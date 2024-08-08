https://ukraina.ru/20240808/1056725496.html

Юрий Федькович: "Буковинский Кобзарь", избежавший участи Оскара Уайльда

Юрий Федькович: "Буковинский Кобзарь", избежавший участи Оскара Уайльда - 08.08.2024 Украина.ру

Юрий Федькович: "Буковинский Кобзарь", избежавший участи Оскара Уайльда

8 августа 1834 года в семье польского шляхтича Адальберта Гординского де Федьковича родился сын Осип. Он вошёл в историю как украинский писатель Юрий Федькович, хотя первый свой текст опубликовал на немецком

2024-08-08T16:00

2024-08-08T16:00

2024-08-08T16:00

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Юрий Федькович на протяжении жизни неоднократно менял не только занятия, но и идентичности. Родился он в городке Сторонец-Путилов (ныне Путила Черновицкой области), в буковинской части Гуцульщины. В то время Буковина входила в состав австрийской провинции Королевство Галичины и Владимирии (т. е. Волыни), и с каждым годом владычества Вены этот край становился всё более многонациональным и многоконфессиональным.Отец будущего писателя, приехавший с Галичины небогатый польский шляхтич Адальберт Гординский де Федькович герба Сас, служил управляющим в одном из местных имений. Он был имперским патриотом, и в семье разговаривали только на немецком языке. Младший сын Осип-Доминик был крещён в католичестве, хотя его мать Анна Ганицкая, русинка и дочь православного священника, с детства называла сына Юрием."Родился он в цесарской земле Буковине, где живёт немало украинского народа. По подгорью народ этот подобен языком и обычаями к тому, что живёт в Подольской губернии. По горам в Буковине люди живут и говорят несколько иначе и называются гуцулами", – писал позже в биографии Федьковича Михаил Драгоманов. Сам же писатель в первой автобиографии (1861) ещё размышлял о своей этнической самоидентификации – "русин ли я, иль не русин", при этом отметив важность для себя связей с немецкой культурой.Образование Осип получил на немецком языке – сначала у частного учителя и брата матери Ивана Ганицкого в селе Киселицы, впоследствии – в Черновицкой 4-классной реальной школе. Он закончил там только 2 класса, и в 1848 году, когда в Австрии началась революция, а на Буковине было введено военное положение, 14-летний Федькович бежал в соседнюю Молдавию.В городе Нямц (ныне Румыния) он стал помощником землемера, как герои романа Франца Кафки "Замок". Позже Осип переехал в Яссы, где познакомился с немцем Рудольфом Роткелем, художником-портретистом. Роткель очень сильно повлиял на юношу, причём как в плане художественных, так и, судя по всему, сексуальных предпочтений. "Вся душа этого великого, непонятного мужа была чистой, правдивой поэзией, он и мою душу нею так насытил, что ныне все муки адские мне то чудотворное сокровище вырвать уже не способны", – писал Федькович.Осип вернулся в Черновцы в 1852 году, и отец сразу же решил отдать сына в армию Австрийской империи, хотя это и обошлось ему в 120 золотых гульденов (семья могла прожить на эти деньги год). Парень прошёл все необходимые испытания, и был зачислен в чине ефрейтора-гренадера в состав 41-го Буковинского пехотного полка, набранного в основном из русинов. Полк некоторое время проходил службу на территории Трансильвании (ныне Румыния), в 1859 году был выдвинут в Италию в связи с началом Сардинской войны, но в боевых действиях участия не принял.Но короткий поход в Италию стал знаковым для Федьковича. Во-первых, накануне ему было присвоено звание поручика. Во-вторых, именно в этом походе он написал первое стихотворение на русинском языке – "Ночлег", в котором была отражена тоска солдата по родному дому. До того он писал только на немецком, первыми его произведениями были баллада и романтический рассказ "Der Renegat". Примечательно, что поначалу свои тексты на русинском языке Федькович писал латиницей, близкой к хорватской.В конце 1859 года полк перевели в Черновцы. "Недолго жил он там, но и сего хватило, чтобы из него выработался сознательный украинец, и чтобы созрел его талант. Жил он очень солидно, с офицерами вне службы не сходился, а перед женщинами был очень застенчив", – напишет Осип Маковей в 1911 году. Именно на этот период приходится единственная попытка писателя завести семью.В Черновцах тогда ещё Осип Федькович познакомился с владельцем литературного салона немцем Эрнстом Нойбауэром, который позже стал его литературным консультантом. Тот привёл молодого офицера в общество, которое собиралось в доме композитора Емельяна Фоляковского. Одну из квартир снимала вдова покойного губернского секретаря Галичины Марошани, и Федькович влюбился в её 17-летнюю дочь Эмилию. Он посвящал девушке стихи, но быть вместе им не суждено – семья Марошани не могла уплатить специальный залог за брак с австрийским офицером.Возможно, именно поэтому в 1863 году Федькович радикально меняет свою жизнь. Во-первых, он уходит в отставку по состоянию здоровья (его зрение действительно существенно ухудшилось за 11 лет службы), и ему назначают достаточно высокую военную пенсию. Во-вторых, переходит в православие, и официально получает имя Юрий. В-третьих, переезжает в родную Путилу, где почти сразу становится войтом (мэром). Именно после приезда туда он пишет первую повесть "Люба – Згуба" ("Люба – погибель") – естественно, о несчастной любви.К тому времени у Юрия Федьковича уже вышел поэтический сборник на русинском языке во Львове (1862), причём опубликованные там стихотворения явно были написаны под влиянием Тараса Шевченко, с творчеством которого Федькович познакомился в 1860 году в Черновцах. Также во Львове вышли его последующие сборники: "Стихотворения" (1862–67), "Стихотворения" (в 3 томах, 1867-68).В его лирических стихах преобладала гуцульская тематика, в которой воспроизведены переживания солдат, оторванных от родного края, в отчаянии доходящих до дезертирства или самоубийства. Поэмы же Федьковича были посвящены подвигам повстанцев, "народных мстителей": "Довбуш" (1862), "Юрий Гинда" (1863), "Лукьян Кобылица" (1865). При этом отдельные его стихотворения стали основой для песен, считающихся народными, – к примеру, "Як засядем браття коло чари".Проза Юрия Федьковича в основном посвящена теме солдатчины: повести "Штефан Славич", "Сафата Зинич", "Жовнярка", "Побратим" и др. Литературоведы считают, что на них сказалось влияние малороссийских писателей того времени – Григория Квитки-Основьяненко и Марко Вовчок.Кроме поэзии и прозы, Федькович писал драмы: бытовая комедия "Так вам нужно" (1865), исторические трагедии "Хмельницкий" и "Довбуш", мелодрама "Кормчий". Федькович переводил драмы Шекспира "Гамлет" и "Макбет", а "Укрощение строптивой" переработал в драму "Как козам рога исправляют". Он продолжил писать стихи на немецком языке, издав их двумя книгами: "Gedichte von J. Fedkowicz" (1865), "Am Tscheremusch. Gedichte eines Uzulen" (1882), а также переводил на русинский язык Гёте, Шиллера, Гейне, братьев Гримм, Пушкина, Андерсена и других писателей.В 1869 году Юрий Федькович был принят на государственную службу, став школьным инспектором Вижницкого уезда Буковины. Он добился увеличения числа начальных школ в округе вдвое, а вот получить разрешение на издание для них авторского "Букваря" писателю так и не удалось. Он также конфликтовал с местной русинской интеллигенцией, придерживавшейся тогда москвофильских взглядов, – а их Федькович критиковал ещё с 1861 года.Собственно, именно с этим конфликтом обычно связывают увольнение писателя с госслужбы в 1872 году. Правда, именно тогда пошли первые слухи о нетрадиционной ориентации Юрия Федьковича, которая в Австро-Венгрии была уголовным преступлением. По приглашению друзей он переезжает во Львов, где 14 месяцев работает редактором издательства "Просвита" и театра "Русская Беседа".Именно в этот период Федькович тесно сошёлся с Иваном Франко, который позже назвал его "Буковинским Кобзарём", и Михаилом Драгомановым. По протекции последнего Федькович в 1873 году стал действительным членом Юго-Западного отделения Русского географического общества.В 1888 году Юрий Федькович вернулся в Черновцы, где стал главным редактором газеты "Буковина", основанной "Союзом русских послов (депутатов парламента Австрии – Авт.) Буковины". В 1886 году, в ознаменование 25-летия творческой деятельности, писатель был избран почётным членом Научного общества имени Шевченко, которое тогда объединяло интеллектуальную элиту русинов.Однако к тому времени Юрия Федьковича интересовала не литература, а… астрология, что позже Осип Маковей назвал "болезненной причудой". Но, по оценке черновицкого писателя Сергея Воронцова, "в предисловии Федьковича к "Гороскопии" кажется, больше логики, чем в его литературных произведениях".Сам писатель объяснял свой интерес интригующе. В предисловии к своему произведению "Гороскопия" Федькович отметил: "Я автор, могу сам дать на все доказательство и поручительство, потому что мне смолоду наворожил один астролог будущее, и всё, что он сказал, слово за словом по нынешний день исполняется. Это меня и побудило к моим многолетним неутомимым и дорогим опытам". Кстати, по окончании опытов писатель пришел к выводу, что ему открылся настоящий ключ к проникновению в будущее. Но кому бы он об этом не рассказывал – что имперским египтологам, что издателям, – ключ никого не заинтересовал.Возможно, всё дело в том, что последние годы жизни Юрий Федькович находился под негласным подозрением в нетрадиционной ориентации. Как стало известно из опубликованных уже после смерти писателя писем близким друзьям, он панически боялся ареста и суда, рассматривая вариант эмиграции в Российскую империю, в Одессу. Но "Буковинского кобзаря" миновала судьба Оскара Уайльда, который по аналогичному обвинению два года провёл в английской тюрьме.Юрий Федькович умер 11 января 1888 года в Черновцах, и был с почестями похоронен на Русском кладбище города. В 1945 году в Черновцах был создан Литературно-мемориальный музей писателя, который ныне работает в доме, где тот провёл последние годы жизни. С 1989 года его имя носит Черновицкий национальный университет, к которому писатель не имел никакого отношения.А вот памятник Юрию Федьковичу в Черновцах появился только в 1995 году, хотя впервые деньги на него начали собирать ещё при Австро-Венгрии. Монумент, выполненный в стиле кубизма, получил от жителей города название "трансформер". Учитывая биографию писателя, это весьма символично.

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Олег Хавич

история, история украины, буковина, черновцы, львов, тарас шевченко, писатель, поэт, украинский язык, литература, xix век