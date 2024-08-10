https://ukraina.ru/20240810/1056770736.html

Неджентельменские дела: "Гоблин" объяснил, почему разочаровался в Гае Ричи

Неджентельменские дела: "Гоблин" объяснил, почему разочаровался в Гае Ричи - 10.08.2024 Украина.ру

Неджентельменские дела: "Гоблин" объяснил, почему разочаровался в Гае Ричи

Известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков, прославившийся неподражаемо смешной озвучкой западных фильмов, заявил в интервью изданию Украина.ру, что потерял... Украина.ру, 10.08.2024

2024-08-10T07:50

2024-08-10T07:50

2024-08-10T07:50

новости

дмитрий пучков

украина.ру

режиссер

фильм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/08/1056769450_0:0:3355:1887_1920x0_80_0_0_88eb9e0f3408abdb312fd663dbbddbed.jpg

Известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков, прославившийся неподражаемо смешной озвучкой западных фильмов, заявил в интервью изданию Украина.ру, что потерял интерес к фильмам одиозного британского режиссера Гая Ричи, которые раньше с удовольствием адаптировал для российского зрителя.Пучков отметил, что сейчас западная киноиндустрия производит огромное количество фильмов и сериалов, а посмотреть нечего. Причина - сценарии становятся все хуже и хуже, а место юмора вытеснили пропаганда гомосексуализма и "толерантной идиотии"."Даже мой любимец Гай Ричи снимает сейчас дрянь. Последний хороший фильм у него был, по-моему, "Джентльмены", и то он уже такой… скромный был. А дальше какой-нибудь "Переводчик". Там режиссер, сценарий – англичане, а за весь фильм только одна шутка. Такого в англоязычных фильмах быть не может вообще. Они всегда все смешные, а тут ничего такого нет. Почему? А потому, что это политическая заказуха, поэтому нормальные шутки туда просто не лезут. В итоге получается какая-то дрянь. Это и по сборам видно сразу. "Министерство неджентльменских дел" вообще не смешно. Точно такой же шлак", - заявил собеседник издания.О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.**- Признан в РФ иностранным агентом.

https://ukraina.ru/20210512/1031344031.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий пучков, украина.ру, режиссер, фильм