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Просчёты Зеленского и Сырского обеспечили быстрое продвижение России под Покровском – эксперт

Просчёты Зеленского и Сырского обеспечили быстрое продвижение России под Покровском – эксперт - 31.08.2024 Украина.ру

Просчёты Зеленского и Сырского обеспечили быстрое продвижение России под Покровском – эксперт

Минобороны России сообщало об освобождении населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Известно об успехах российских бойцов в Новогродовке под Покровском. Что обеспечивает быстрое продвижение наших войск под Покровском? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2024-08-31T08:31

2024-08-31T08:31

2024-08-31T09:54

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Армия России воюет на Донецком направлении более двух лет, обратил внимание эксперт. Он заметил, что "за это время мы так и не вышли на границы ДНР".Поэтому и в успехах российской армии на других направлениях тоже не следует искать признаки чуда, считает Подлесный. По его мнению, следует присмотреться к длительной борьбе и двухлетнему накоплению положительных результатов.Он также отметил героизм пограничников, срочников, воинов группы "Аид" спецназа "Ахмат", которые были выдвинуты на новое направление. Подлесный уверен, что это стало отправной точкой для успеха российских войск на Покровском направлении."И хотя мы сняли некоторые части с Донецкого направления, это было не критично", - добавил эксперт.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руРанее о способности киевского режима продолжать войну сообщалось в публикации Сопротивление Украины после Покровска: Возможности

россия

донецкое направление

донецкая народная республика

днр

покровск/красноармейск

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новости, россия, донецкое направление, донецкая народная республика, днр, покровск/красноармейск, владимир зеленский, александр сырский, всу, минобороны рф, новые регионы, сво, донбасс, наступление, "ахмат", украина.ру, вооруженные силы украины