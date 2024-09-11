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Безуглая обвинила родственников Сырского в новом провале украинских военных

Безуглая обвинила родственников Сырского в новом провале украинских военных - 11.09.2024 Украина.ру

Безуглая обвинила родственников Сырского в новом провале украинских военных

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского в том, что российским военным удалось нанести удар ракетой "Искандер" по подразделению ВСУ. Об этом она написала 11 сентября в своем телеграм-канале

2024-09-11T12:35

2024-09-11T12:35

2024-09-11T12:35

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"Вновь подтверждено скопление/строение. Снова удар ракетой", - написала Безуглая.Она возмутилась, что на прошлой неделе россияне нанесли удар "Искандером" по месту сбора украинских бойцов на открытой местности в Сумской области. Потери депутат озвучивать не стала.Безуглая также опубликовала фотографию с официальной страницы главкома ВСУ, на которой запечатлено участие Сырского в июне этого года в построении личного состава на фронте. Она добавила, что если сам Сырский на третий год конфликта это делает, то и его подчиненные не видят в этом ничего такого. Вдобавок она возмутилась тем, что родители Сырского - россияне. Сырский родился в российском селе Новинки (Владимирская область). В 1986 году он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Данный факт на Украине стараются лишний раз не упоминать. Также в открытых источниках нет информации о том, когда именно Сырский получил гражданство Украины.Безуглая не раз критиковала его. Так, она возмущалась после недавнего мощного удара по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве.Накануне депутат заверила, что Сырский пытается скрыть провалы украинских военных на фронте (приказал разделить в докладах генштаба ВСУ покровское направление на два: покровское и новое кураховское, "чтобы прорывы россиян продолжались на кураховском, а выделенный узкий покровский вроде бы оставался "стабильнее").Подробнее о позиции депутата и наказаниях за нее - в материале Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" на сайте Украина.ру.

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новости, марьяна безуглая, александр сырский, украина, сумская область, курская область, вооруженные силы украины, верховная рада