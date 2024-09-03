https://ukraina.ru/20240903/1057186883.html

Владимир Попов: Украина не сможет спрятать F-16 в Польше и Румынии, потому что их запеленгует разведка

Владимир Попов: Украина не сможет спрятать F-16 в Польше и Румынии, потому что их запеленгует разведка - 03.09.2024 Украина.ру

Владимир Попов: Украина не сможет спрятать F-16 в Польше и Румынии, потому что их запеленгует разведка

Украине не получится спрятать F-16 в Польше и Румынии, потому что их в любом случае кто-то увидит. Сработает агентурная и радиотехническая разведка, которая запеленгует передачу информации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов

2024-09-03T05:30

2024-09-03T05:30

2024-09-03T05:30

новости

польша

румыния

украина

f-16

самолет

россия

конфликт

оон

разведка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/02/1044046958_0:294:3040:2004_1920x0_80_0_0_0bb0d45eb359116ac192c369c6148529.jpg

Воздушная и космическая разведка всегда может подтвердить, где именно сел конкретный самолет. В настоящее время это не проблема. Поэтому ни Польша, ни Румыния не хотят брать на себя ответственность за размещение самолетов F-16 на своих аэродромах, рассказал генерал-майор.Украине не получится спрятать F-16 в Польше и Румынии, потому что их в любом случае кто-то увидит. Сработает агентурная и радиотехническая разведка. Она запеленгует передачу информации об этом, отметил военный летчик.Спутники возьмут на контроль, уточнят эти районы, отснимут там все, после чего российские представители могут показать эти кадры в ООН и заявить: "Извините, вы хотите идти на конфликт с Россией? Так давайте померяемся силами", добавил он.Американцы на это не пойдут. При этом страны Евросоюза, такие как Германия и Франция сегодня тоже открыто воевать с Россией не хотят и не могут, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.руО причинах оперативного кризиса ВСУ на юге Покровского направления - в интервью Алесксея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240902/1057153646.html

польша

румыния

украина

россия

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, румыния, украина, f-16, самолет, россия, конфликт, оон, разведка, черное море