежный и позорный конец.Более подробно о том, как на Украине издеваются над русскими - в статье "Как меня избивали в украинском концлагере. Рассказ "коллаборанта"".

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перу, сша, ссср, владимир зеленский, слуга народа