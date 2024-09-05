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Захарова высмеяла создание министерства возвращения граждан Украины

Захарова высмеяла создание министерства возвращения граждан Украины - 05.09.2024 Украина.ру

Захарова высмеяла создание министерства возвращения граждан Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале иронично прокомментировала создание на Украине министерства возвращения украинцев с Запада

2024-09-05T07:50

2024-09-05T07:50

2024-09-05T07:50

новости

украина

запад

мария захарова

давид арахамия

владимир зеленский

россия

верховная рада

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"(Глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид - ред.) Арахамия заявил, что в Верховной Раде предложили создать "министерство возвращения украинцев", чтобы вернуть с Запада своих граждан. Come Back Ministry of Ukraine", - написала она.Ранее Зеленский на фоне массового бегства украинцев от принудительной мобилизации заявил, что в страну нужно вернуть уехавших граждан, но сделать это необходимо без принуждения. По его мнению, заняться этим вопросом должно министерство единства, которое планируют создать осенью.Подробнее о незавидной судьбе беженцев - в материале "Засиживаются на пособиях": в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на родину - Focus на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запад, мария захарова, давид арахамия, владимир зеленский, россия, верховная рада