Неджентельменские дела: "Гоблин" объяснил, почему разочаровался в Гае Ричи - 10.08.2024 Украина.ру
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Неджентельменские дела: "Гоблин" объяснил, почему разочаровался в Гае Ричи
Неджентельменские дела: "Гоблин" объяснил, почему разочаровался в Гае Ричи - 10.08.2024 Украина.ру
Неджентельменские дела: "Гоблин" объяснил, почему разочаровался в Гае Ричи
Известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков, прославившийся неподражаемо смешной озвучкой западных фильмов, заявил в интервью изданию Украина.ру, что потерял... Украина.ру, 10.08.2024
2024-08-10T07:50
2024-08-10T07:50
новости
дмитрий пучков
украина.ру
режиссер
фильм
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Известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков, прославившийся неподражаемо смешной озвучкой западных фильмов, заявил в интервью изданию Украина.ру, что потерял интерес к фильмам одиозного британского режиссера Гая Ричи, которые раньше с удовольствием адаптировал для российского зрителя.Пучков отметил, что сейчас западная киноиндустрия производит огромное количество фильмов и сериалов, а посмотреть нечего. Причина - сценарии становятся все хуже и хуже, а место юмора вытеснили пропаганда гомосексуализма и "толерантной идиотии"."Даже мой любимец Гай Ричи снимает сейчас дрянь. Последний хороший фильм у него был, по-моему, "Джентльмены", и то он уже такой… скромный был. А дальше какой-нибудь "Переводчик". Там режиссер, сценарий – англичане, а за весь фильм только одна шутка. Такого в англоязычных фильмах быть не может вообще. Они всегда все смешные, а тут ничего такого нет. Почему? А потому, что это политическая заказуха, поэтому нормальные шутки туда просто не лезут. В итоге получается какая-то дрянь. Это и по сборам видно сразу. "Министерство неджентльменских дел" вообще не смешно. Точно такой же шлак", - заявил собеседник издания.О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.**- Признан в РФ иностранным агентом.
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новости, дмитрий пучков, украина.ру, режиссер, фильм
Новости, Дмитрий Пучков, Украина.ру, режиссер, фильм

Неджентельменские дела: "Гоблин" объяснил, почему разочаровался в Гае Ричи

07:50 10.08.2024
 
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Известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков, прославившийся неподражаемо смешной озвучкой западных фильмов, заявил в интервью изданию Украина.ру, что потерял интерес к фильмам одиозного британского режиссера Гая Ричи, которые раньше с удовольствием адаптировал для российского зрителя.
Пучков отметил, что сейчас западная киноиндустрия производит огромное количество фильмов и сериалов, а посмотреть нечего. Причина - сценарии становятся все хуже и хуже, а место юмора вытеснили пропаганда гомосексуализма и "толерантной идиотии".
"Даже мой любимец Гай Ричи снимает сейчас дрянь. Последний хороший фильм у него был, по-моему, "Джентльмены", и то он уже такой… скромный был. А дальше какой-нибудь "Переводчик". Там режиссер, сценарий – англичане, а за весь фильм только одна шутка. Такого в англоязычных фильмах быть не может вообще. Они всегда все смешные, а тут ничего такого нет. Почему? А потому, что это политическая заказуха, поэтому нормальные шутки туда просто не лезут. В итоге получается какая-то дрянь. Это и по сборам видно сразу. "Министерство неджентльменских дел" вообще не смешно. Точно такой же шлак", - заявил собеседник издания.
О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.
12 мая 2021, 12:33
«Чувствую большой энтузиазм»: режиссер Гай Ричи записал обращение к украинцамЗнаменитый британский кинорежиссер Гай Ричи обратился к украинцам в рамках выхода своего нового фильма «Гнев человеческий». Видеообращение было опубликовано 11 мая на YouTube-канале «Вольга Украины»
**- Признан в РФ иностранным агентом.
 
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