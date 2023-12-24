https://ukraina.ru/20231224/1052362506.html

"Засиживаются на пособиях": в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на родину - Focus

"Засиживаются на пособиях": в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на родину - Focus - 24.12.2023 Украина.ру

"Засиживаются на пособиях": в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на родину - Focus

Украинцы в Германии "засиживаются и застревают" на пособиях, в интересах страны вернуть украинцев призывного возраста на родину, заявил 23 декабря шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц

2023-12-24T10:19

2023-12-24T10:19

2023-12-24T10:19

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Немецкий корреспондент утверждает, что в Германии работает гораздо меньше украинцев, чем в других странах, и, следовательно, они "засиживаются и застревают" на гражданском пособии.По мнению Райцы, эти факты подают сигналы для Германии переосмыслить свое отношение к украинцам и отправить мужчин-беженцев призывного возраста на родину.Министр обороны Украины Рустем Умеров намерен с 2024 года обязать трудоспособных украинцев, проживающих в Германии, служить в вооруженных силах. Украинцы в возрасте от 25 до 60 лет будут получить повестки о явке на призывные пункты ВСУ, рассказал глава ведомства изданиям Bild, Welt TV и Politico.Представитель Минобороны Илларион Павлюк позже уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".Тем не менее Верховная Рада Украины готовит законопроект, который обяжет находящихся за границей украинцев проходить те же мобилизационные процедуры и так же получать повестки, как и не сумевшие выехать из страны военнообязанные.Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил Tagesspiegel, что Германия не намерена решать проблему с мобилизацией и выдавать проживающих на ее территории граждан Украины.Президент Украины Владимир Зеленский заявил 19 декабря, что руководству армии страны необходимо мобилизовать от 450 до 500 тысяч украинцев.

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