https://ukraina.ru/20240819/1056935565.html

Смещение фронта в сторону Москвы? О попытках ВСУ пойти на Белгород и действиях России - Фёдоров

Смещение фронта в сторону Москвы? О попытках ВСУ пойти на Белгород и действиях России - Фёдоров - 19.08.2024 Украина.ру

Смещение фронта в сторону Москвы? О попытках ВСУ пойти на Белгород и действиях России - Фёдоров

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру прокомментировал провальную попытку нападения ВСУ на Белгородскую область

2024-08-19T09:16

2024-08-19T09:16

2024-08-19T09:16

евгений федоров

видео

белгород

россия

белгородская область

нато

вооруженные силы украины

украина

армия

брянск

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Также он рассказал, что ждать от Центробанка и какой в реальности должна быть ключевая ставка: 00:23 - Провальная попытка нападения ВСУ на Белгородскую область.07:12 - Курская вылазка как способ укрепить позиции Украины на переговорах.12:36 - Влияние северного фронта на ход СВО.14:12 - Северный фронт с нами надолго? 14:53 - О денежно-кредитной политике Центробанка России.

белгород

россия

белгородская область

украина

армия

брянск

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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