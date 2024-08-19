Прелюдия независимости. Как Украина отреагировала на ГКЧП

18 августа путчисты отправились в крымский Форос, где отдыхал президент СССР Михаил Горбачёв, и озвучили ему свои требования. Глава СССР с ультиматумом не согласился. Путчисты от своего не отступили: вечером на президентской даче были отключены все виды связи, в том числе канал, обеспечивавший управление стратегическими ядерными силами СССР. С этого момента Горбачёв никакой связи со страной не имел и на ситуацию никак не влиял.

С другой стороны, никак на ситуацию в Форосе не влияли и украинские власти, а также демократическая общественность Крыма.

В ночь на 19 августа, когда ГКЧП только был создан, ЦК КПУ от имени своего секретариата отправил в обкомы секретную шифровку, в которой рекомендовалось: «в связи с введением в стране чрезвычайного положения важнейшей задачей партийных комитетов является содействие Государственному Комитету по чрезвычайному положению в СССР. (…) Любые демонстрации, митинги, манифестации, забастовки должны быть исключены. (…) Сориентируйте руководителей средств массовой информации на необходимость воздержаться от публикации любых материалов, которые могут дестабилизировать обстановку».