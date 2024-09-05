Захарова высмеяла создание министерства возвращения граждан Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале иронично прокомментировала создание на Украине министерства возвращения украинцев с Запада
"(Глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид - ред.) Арахамия заявил, что в Верховной Раде предложили создать "министерство возвращения украинцев", чтобы вернуть с Запада своих граждан. Come Back Ministry of Ukraine", - написала она.
Ранее Зеленский на фоне массового бегства украинцев от принудительной мобилизации заявил, что в страну нужно вернуть уехавших граждан, но сделать это необходимо без принуждения.
По его мнению, заняться этим вопросом должно министерство единства, которое планируют создать осенью.
Подробнее о незавидной судьбе беженцев - в материале "Засиживаются на пособиях": в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на родину - Focus на сайте Украина.ру.