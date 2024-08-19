https://ukraina.ru/20240819/1056935565.html
Смещение фронта в сторону Москвы? О попытках ВСУ пойти на Белгород и действиях России - Фёдоров
Смещение фронта в сторону Москвы? О попытках ВСУ пойти на Белгород и действиях России - Фёдоров - 19.08.2024 Украина.ру
Смещение фронта в сторону Москвы? О попытках ВСУ пойти на Белгород и действиях России - Фёдоров
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру прокомментировал провальную попытку нападения ВСУ на Белгородскую область
2024-08-19T09:16
2024-08-19T09:16
2024-08-19T09:16
евгений федоров
видео
белгород
россия
белгородская область
нато
вооруженные силы украины
украина
армия
брянск
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Также он рассказал, что ждать от Центробанка и какой в реальности должна быть ключевая ставка: 00:23 - Провальная попытка нападения ВСУ на Белгородскую область.07:12 - Курская вылазка как способ укрепить позиции Украины на переговорах.12:36 - Влияние северного фронта на ход СВО.14:12 - Северный фронт с нами надолго? 14:53 - О денежно-кредитной политике Центробанка России.
белгород
россия
белгородская область
украина
армия
брянск
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
евгений федоров, видео, белгород, россия, белгородская область, нато, вооруженные силы украины, украина, армия, брянск, всу, резервы, сво, экономика, политика, видео
Евгений Федоров, Видео, Белгород, Россия, Белгородская область, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, Армия, Брянск, ВСУ, резервы, СВО, экономика, политика
Смещение фронта в сторону Москвы? О попытках ВСУ пойти на Белгород и действиях России - Фёдоров
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру прокомментировал провальную попытку нападения ВСУ на Белгородскую область
Также он рассказал, что ждать от Центробанка и какой в реальности должна быть ключевая ставка:
00:23 - Провальная попытка нападения ВСУ на Белгородскую область.
07:12 - Курская вылазка как способ укрепить позиции Украины на переговорах.
12:36 - Влияние северного фронта на ход СВО.
14:12 - Северный фронт с нами надолго?
14:53 - О денежно-кредитной политике Центробанка России.