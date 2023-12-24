https://ukraina.ru/20231224/1052362506.html
"Засиживаются на пособиях": в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на родину - Focus
"Засиживаются на пособиях": в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на родину - Focus - 24.12.2023 Украина.ру
"Засиживаются на пособиях": в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на родину - Focus
Украинцы в Германии "засиживаются и застревают" на пособиях, в интересах страны вернуть украинцев призывного возраста на родину, заявил 23 декабря шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц
2023-12-24T10:19
2023-12-24T10:19
2023-12-24T10:19
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Немецкий корреспондент утверждает, что в Германии работает гораздо меньше украинцев, чем в других странах, и, следовательно, они "засиживаются и застревают" на гражданском пособии.По мнению Райцы, эти факты подают сигналы для Германии переосмыслить свое отношение к украинцам и отправить мужчин-беженцев призывного возраста на родину.Министр обороны Украины Рустем Умеров намерен с 2024 года обязать трудоспособных украинцев, проживающих в Германии, служить в вооруженных силах. Украинцы в возрасте от 25 до 60 лет будут получить повестки о явке на призывные пункты ВСУ, рассказал глава ведомства изданиям Bild, Welt TV и Politico.Представитель Минобороны Илларион Павлюк позже уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".Тем не менее Верховная Рада Украины готовит законопроект, который обяжет находящихся за границей украинцев проходить те же мобилизационные процедуры и так же получать повестки, как и не сумевшие выехать из страны военнообязанные.Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил Tagesspiegel, что Германия не намерена решать проблему с мобилизацией и выдавать проживающих на ее территории граждан Украины.Президент Украины Владимир Зеленский заявил 19 декабря, что руководству армии страны необходимо мобилизовать от 450 до 500 тысяч украинцев.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, украина, украинцы, беженцы, украинские беженцы, язык
Новости, Германия, Украина, украинцы, беженцы, украинские беженцы, язык
"Засиживаются на пособиях": в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на родину - Focus
Украинцы в Германии "засиживаются и застревают" на пособиях, в интересах страны вернуть украинцев призывного возраста на родину, заявил 23 декабря шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц
"Интеграционные курсы оказались не эффективны, больше половины украинских беженцев не смогли сдать языковой экзамен на минимальный уровень", — заявил он.
Немецкий корреспондент утверждает, что в Германии работает гораздо меньше украинцев, чем в других странах, и, следовательно, они "засиживаются и застревают" на гражданском пособии.
По мнению Райцы, эти факты подают сигналы для Германии переосмыслить свое отношение к украинцам и отправить мужчин-беженцев призывного возраста на родину.
Министр обороны Украины Рустем Умеров
намерен с 2024 года обязать трудоспособных украинцев, проживающих в Германии, служить в вооруженных силах. Украинцы в возрасте от 25 до 60 лет будут получить повестки о явке на призывные пункты ВСУ, рассказал глава ведомства изданиям Bild, Welt TV и Politico.
Представитель Минобороны Илларион Павлюк позже уточнил, что речь якобы идет о рекрутинге и "необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии".
Тем не менее Верховная Рада Украины готовит законопроект, который обяжет находящихся за границей украинцев проходить те же мобилизационные процедуры и так же получать повестки, как и не сумевшие выехать из страны военнообязанные.
Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил
Tagesspiegel, что Германия не намерена решать проблему с мобилизацией и выдавать проживающих на ее территории граждан Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский
заявил 19 декабря, что руководству армии страны необходимо мобилизовать от 450 до 500 тысяч украинцев.