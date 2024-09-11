Украина уже использовала большую часть полученных ATACMS - CNN - 11.09.2024 Украина.ру
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Украина уже использовала большую часть полученных ATACMS - CNN
Украина уже использовала большую часть полученных ATACMS - CNN - 11.09.2024 Украина.ру
Украина уже использовала большую часть полученных ATACMS - CNN
Киев уже использовал большую часть переданных ему дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника
2024-09-11T10:41
2024-09-11T10:41
новости
украина
джо байден
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"По словам американского чиновника, "несколько сотен" ATACMS были переданы Украине, "и Украина использовала большинство из них", - говорится в материале.На днях британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге указал, что постоянные российские удары сократили число ракет ATACMS и пусковых установок HIMARS, стоящих на вооружении ВСУ. Потеря этой техники стала для ВСУ настоящей катастрофой, подчеркнул Меркурис.Накануне президент США Джо Байден заявил, что прорабатывает вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое дальнобойное оружие для ударов вглубь России.Официально Белый дом такие атаки не поддерживает, но по данным американских СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг отправится на Украину и в ходе визита может это разрешение дать.Подробнее о мнениях по этому вопросу - в материале Эксперт рассказал о разногласиях на Западе по вопросу ударов вглубь России на сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, джо байден, энтони блинкен, сша, россия, atacms
Новости, Украина, Джо Байден, Энтони Блинкен, США, Россия, ATACMS

Украина уже использовала большую часть полученных ATACMS - CNN

10:41 11.09.2024
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкСистема ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS
Система ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Максим Захаров
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Киев уже использовал большую часть переданных ему дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника
"По словам американского чиновника, "несколько сотен" ATACMS были переданы Украине, "и Украина использовала большинство из них", - говорится в материале.
На днях британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге указал, что постоянные российские удары сократили число ракет ATACMS и пусковых установок HIMARS, стоящих на вооружении ВСУ. Потеря этой техники стала для ВСУ настоящей катастрофой, подчеркнул Меркурис.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что прорабатывает вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое дальнобойное оружие для ударов вглубь России.
Официально Белый дом такие атаки не поддерживает, но по данным американских СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг отправится на Украину и в ходе визита может это разрешение дать.
Подробнее о мнениях по этому вопросу - в материале Эксперт рассказал о разногласиях на Западе по вопросу ударов вглубь России на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДжо БайденЭнтони БлинкенСШАРоссияATACMS
 
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