ПВО России уничтожили украинские БПЛА в Белгородской и Курской областях - 09.09.2024 Украина.ру
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ПВО России уничтожили украинские БПЛА в Белгородской и Курской областях
ПВО России уничтожили украинские БПЛА в Белгородской и Курской областях - 09.09.2024 Украина.ру
ПВО России уничтожили украинские БПЛА в Белгородской и Курской областях
Дежурными средствами ПВО России один украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области. Об этом утром 9 сентября сообщило Минобороны России.
2024-09-09T10:00
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"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - констатировали в российском министерстве.Как сообщалось ранее, ВС РФ поразили цех по производству дронов и аэродром ВСУ — Минобороны Также на эту тему публикация "Баба-яга" - сова, и стрелять ей нужно прямо в "сердце" - ликвидатор украинских БПЛА
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Новости, Россия, Курская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, БПЛА, Минобороны РФ, беспилотники, дроны, терроризм, СВО

ПВО России уничтожили украинские БПЛА в Белгородской и Курской областях

10:00 09.09.2024
 
Лелека-100
Лелека-100
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Дежурными средствами ПВО России один украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области. Об этом утром 9 сентября сообщило Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - констатировали в российском министерстве.
Как сообщалось ранее, ВС РФ поразили цех по производству дронов и аэродром ВСУ — Минобороны
Также на эту тему публикация "Баба-яга" - сова, и стрелять ей нужно прямо в "сердце" - ликвидатор украинских БПЛА
 
НовостиРоссияКурская областьБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУБПЛАМинобороны РФбеспилотникидронытерроризмСВО
 
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