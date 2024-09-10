Путин согласился не бить по объектам энергетики Украины, но Киев отказался - Шойгу
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
До вторжения ВСУ в Курскую область президент РФ Владимир Путин согласился на предложение Турции отказаться от ударов по объектам энергетики, а также по торговому и гражданскому флоту противника. Однако Киев не пошел на такие договоренности. Об этом 10 сентября сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу
"Турция нам предложила… не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал: "Да, давайте, давайте мы такое решение примем". И для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они [власти Украины] сказали: "Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение"", - сказал Шойгу.
Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия начала наносить 10 октября прошлого года в ответ на теракт на Крымском мосту.
Сначала украинские власти утверждали, что страна легко справится с повреждениями энергетической инфраструктуры, однако позже глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объявил, что в стране "практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Практически вся тепловая и гидрогенерация пострадала от ракетных ударов".
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