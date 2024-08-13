https://ukraina.ru/20240813/1056831346.html

"Противника не проспали": Полищук рассказал, почему ВСУ смогли зайти на территорию в Курской области

"Противника не проспали": Полищук рассказал, почему ВСУ смогли зайти на территорию в Курской области - 13.08.2024 Украина.ру

"Противника не проспали": Полищук рассказал, почему ВСУ смогли зайти на территорию в Курской области

Противник избрал в Курской области тактику кавалерийского наскока. При этом атаку ВСУ "не проспали" — противник просто зашел на абсолютно мирную территорию на высокой скорости многими группами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук

2024-08-13T03:00

2024-08-13T03:00

2024-08-13T03:00

новости

курская область

киев

александр полищук

наступление

всу

сво

территория

граница

россия

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Чтобы атаковать Курскую область противник группы собирал не на границе, где бы их точно увидели, а в глубине обороны, и уже "с разгона" по заранее намеченным маршрутам шел вглубь территории, сея панику среди военкоров, рассказал историк.То, что по колоннам ВСУ сразу начали работать всеми средствами, — это признак мастерства российского командования, наших солдат и офицеров, отметил он.Ну а дальше вся техника врага будет сожжена российскими ВСК, иксоводами и операторами БпЛА. Пехота противника будет уничтожена ударами артиллерии, УМПК и в стрелковом бою, подчеркнул он.Противник все проанализировал и избрал тактику кавалерийского наскока. В ней есть один нюанс, о котором забывают те, кто возмущается, что якобы "проспали сосредоточение у границы", а его и не проспали, потому что его не было, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.руПодробнее о том, какие факторы учли в Киеве перед ударом по Курской области - в интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240811/1056810590.html

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россия

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новости, курская область, киев, александр полищук, наступление, всу, сво, территория, граница, россия, вс рф