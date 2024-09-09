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ПВО России уничтожили украинские БПЛА в Белгородской и Курской областях
ПВО России уничтожили украинские БПЛА в Белгородской и Курской областях - 09.09.2024 Украина.ру
ПВО России уничтожили украинские БПЛА в Белгородской и Курской областях
Дежурными средствами ПВО России один украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области. Об этом утром 9 сентября сообщило Минобороны России.
2024-09-09T10:00
2024-09-09T10:00
2024-09-09T10:00
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"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - констатировали в российском министерстве.Как сообщалось ранее, ВС РФ поразили цех по производству дронов и аэродром ВСУ — Минобороны Также на эту тему публикация "Баба-яга" - сова, и стрелять ей нужно прямо в "сердце" - ликвидатор украинских БПЛА
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, бпла, минобороны рф, беспилотники, дроны, терроризм, сво
Новости, Россия, Курская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, БПЛА, Минобороны РФ, беспилотники, дроны, терроризм, СВО
ПВО России уничтожили украинские БПЛА в Белгородской и Курской областях
Дежурными средствами ПВО России один украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области. Об этом утром 9 сентября сообщило Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - констатировали в российском министерстве.