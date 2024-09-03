Владимир Попов: Украина не сможет спрятать F-16 в Польше и Румынии, потому что их запеленгует разведка - 03.09.2024 Украина.ру
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Владимир Попов: Украина не сможет спрятать F-16 в Польше и Румынии, потому что их запеленгует разведка
Владимир Попов: Украина не сможет спрятать F-16 в Польше и Румынии, потому что их запеленгует разведка - 03.09.2024 Украина.ру
Владимир Попов: Украина не сможет спрятать F-16 в Польше и Румынии, потому что их запеленгует разведка
Украине не получится спрятать F-16 в Польше и Румынии, потому что их в любом случае кто-то увидит. Сработает агентурная и радиотехническая разведка, которая запеленгует передачу информации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
2024-09-03T05:30
2024-09-03T05:30
новости
польша
румыния
украина
f-16
самолет
россия
конфликт
оон
разведка
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Воздушная и космическая разведка всегда может подтвердить, где именно сел конкретный самолет. В настоящее время это не проблема. Поэтому ни Польша, ни Румыния не хотят брать на себя ответственность за размещение самолетов F-16 на своих аэродромах, рассказал генерал-майор.Украине не получится спрятать F-16 в Польше и Румынии, потому что их в любом случае кто-то увидит. Сработает агентурная и радиотехническая разведка. Она запеленгует передачу информации об этом, отметил военный летчик.Спутники возьмут на контроль, уточнят эти районы, отснимут там все, после чего российские представители могут показать эти кадры в ООН и заявить: "Извините, вы хотите идти на конфликт с Россией? Так давайте померяемся силами", добавил он.Американцы на это не пойдут. При этом страны Евросоюза, такие как Германия и Франция сегодня тоже открыто воевать с Россией не хотят и не могут, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.руО причинах оперативного кризиса ВСУ на юге Покровского направления - в интервью Алесксея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.ру
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новости, польша, румыния, украина, f-16, самолет, россия, конфликт, оон, разведка, черное море
Новости, Польша, Румыния, Украина, F-16, самолет, Россия, конфликт, ООН, разведка, Черное море

Владимир Попов: Украина не сможет спрятать F-16 в Польше и Румынии, потому что их запеленгует разведка

05:30 03.09.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "Армия-2017". День второй
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© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Украине не получится спрятать F-16 в Польше и Румынии, потому что их в любом случае кто-то увидит. Сработает агентурная и радиотехническая разведка, которая запеленгует передачу информации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
Воздушная и космическая разведка всегда может подтвердить, где именно сел конкретный самолет. В настоящее время это не проблема. Поэтому ни Польша, ни Румыния не хотят брать на себя ответственность за размещение самолетов F-16 на своих аэродромах, рассказал генерал-майор.
Украине не получится спрятать F-16 в Польше и Румынии, потому что их в любом случае кто-то увидит. Сработает агентурная и радиотехническая разведка. Она запеленгует передачу информации об этом, отметил военный летчик.
"Когда наш самолет ДРЛО взлетает из Ростова, он сможет отследить еще 100 километров вглубь Польши и Румынии. Особенно, если будет летать над Черным морем. Мы получим информацию об F-16 даже по косвенным признакам: откуда велась связь, какие системы срабатывали", - подчеркнул Попов.
Спутники возьмут на контроль, уточнят эти районы, отснимут там все, после чего российские представители могут показать эти кадры в ООН и заявить: "Извините, вы хотите идти на конфликт с Россией? Так давайте померяемся силами", добавил он.
Американцы на это не пойдут. При этом страны Евросоюза, такие как Германия и Франция сегодня тоже открыто воевать с Россией не хотят и не могут, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
О причинах оперативного кризиса ВСУ на юге Покровского направления - в интервью Алесксея Леонкова: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов на сайте Украина.ру
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НовостиПольшаРумынияУкраинаF-16самолетРоссияконфликтООНразведкаЧерное море
 
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