Подлесный назвал неожиданный способ появления ВС РФ в Сумской области - 09.08.2024 Украина.ру
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Подлесный назвал неожиданный способ появления ВС РФ в Сумской области
Подлесный назвал неожиданный способ появления ВС РФ в Сумской области - 09.08.2024 Украина.ру
Подлесный назвал неожиданный способ появления ВС РФ в Сумской области
В общественном пространстве активно обсуждается вопрос о том, что работа ВС РФ по Сумскому направлению позволила бы выйти в тылы группировки ВСУ, которая обороняется на Харьковщине и в Донбассе. Однако пока этого не происходит
2024-08-09T03:30
2024-08-09T03:30
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Что препятствует проведению крупной наступательно операции в Сумской области? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.Он отметил, что в Сумской области пересеченная болотисто-лесистая местность, поэтому передвижение можно вести массированными колоннами только по дорогам.А возможно, по его мнению, использование воздушно-десантных войск по их прямому назначению, хоть это и звучит парадоксально. Подлесный подчеркнул, что прежде, конечно, нужно подумать о том, как подавить ПВО противника в районах десантирования, а также продумать организацию снабжения десантной группировки. "Появление группировки от 5 до 10 тысяч человек в тылу врага реально, потому что по открытым данным 30 тысяч бойцов ВДВ воюет на фронтах СВО. Если их заместить теми добровольцами, о которых говорил Дмитрий Медведев, то эти 30 тысяч десантников могут сыграть ключевую роль на Северном фронте", - сказал Подлесный в интервью Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
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новости, россия, сумская область, вс рф, эксперты
Новости, Россия, Сумская область, ВС РФ, эксперты

Подлесный назвал неожиданный способ появления ВС РФ в Сумской области

03:30 09.08.2024
 
© Пресс-служба ВДВ / Перейти в фотобанкУчения ВДВ, ВКС и Черноморского флота начались в Крыму
Учения ВДВ, ВКС и Черноморского флота начались в Крыму
© Пресс-служба ВДВ
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В общественном пространстве активно обсуждается вопрос о том, что работа ВС РФ по Сумскому направлению позволила бы выйти в тылы группировки ВСУ, которая обороняется на Харьковщине и в Донбассе. Однако пока этого не происходит
Что препятствует проведению крупной наступательно операции в Сумской области? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.
Он отметил, что в Сумской области пересеченная болотисто-лесистая местность, поэтому передвижение можно вести массированными колоннами только по дорогам.
"Кстати, в 2022 году наши войска колоннами как нож сквозь масло прошли через Сумскую область. Но сейчас этого сделать уже нельзя. Просто сожгут FPV-дронами и РСЗО, поэтому сейчас такая тактика там невозможна", - уточнил собеседник издания.
А возможно, по его мнению, использование воздушно-десантных войск по их прямому назначению, хоть это и звучит парадоксально. Подлесный подчеркнул, что прежде, конечно, нужно подумать о том, как подавить ПВО противника в районах десантирования, а также продумать организацию снабжения десантной группировки.
"Появление группировки от 5 до 10 тысяч человек в тылу врага реально, потому что по открытым данным 30 тысяч бойцов ВДВ воюет на фронтах СВО. Если их заместить теми добровольцами, о которых говорил Дмитрий Медведев, то эти 30 тысяч десантников могут сыграть ключевую роль на Северном фронте", - сказал Подлесный в интервью Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
7 августа, 05:50
Идем в западной границе ДНР: в Донецке рассказали новости с фронтаС Угледарского и Кураховско-селидовского направлений СВО приходят хорошие новости российские штурмовые группы перерезали трассу Константиновка-Угледар, взяли Константиновку в клещи и готовятся в нее войти, а Красногоровка, последний крупный пригород Донецка, практически зачищена от ВСУ
 
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