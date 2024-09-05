Захарова высмеяла создание министерства возвращения граждан Украины - 05.09.2024 Украина.ру
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Захарова высмеяла создание министерства возвращения граждан Украины
Захарова высмеяла создание министерства возвращения граждан Украины - 05.09.2024 Украина.ру
Захарова высмеяла создание министерства возвращения граждан Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале иронично прокомментировала создание на Украине министерства возвращения украинцев с Запада
2024-09-05T07:50
2024-09-05T07:50
новости
украина
запад
мария захарова
давид арахамия
владимир зеленский
россия
верховная рада
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"(Глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид - ред.) Арахамия заявил, что в Верховной Раде предложили создать "министерство возвращения украинцев", чтобы вернуть с Запада своих граждан. Come Back Ministry of Ukraine", - написала она.Ранее Зеленский на фоне массового бегства украинцев от принудительной мобилизации заявил, что в страну нужно вернуть уехавших граждан, но сделать это необходимо без принуждения. По его мнению, заняться этим вопросом должно министерство единства, которое планируют создать осенью.Подробнее о незавидной судьбе беженцев - в материале "Засиживаются на пособиях": в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на родину - Focus на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, мария захарова, давид арахамия, владимир зеленский, россия, верховная рада
Новости, Украина, Запад, Мария Захарова, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Россия, Верховная Рада

Захарова высмеяла создание министерства возвращения граждан Украины

07:50 05.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале иронично прокомментировала создание на Украине министерства возвращения украинцев с Запада
"(Глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид - ред.) Арахамия заявил, что в Верховной Раде предложили создать "министерство возвращения украинцев", чтобы вернуть с Запада своих граждан. Come Back Ministry of Ukraine", - написала она.
Ранее Зеленский на фоне массового бегства украинцев от принудительной мобилизации заявил, что в страну нужно вернуть уехавших граждан, но сделать это необходимо без принуждения.
По его мнению, заняться этим вопросом должно министерство единства, которое планируют создать осенью.
Подробнее о незавидной судьбе беженцев - в материале "Засиживаются на пособиях": в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на родину - Focus на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаЗападМария ЗахароваДавид АрахамияВладимир ЗеленскийРоссияВерховная Рада
 
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07:50Захарова высмеяла создание министерства возвращения граждан Украины
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