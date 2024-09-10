https://ukraina.ru/20240910/1057343416.html

Путин согласился не бить по объектам энергетики Украины, но Киев отказался - Шойгу

Путин согласился не бить по объектам энергетики Украины, но Киев отказался - Шойгу - 10.09.2024 Украина.ру

Путин согласился не бить по объектам энергетики Украины, но Киев отказался - Шойгу

До вторжения ВСУ в Курскую область президент РФ Владимир Путин согласился на предложение Турции отказаться от ударов по объектам энергетики, а также по торговому и гражданскому флоту противника. Однако Киев не пошел на такие договоренности. Об этом 10 сентября сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу

2024-09-10T11:28

2024-09-10T11:28

2024-09-10T11:28

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Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия начала наносить 10 октября прошлого года в ответ на теракт на Крымском мосту.Сначала украинские власти утверждали, что страна легко справится с повреждениями энергетической инфраструктуры, однако позже глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил, что в стране "практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Практически вся тепловая и гидрогенерация пострадала от ракетных ударов".На прошлой неделе Киев запрашивал аварийную помощь из энергосистем нескольких стран из-за энергодефицита. Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Молдавия поставили Украине электроэнергии общим объемом 11 972 МВт/ч.

https://ukraina.ru/20240904/1057213869.html

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новости, украина, киев, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, укрэнерго