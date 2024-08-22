https://ukraina.ru/20240822/1056949005.html

Хочу жить в России! У каждого эмигранта своя история, но "Путь домой" один

Хочу жить в России! У каждого эмигранта своя история, но "Путь домой" один - 22.08.2024 Украина.ру

Хочу жить в России! У каждого эмигранта своя история, но "Путь домой" один

Ставрополь стал одним из центров притяжения переселенцев, которые возвращаются в Россию после многих лет жизни на Западе. Там же находится офис общественной организации "Путь домой", которая помогает соотечественникам вернуться на Родину, а иностранцам решить, что в России им будет лучше, чем где бы то ни было.

2024-08-22T03:22

2024-08-22T03:22

2024-08-22T03:22

россия

германия

ставрополь

мвд

госдума

переселенцы

миграция

русскоязычные

иностранцы

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/14/1056948349_0:89:1064:688_1920x0_80_0_0_7830c041ae6e649124c432fcca3fb8c5.png

Поделились своей историей и оказалось, что это всем интересноАнатолий Бублик с семьей переехал из Германии в Ставрополь 2 августа 2022 года, а в октябре за ними потянулись первые переселенцы — две-три семьи каждый месяц приезжали посмотреть, а затем начали оседать. Сейчас в Ставрополе более 30 таких семей."Мы никогда не видели Ставрополь до переезда, — объясняет Анатолий выбор именно этого города. — Но оказалось, что здесь живет одноклассница жены, она прислала фотографии и получилось, что решающим стало мнение человека, которого ты не видел более 20 лет".Раньше центрами притяжения переселенцев были Ростов, Краснодар и Белгород, поскольку они недалеко от границы и оттуда можно было относительно быстро и просто съездить в Европу, навестить родственников. Сейчас все изменилось. Люди все еще хотят жить на юге, но подальше от тех мест, куда потенциально может долететь беспилотник или зайти вражеская ДРГ. Ставрополь в этом плане идеальное решение. Он зеленый и теплый, национально разнообразный, с наличием работы и относительно недорогого жилья, продукты питания все местные, вредное производство — в 50 км от города, в Невинномыске, недалеко горы и море в пяти часах езды — совокупность этих факторов, а также то, что организация Анатолия Бублика "Путь домой" может встретить приезжающих и оказать необходимую помощь, становится решающей."Когда ты сам переселенец и люди видят твою историю успеха, всем хочется узнать, как у тебя получилось, — рассказывает Анатолий. — Поэтому, когда мы начали говорить о себе, оказалось, что это интересно тысячам людей".В какой-то момент стало понятно, что для коммуникации с людьми нужна помощь. Так образовался костяк администраторов проекта "Путь домой", который в онлайн-режиме отвечает людям на вопросы о переселении. Обращений же пошло столько, что пришлось выделить несколько разных направлений работы: проведение онлайн-стримов о том, как переехать в Россию, работа с техникой, работа с документами — они должны быть свежими и загруженными на интернет-страницы проекта, чтобы люди могли пользоваться. Постепенно организацией заинтересовались СМИ, поэтому потребовался отдельный сотрудник для работы с общественностью. Появилась горячая линия в Telegram, сотрудникам "Путь домой" можно задать вопросы в любой соцсети, даже заблокированной в Российской Федерации, через них можно получить ответ и от юристов, и от университетов, и от консула, и от представителей МВД. Сейчас у проекта "Путь домой" офис в Ставрополе и более 50 сотрудников, которые работают на 36 ресурсах и обрабатывают тысячи заявок от тех, кто хотел бы переселиться в Россию. Анатолий Бублик — член межведомственной рабочей группы в Госдуме РФ по вопросам переселенцев.Что нужно России от переселенцев и что нужно переселенцам от РоссииВ организацию "Путь домой" обратилось более 152 тысяч наших соотечественников и более 4,5 тысяч иностранцев из 37 стран, которые хотели бы жить в России. Так что теперь можно сказать, кто такой средний переселенец.Это семейный человек от 30 до 50 лет, везущий с собой как минимум двоих, а то и больше детей. В семье обязательно либо один, либо двое обладают среднетехническим профессиональным образованием. Более 40% имеют высшее образование, а 1,5% — два высших образования или научную степень. Для 90% переезжающих русский язык либо родной, либо они свободно им владеют — это дети тех, кто уехал их России в 90-е, они могут говорить, могут читать, но с правописанием возникают трудности, соответственно их нужно будет доучивать. В среднем каждая семья везет с собой запас денег на полгода-год.На первом месте по количеству желающих переехать в Россию, безусловно, Германия — оттуда 38% обратившихся. Наши консульские учреждения говорят, что там проживает 3 млн русских, но немецкая статистика видит 6-9 млн, правда это русскоязычные выходцы из всех республик бывшего СССР. Из Германии едут почти все образованные — большинство со среднетехническим образованием, а с высшим прежде всего педагоги и врачи.Второй страной является Казахстан. Официально там более 3-х млн человек, а неофициально, вероятно, более 4-х. Из Казахстана у нас почти 20% обращений. Чаще всего обращаются мужчины из технической сферы и женщины-учителя.10% — Прибалтика, еще 10% — остальная западная Европе, кроме Германии, 5% приходится на азиатские страны, кроме Казахстана, по 2% из Израиля, Канады, США, Восточной Европы. Есть даже две семьи из Никарагуа и одна из ЮАР. 5% обращений из Украины.Иностранцы, желающие переехать в Россию — экспаты — это либо специалисты с высшим образованием, либо предприниматели с финансовой подушкой. Они хотят переехать в новую страну в поисках возможностей. Американцы и канадцы практически все фермеры-традиционалисты. Они привыкли трудиться и жить внутри своих семей так, как они хотят. Сейчас их лишают привычного образа жизни, и они ищут выход в России. Российские регионы охотно принимают таких фермеров, потому что это и престиж, и инвестиции, и даже технологии.— И эти фермеры создают этнические поселения?— Я сам езжу по всей России, беседую с региональными властями, с главами администраций. И, конечно, не все, но многие хотят этнические поселения, хотят получить бонусы от переселения иностранцев, как было при Екатерине II — чистые поселки, трудолюбивых граждан и т.д. Но они не думают о том, что получат диаспору. Я поговорил с простыми людьми в немецкой автономии в Омской области и получил двоякое впечатление. С одной стороны, они говорят — нам бы сюда побольше семей с детьми, которые придерживались бы наших ценностей. Но когда переходишь к конкретике, говоришь, что привезешь сюда 50 семей и они построят себе деревеньку, народ оказывается против — нам этого не нужно, у нас в поселке есть 10 пустых домов, вот пусть туда и заселяются. Они готовы помогать переселенцам, но не хотят никаких закрытых сообществ у себя в стране. Политики и управленцы не всегда это понимают.Еще нам часто кажется, что переселенцам обязательно нужно обеспечивать какой-то высокий уровень жизни, что европейцы, канадцы, американцы ожидают здесь того же, что у них было там. Мы знаем примеры того, как многодетные семьи из Канады, Америки и Англии приехали сюда и живут в сельских домах, в которых я, возможно, отказался бы жить. Но они живут без газа, топят печку, черпают воду из колодца и счастливы, потому что получили то, что хотели. Это чаще всего христианские семьи, которые хотят рожать детей и не слышать, что они сумасшедшие, асоциальные, что они загрязняют экологию. В Европе последний тренд, что иметь детей вредно для экологии. В Германии показывают социальную рекламу, с призывами спасти мир — стать бездетным. Короче говоря, такие люди ожидают, что им помогут быстро оформить документы и начать работать или быстро открыть бизнес, а какие-то особые условия им не нужны.— Фермеры-традиционалисты — это конечно замечательно, но что насчет прогрессивных людей с современными профессиями и представлениями о мире?— В Ставрополь, например, переехали дизайнеры с высшим образованием, которые, владели в Германии популярной и востребованной компанией по созданию 3D контента. Сейчас они создают 3D анимацию в России и продают ее по всему миру. Множество инженеров, техников, переезжают в Нижний Новгород, потому что там у нас производится очень многое из высокотехнологического кластера, в Омск, потому что там вся оборонка, в Московскую область. Им, кстати, в России, особенно в Московской области, могут обеспечить зарплаты зачастую большие, чем они получали в Европе. Но для людей такого уровня, людей-созидателей, денежный вопрос не всегда является ключевым. Им важна и возможность самореализации, возможность внедрять инновации, развивать идеи. У нас же в этом плане поле непаханое. И речь сейчас не только о беспилотниках или ракетах, в автомобилестроении, в кораблестроении, в гидропонике инженеров и техников с руками отрывают. Нам из Голландии пришел запрос от семьи, в которой и муж, и жена специалисты в гидропонике. Так для них в России оказалось столько вакансий, что они выбирают между тремя городами. Обратился немец, который разрабатывает алгоритмы для ступеней, отваливающихся при взлете ракеты. Он просится в Россию, потому что чувствует, что сможет здесь реализовать свои знания и навыки.Затронуть душу переселенцаОфис организации "Путь домой" — это настоящий штаб, откуда происходит координация деятельности по всем направлениям и разработка стратегии."Люди приезжают сначала на разведку, посмотреть несколько регионов. Поэтому и приходят к нам, чтобы разобраться с тем, как здесь быстрее социализироваться, как устроить детей, — говорит руководитель штаба Мария. — Сейчас в связи с репатриацией многие стали задумываться о своих корнях, нет ли у них какого-нибудь прадедушки, который родился на территории РФ, потому что это упрощает процедуру переезда и получения гражданства. Так что потребность в российском происхождении растет. Но когда впервые обращаются онлайн, как правило совершенно не знают, с чего начинать, так что из них приходится клещами вытягивать информацию: кто они, какой возраст, какое гражданство, были ли когда-нибудь в России, не уехали ли они после 24 февраля 2022 года? Есть масса семей, в которых один из супругов желает переселиться в Россию, а другой категорически боится. И вот помогите, Христа ради, уговорить".Кроме того, у организации "Путь домой" есть региональные чаты, где люди, уже собрав все нужные документы, в ожидании решения государственных органов занимаются сбором вещей, оформлением контейнеров, загрузкой машин, поиском жилья в России, детских садов и т.д. Во всем этом им оказывают помощь администраторы "Путь домой"."Тогда жизнь в России кажется уже какой-то знакомой, пусть и на расстоянии", — объясняет Мария.По ее словам, перед принятием окончательного решения о переселении люди хотят разобраться, что их будет ждать в России, учитывая те социальные возможности, которые есть в ряде стран дальнего зарубежья. И им приходится отвечать, что обычной жизни, как у всех русских — придется работать и исходить из возможностей своего заработка. Многие разочарованы тем, что теперь, приехав в Россию с детьми, больше нельзя воспользоваться маткапиталом для выплаты ипотеки — для этого нужно рожать детей на месте. Есть много разных бытовых и экономических нюансов из-за которых решившие переехать не всегда выигрывают.Мария болезненно воспринимает такие возражения, хотя, на первых взгляд, они объективны. Вспоминая свой опыт жизни в Германии, она говорит, что там было достаточно комфортно, тем более ты не сильно отрываешься от русской культуры, дома, с родственниками и друзьями, говоришь на русском языке, посещаешь русские праздники. Человек не имеет границ и в этом смысле можно найти себе применение и быть полезным совершенно в разных местах. Но спецоперация на Украине многое изменила."Как только нужно определиться между правильным и неправильным, черным и белым, вся толерантность куда-то пропадает, и ты понимаешь, что здесь все тебе чуждо. Оказывается патриотизму в правильном понимании, в таком вот непошлом понимании, как раз учишься там и учишься в этих обстоятельствах. Приходит осознание того, что нужно отстаивать интересы русского языка, русской культуры, нужно не бояться и не стесняться называть себя русским. И детей своих не называть зарубежными именами, не менять фамилии. Это приходит, когда все стоит на кону и ты должен решить — туда или сюда. Если желание удобства и комфорта, которое требует выглядеть за границей своим, перевешивает, ты обрекаешь себя на вечную тоску, которая сидит глубоко в душе. Ты делаешь вид, изображаешь добропорядочного гражданина, а по сути, ты одинок, не понят. Это настоящая трагедия. Так можно сойти с ума".Штаб организации "Путь домой" подключил различные акции для тех, кто колеблется из-за боязни ухудшить свое материальное положение (хотя, как верно отметил Анатолий Бублик, многие квалифицированные специалисты его, наоборот, улучшают): изучение русского языка, погружение в историю России, в русскую поэзию, история памятников или арт-объектов в регионах переселения."Мы хотим затронуть душу переселенца, показать, что Россия — это нечто большее, чем просто территория. Ну а приезжающие сюда на разведку видят здесь уважение к старшим, поддержку молодежи, культурные мероприятия, филармонию, театры даже в самом маленьком уездном городке — впечатление на месте совсем другое, чем издалека онлайн".Переселенцам из Украины чаще всего не требуются услуги офиса "Путь домой", потому что схема получения ими гражданства довольно проста. Но бывают особенные ситуации, связанные, прежде всего, с проблемой аэропорта Шереметьево.Так в Ставрополе есть семья из Одессы, которая переехала прошлым летом. Отец семейства — моряк, который работает по контрактам. Люди подали на ВНЖ, но мужчину вызвали в полугодовое плавание до получения документа. Он отпросился у миграционного инспектора, получил все необходимые расписки и уехал. Рейс закончился, но в Россию въехать он не может."Сначала он сунулся через Турцию в Шереметьево накануне президентских выборов. Его развернули, сказали, что сейчас не время, приезжай через пару недель. Через пару недель случился "Крокус" и его снова развернули, даже не стали проводить фильтрацию. И вот он в Стамбуле, а жена и ребенок уже получили российское гражданство".Сейчас вопросом занимаются миграционные юристы, потому что очевидно, что человек просто дважды приехал в "неподходящее время" и это единственная причина отказа во въезде. Впрочем, никакого документального отказа нет, все только на словах.Это фактор субъективный, но Мария говорит о том, что есть еще и объективный фактор, затрудняющий приезд людей в Россию."Когда в конце 90-х писались соответствующие законы, конечной их целью не стало спокойное и беспроблемное переселение людей. Они имели скорее запретительный характер. Поэтому наши админы часто направляют запросы в МВД, ФТС, пограничную службы для того, чтобы нам разъяснили те или иные положения законов для конкретных ситуаций. Тогда, получив инструкции, переселенцам гораздо проще приехать"."Думают, что у нас деревянные туалеты, но все-равно едут"Ольга — ответственный секретарь организации "Путь домой"— Вы россиянка, ниоткуда не приезжали, но, тем не менее, прониклись идеями возвращения на родину соотечественников. Почему вы решили, что для вас это важно?— Я россиянка, более того, коренная ставропольчанка. И когда Анатолий с Марией рассказали о том, что люди переезжают сюда из Европы, меня это очень удивило, потому что мы привыкли думать, что там лучше, чем здесь. А теперь через меня проходят все входящие запросы на нашу электронную почту, все телефонные звонки.— Люди, которые обращаются к вам из-за границы, чем-то отличаются от окружающих? Хоть они и соотечественники, все же долгое время прожили в другой культуре.— Когда я только-только начала общаться с потенциальными переселенцами, мне казалось странным, что мы вроде бы разговариваем с ними на русском языке, на одном языке, но как будто по-разному, разное построение фраз. Мне понадобилось где-то 4 месяца для того, чтобы просто разговаривать с ними на одном языке, чтобы понимать их. Ну и конечно же многие в панике, потому что хотят переехать и не знают, за что взяться. Это понятно, нужно собрать огромный пакет документов, нужно понять, куда конкретно ехать. Многие же думают, что в России деревянные туалеты или что-то в этом роде.— Вот так даже? И хотят переехать несмотря на деревянные туалеты?— Да, они думают, что у нас нет никакой цивилизации, но, видимо, там их так все достало, что это не становится преградой. А потом, когда приезжают, не предела их удивлению — надо же, у вас можно переводить деньги через телефон! При том, что в той же Германии такого нет. Там карточки, которые нужно подключить к ноутбуку для того, чтобы перевести деньги, и они могут прийти через два-три дня.— А чем люди обычно интересуются, кроме деревянных туалетов?— Самый распространенный вопрос – как переехать дешево. Ну очень размытые, конечно, такие вопросы. Для того, чтобы нам администраторам, волонтерам предоставить какую-то информацию, нужна первичная информация, то есть откуда человек нам пишет или звонит, какое у него гражданство на данный момент, в каком году родился он или его родственники, потому что от этого зависит, как он может переехать в Россию, по какой программе, как репатриант или как соотечественник, или может быть просто по упрощенной системе получить ВНЖ и потом гражданство. Спрашивают, сколько стоит недвижимость, покупка или аренда, как ребенка в школу оформить, сколько стоят продукты, в какой город лучше переехать, где работать, какие у вас зарплаты. Если брать переселенцев из той же Германии, то размер зарплат их шокирует, потому что за ту работу, за которую в России платят 100-150 тысяч рублей, там в переводе на рубли они получают 200-300 тысяч. Но они не сразу понимают, что здесь меньше налоги и ниже цены. Для адаптации нужно время.— Встречаются те, кто не знает русского языка? Может быть дети, родившиеся за границей?— Ну прямо, когда дети совсем не разговаривают на русском, я такого не встречала. Какое-то хотя бы минимальное владение всегда есть. Их либо на домашнее обучение рекомендуют оставлять, либо на класс или даже два класса ниже берут в школе, потому что и русский язык может отставать, и другие предметы за границей тоже немного отстают. Они же там учатся в школе 13 лет, а у нас здесь как бы ускоренная программа получается, "для вундеркиндов".Нужно вернуть наших людей"Наш проект существует только из-за того, что у людей есть проблемы у людей. Если бы этих проблем не было, к нам бы не обращались", — говорит Анатолий Бублик.По его словам, на Западе в последнее время сильно пошатнулось то финансовое благополучие среднего гражданина, к которому все привыкли. Из-за антироссийских санкций в Европе закрываются предприятия, люди теряют работу, поэтому решают переселиться из-за экономических причин. Но есть и другие, которые сталкиваются с вопиющим издевательством над их представлениями о том, как нужно жить."Чуть меньше года назад девушке пришлось в экстренном порядке собирать своих детей и рюкзак с документами, чтобы вылететь из Германии через Турцию к нам в Ставрополь. Причина одна — у нее более активный и веселый ребенок, чем остальные в школе, учительнице не понравилась эта, как она посчитала, гиперактивность и она написала заявление в ювеналку, что с девочкой что-то не так. А ювеналка заставила идти к врачу и принимать транквилизаторы. Мать отказалась. Тогда ей сообщили, что завтра придут за ребенком, чтобы его забрать. И все, она хватает детей, покупает билет и улетает".Такие истории превращают деятельность Анатолия и его организации в своеобразную миссию. Он объясняет, что не может отправить российского чиновника на Запад, чтобы тот пожил там и понял, почему очень важно вытащить оттуда соотечественников, но сам там жил и видел, как на Западе готовились к войне."Мы жили в Германии недалеко от американской военной базы. Они много лет готовились и технически, и информационно — готовили население к тому, что это произойдет. Мы не можем бросить наш проект, потому что иначе людям конец. В глазах западного руководства наши люди не заслуживают жизни. Мы, как проект, конечно, не можем победить Запад, но мы можем спасти оттуда наших людей и помочь этим России, которая остро нуждается в экономически активном населении, способном развивать наши технологии и нашу промышленность. Чем больше таких людей мы заберем, тем хуже будут идти дела у Запада и тем меньшим будет его мобилизационный резерв. Мы просто должны это делать, потому что кроме нас это пока никто не делает".Анатолий констатирует факт, что и российское государство, и российское общество согласны с тем, что переселенцев нужно принимать. Однако предстоят еще несколько лет административной и законодательной работы, чтобы все правильно организовать. Миллионы людей в такие сроки переселить невозможно, считает он, но разработать процесс, регламент — вполне.Об успехах и проблемах переселения в Россию — в материале "Анатолий Бублик: Впервые в истории России есть шанс вернуть домой наших людей".

россия

германия

ставрополь

украина

восточная европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

россия, германия, ставрополь, мвд, госдума, переселенцы, миграция, русскоязычные, иностранцы, украина, восточная европа, сша, эксклюзив