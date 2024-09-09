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ПВО России уничтожили украинские БПЛА в Белгородской и Курской областях

ПВО России уничтожили украинские БПЛА в Белгородской и Курской областях - 09.09.2024 Украина.ру

ПВО России уничтожили украинские БПЛА в Белгородской и Курской областях

Дежурными средствами ПВО России один украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области. Об этом утром 9 сентября сообщило Минобороны России.

2024-09-09T10:00

2024-09-09T10:00

2024-09-09T10:00

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"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - констатировали в российском министерстве.Как сообщалось ранее, ВС РФ поразили цех по производству дронов и аэродром ВСУ — Минобороны Также на эту тему публикация "Баба-яга" - сова, и стрелять ей нужно прямо в "сердце" - ликвидатор украинских БПЛА

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новости, россия, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, бпла, минобороны рф, беспилотники, дроны, терроризм, сво