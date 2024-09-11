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Безуглая обвинила родственников Сырского в новом провале украинских военных
Безуглая обвинила родственников Сырского в новом провале украинских военных - 11.09.2024 Украина.ру
Безуглая обвинила родственников Сырского в новом провале украинских военных
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского в том, что российским военным удалось нанести удар ракетой "Искандер" по подразделению ВСУ. Об этом она написала 11 сентября в своем телеграм-канале
2024-09-11T12:35
2024-09-11T12:35
2024-09-11T12:35
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марьяна безуглая
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"Вновь подтверждено скопление/строение. Снова удар ракетой", - написала Безуглая.Она возмутилась, что на прошлой неделе россияне нанесли удар "Искандером" по месту сбора украинских бойцов на открытой местности в Сумской области. Потери депутат озвучивать не стала.Безуглая также опубликовала фотографию с официальной страницы главкома ВСУ, на которой запечатлено участие Сырского в июне этого года в построении личного состава на фронте. Она добавила, что если сам Сырский на третий год конфликта это делает, то и его подчиненные не видят в этом ничего такого. Вдобавок она возмутилась тем, что родители Сырского - россияне. Сырский родился в российском селе Новинки (Владимирская область). В 1986 году он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Данный факт на Украине стараются лишний раз не упоминать. Также в открытых источниках нет информации о том, когда именно Сырский получил гражданство Украины.Безуглая не раз критиковала его. Так, она возмущалась после недавнего мощного удара по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве.Накануне депутат заверила, что Сырский пытается скрыть провалы украинских военных на фронте (приказал разделить в докладах генштаба ВСУ покровское направление на два: покровское и новое кураховское, "чтобы прорывы россиян продолжались на кураховском, а выделенный узкий покровский вроде бы оставался "стабильнее").Подробнее о позиции депутата и наказаниях за нее - в материале Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" на сайте Украина.ру.
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новости, марьяна безуглая, александр сырский, украина, сумская область, курская область, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Марьяна Безуглая, Александр Сырский, Украина, Сумская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада
Безуглая обвинила родственников Сырского в новом провале украинских военных
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского в том, что российским военным удалось нанести удар ракетой "Искандер" по подразделению ВСУ. Об этом она написала 11 сентября в своем телеграм-канале
"Вновь подтверждено скопление/строение. Снова удар ракетой", - написала Безуглая.
Она возмутилась, что на прошлой неделе россияне нанесли удар "Искандером" по месту сбора украинских бойцов на открытой местности в Сумской области
. Потери депутат озвучивать не стала.
Безуглая также опубликовала фотографию с официальной страницы главкома ВСУ, на которой запечатлено участие Сырского в июне этого года в построении личного состава на фронте. Она добавила, что если сам Сырский на третий год конфликта это делает, то и его подчиненные не видят в этом ничего такого. Вдобавок она возмутилась тем, что родители Сырского - россияне.
"Генералы у нас сейчас ментально не совсем наши", - отметила Безуглая, предположив, что провал ВСУ ждет и в Курской области.
Сырский родился в российском селе Новинки (Владимирская область). В 1986 году он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Данный факт на Украине стараются лишний раз не упоминать. Также в открытых источниках нет информации о том, когда именно Сырский получил гражданство Украины.
Безуглая не раз критиковала его. Так, она возмущалась после недавнего мощного удара по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве
.
Накануне депутат заверила, что Сырский пытается скрыть провалы украинских военных на фронте (приказал разделить в докладах генштаба ВСУ покровское направление на два: покровское и новое кураховское, "чтобы прорывы россиян продолжались на кураховском, а выделенный узкий покровский вроде бы оставался "стабильнее").