Безуглая обвинила родственников Сырского в новом провале украинских военных - 11.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240911/1057372302.html
Безуглая обвинила родственников Сырского в новом провале украинских военных
Безуглая обвинила родственников Сырского в новом провале украинских военных - 11.09.2024 Украина.ру
Безуглая обвинила родственников Сырского в новом провале украинских военных
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского в том, что российским военным удалось нанести удар ракетой "Искандер" по подразделению ВСУ. Об этом она написала 11 сентября в своем телеграм-канале
2024-09-11T12:35
2024-09-11T12:35
новости
марьяна безуглая
александр сырский
украина
сумская область
курская область
вооруженные силы украины
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051712186_0:180:960:719_1920x0_80_0_0_b2eaeeee329ee54c1b4eb77ab53f8960.jpg
"Вновь подтверждено скопление/строение. Снова удар ракетой", - написала Безуглая.Она возмутилась, что на прошлой неделе россияне нанесли удар "Искандером" по месту сбора украинских бойцов на открытой местности в Сумской области. Потери депутат озвучивать не стала.Безуглая также опубликовала фотографию с официальной страницы главкома ВСУ, на которой запечатлено участие Сырского в июне этого года в построении личного состава на фронте. Она добавила, что если сам Сырский на третий год конфликта это делает, то и его подчиненные не видят в этом ничего такого. Вдобавок она возмутилась тем, что родители Сырского - россияне. Сырский родился в российском селе Новинки (Владимирская область). В 1986 году он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Данный факт на Украине стараются лишний раз не упоминать. Также в открытых источниках нет информации о том, когда именно Сырский получил гражданство Украины.Безуглая не раз критиковала его. Так, она возмущалась после недавнего мощного удара по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве.Накануне депутат заверила, что Сырский пытается скрыть провалы украинских военных на фронте (приказал разделить в докладах генштаба ВСУ покровское направление на два: покровское и новое кураховское, "чтобы прорывы россиян продолжались на кураховском, а выделенный узкий покровский вроде бы оставался "стабильнее").Подробнее о позиции депутата и наказаниях за нее - в материале Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" на сайте Украина.ру.
украина
сумская область
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051712186_0:90:960:809_1920x0_80_0_0_2720ee823778793fbbc75ded7443bda7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, марьяна безуглая, александр сырский, украина, сумская область, курская область, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Марьяна Безуглая, Александр Сырский, Украина, Сумская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада

Безуглая обвинила родственников Сырского в новом провале украинских военных

12:35 11.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
- РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
Читать в
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая обвинила главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского в том, что российским военным удалось нанести удар ракетой "Искандер" по подразделению ВСУ. Об этом она написала 11 сентября в своем телеграм-канале
"Вновь подтверждено скопление/строение. Снова удар ракетой", - написала Безуглая.
Она возмутилась, что на прошлой неделе россияне нанесли удар "Искандером" по месту сбора украинских бойцов на открытой местности в Сумской области. Потери депутат озвучивать не стала.
Безуглая также опубликовала фотографию с официальной страницы главкома ВСУ, на которой запечатлено участие Сырского в июне этого года в построении личного состава на фронте. Она добавила, что если сам Сырский на третий год конфликта это делает, то и его подчиненные не видят в этом ничего такого. Вдобавок она возмутилась тем, что родители Сырского - россияне.
"Генералы у нас сейчас ментально не совсем наши", - отметила Безуглая, предположив, что провал ВСУ ждет и в Курской области.
Сырский родился в российском селе Новинки (Владимирская область). В 1986 году он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Данный факт на Украине стараются лишний раз не упоминать. Также в открытых источниках нет информации о том, когда именно Сырский получил гражданство Украины.
Безуглая не раз критиковала его. Так, она возмущалась после недавнего мощного удара по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве.
Накануне депутат заверила, что Сырский пытается скрыть провалы украинских военных на фронте (приказал разделить в докладах генштаба ВСУ покровское направление на два: покровское и новое кураховское, "чтобы прорывы россиян продолжались на кураховском, а выделенный узкий покровский вроде бы оставался "стабильнее").
Подробнее о позиции депутата и наказаниях за нее - в материале Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" на сайте Украина.ру.
 
НовостиМарьяна БезуглаяАлександр СырскийУкраинаСумская областьКурская областьВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:55"Сценарий ядерного жертвоприношения". Почему США разрешили бить ракетами по России
13:54Зеленский открыл ржавый памятник и пригрозил поставить его копию в Крыму
13:26Мигранты, кошки и Тейлор Свифт: в США прошли дебаты Харрис и Трампа
13:16Зеленского ждет суд. Главное на Украине на 13:00 11 сентября
13:15Тульский суд признал действия немецких захватчиков геноцидом народов СССР
13:11"Пожарная команда" на бесполезном саммите. Зачем Блинкен и Лэмми приехали на Крымскую платформу
13:02Песков ответил, что будет с Украиной, если Байден позвонит в Кремль
13:02Песков рассказал о последствиях атак на нефтяную инфраструктуру России
12:54Обсудить удары по России? Блинкен и глава МИД Британии прибыли в Киев
12:43Стойкая Харрис и старые песни о главном. Как повлияли дебаты на шансы двух кандидатов?
12:35Безуглая обвинила родственников Сырского в новом провале украинских военных
12:35Перечеркнуть Россию. Православная церковь в Молдавии может повторить судьбу УПЦ
11:59"Сейчас тот момент": Шольц вспомнил, что на мирную конференцию по Украине нужно позвать Россию
11:37Киев запустил фейковый сайт курского ТВ для запугивания региональной мобилизацией
11:31"Семью вывез, а на безопасность украинцев плевать": Володин предупредил, что ждет Зеленского
11:31Поражение как мирный план? Об осенних переговорах по Украине и опасности для России - Шишкин
10:41Украина уже использовала большую часть полученных ATACMS - CNN
10:30Бокс на "Титанике": как прошли дебаты Харрис и Трампа
10:26Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "полной неадекватности" Байдена
09:46На Купянское направление сгоняют националистов из "Азова"*, заявил Марочко
Лента новостейМолния