"Противника не проспали": Полищук рассказал, почему ВСУ смогли зайти на территорию в Курской области - 13.08.2024 Украина.ру
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"Противника не проспали": Полищук рассказал, почему ВСУ смогли зайти на территорию в Курской области
"Противника не проспали": Полищук рассказал, почему ВСУ смогли зайти на территорию в Курской области - 13.08.2024 Украина.ру
"Противника не проспали": Полищук рассказал, почему ВСУ смогли зайти на территорию в Курской области
Противник избрал в Курской области тактику кавалерийского наскока. При этом атаку ВСУ "не проспали" — противник просто зашел на абсолютно мирную территорию на высокой скорости многими группами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук
2024-08-13T03:00
2024-08-13T03:00
новости
курская область
киев
александр полищук
наступление
всу
сво
территория
граница
россия
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Чтобы атаковать Курскую область противник группы собирал не на границе, где бы их точно увидели, а в глубине обороны, и уже "с разгона" по заранее намеченным маршрутам шел вглубь территории, сея панику среди военкоров, рассказал историк.То, что по колоннам ВСУ сразу начали работать всеми средствами, — это признак мастерства российского командования, наших солдат и офицеров, отметил он.Ну а дальше вся техника врага будет сожжена российскими ВСК, иксоводами и операторами БпЛА. Пехота противника будет уничтожена ударами артиллерии, УМПК и в стрелковом бою, подчеркнул он.Противник все проанализировал и избрал тактику кавалерийского наскока. В ней есть один нюанс, о котором забывают те, кто возмущается, что якобы "проспали сосредоточение у границы", а его и не проспали, потому что его не было, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.руПодробнее о том, какие факторы учли в Киеве перед ударом по Курской области - в интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.ру
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новости, курская область, киев, александр полищук, наступление, всу, сво, территория, граница, россия, вс рф
Новости, Курская область, Киев, Александр Полищук, наступление, ВСУ, СВО, территория, граница, Россия, ВС РФ

"Противника не проспали": Полищук рассказал, почему ВСУ смогли зайти на территорию в Курской области

03:00 13.08.2024
 
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Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Противник избрал в Курской области тактику кавалерийского наскока. При этом атаку ВСУ "не проспали" — противник просто зашел на абсолютно мирную территорию на высокой скорости многими группами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук
Чтобы атаковать Курскую область противник группы собирал не на границе, где бы их точно увидели, а в глубине обороны, и уже "с разгона" по заранее намеченным маршрутам шел вглубь территории, сея панику среди военкоров, рассказал историк.
То, что по колоннам ВСУ сразу начали работать всеми средствами, — это признак мастерства российского командования, наших солдат и офицеров, отметил он.
"Поэтому противника не проспали — противник просто зашел на абсолютно мирную территорию на высокой скорости многими группами, и именно это позволило ему добиться медийного успеха", - констатировал Полищук.
Ну а дальше вся техника врага будет сожжена российскими ВСК, иксоводами и операторами БпЛА. Пехота противника будет уничтожена ударами артиллерии, УМПК и в стрелковом бою, подчеркнул он.
Противник все проанализировал и избрал тактику кавалерийского наскока. В ней есть один нюанс, о котором забывают те, кто возмущается, что якобы "проспали сосредоточение у границы", а его и не проспали, потому что его не было, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
Подробнее о том, какие факторы учли в Киеве перед ударом по Курской области - в интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 11.08.2024
11 августа, 22:11
"У Путина теперь развязаны руки". Украинские эксперты о том, чего теперь надо боятьсяВ украинском экспертном сообществе продолжают обсуждать ситуацию с курским заходом ВСУ и гадают, чем это может закончиться для Киева. Многие отмечают рискованность этой затеи
 
НовостиКурская областьКиевАлександр ПолищукнаступлениеВСУСВОтерриторияграницаРоссияВС РФ
 
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