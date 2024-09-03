https://ukraina.ru/20240903/1057189323.html

Это утопия: военный летчик рассказал, почему самолеты F-16 не помогут Украине добиться "перемоги"

Это утопия: военный летчик рассказал, почему самолеты F-16 не помогут Украине добиться "перемоги" - 03.09.2024 Украина.ру

Это утопия: военный летчик рассказал, почему самолеты F-16 не помогут Украине добиться "перемоги"

Пока нельзя судить об эффективности F-16 в качестве ПВО. Мы имеем дело только с отдельными демонстрационными полетами. Если Зеленский действительно верит, что самолеты F-16 помогут Украине добиться "перемоги", то это утопия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов

2024-09-03T03:45

2024-09-03T03:45

2024-09-03T03:45

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Украина по-прежнему намерена использовать F-16 в качестве ПВО, чтобы сбивать российские крылатые ракеты. Конечно, это будет происходить на ее территории, отметил генерал-майор.Поэтому пока нельзя судить об эффективности F-16 в качестве ПВО. Мы имеем дело только с отдельными демонстрационными полетами, это пиар-ход, подчеркнул Попов."Помните, месяц назад появился один самолёт F-16 надо Львовом, летал на малой высоте и делал разные фигуры. По нашей информации, он там 10–15 минут крутился и после ушёл — скорее всего в Польшу, а не у себя на аэродроме сел", — сообщил он.Зеленский — хороший пиарщик, но он недальновидный политик. Если он действительно верит, что самолеты F-16 помогут Украине добиться "перемоги", то это утопия. Чтобы хоть как-то "пободаться с Россией", им нужно 100 таких самолетов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.руО причинах оперативного кризиса ВСУ на юге Покровского направления - в интервью Алесксея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240902/1057188259.html

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новости, украина, львов, польша, f-16, авиация, сво, самолет, пво, россия