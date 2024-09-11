https://ukraina.ru/20240911/1057370064.html

Украина уже использовала большую часть полученных ATACMS - CNN

Украина уже использовала большую часть полученных ATACMS - CNN - 11.09.2024 Украина.ру

Украина уже использовала большую часть полученных ATACMS - CNN

Киев уже использовал большую часть переданных ему дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника

2024-09-11T10:41

2024-09-11T10:41

2024-09-11T10:41

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"По словам американского чиновника, "несколько сотен" ATACMS были переданы Украине, "и Украина использовала большинство из них", - говорится в материале.На днях британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге указал, что постоянные российские удары сократили число ракет ATACMS и пусковых установок HIMARS, стоящих на вооружении ВСУ. Потеря этой техники стала для ВСУ настоящей катастрофой, подчеркнул Меркурис.Накануне президент США Джо Байден заявил, что прорабатывает вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое дальнобойное оружие для ударов вглубь России.Официально Белый дом такие атаки не поддерживает, но по данным американских СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг отправится на Украину и в ходе визита может это разрешение дать.Подробнее о мнениях по этому вопросу - в материале Эксперт рассказал о разногласиях на Западе по вопросу ударов вглубь России на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, джо байден, энтони блинкен, сша, россия, atacms