Юрий Федькович: "Буковинский Кобзарь", избежавший участи Оскара Уайльда - 08.08.2024 Украина.ру
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Юрий Федькович: "Буковинский Кобзарь", избежавший участи Оскара Уайльда
Юрий Федькович: "Буковинский Кобзарь", избежавший участи Оскара Уайльда - 08.08.2024 Украина.ру
Юрий Федькович: "Буковинский Кобзарь", избежавший участи Оскара Уайльда
8 августа 1834 года в семье польского шляхтича Адальберта Гординского де Федьковича родился сын Осип. Он вошёл в историю как украинский писатель Юрий Федькович, хотя первый свой текст опубликовал на немецком
2024-08-08T16:00
2024-08-08T16:00
история
история
история украины
буковина
черновцы
львов
тарас шевченко
писатель
поэт
украинский язык
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Юрий Федькович на протяжении жизни неоднократно менял не только занятия, но и идентичности. Родился он в городке Сторонец-Путилов (ныне Путила Черновицкой области), в буковинской части Гуцульщины. В то время Буковина входила в состав австрийской провинции Королевство Галичины и Владимирии (т. е. Волыни), и с каждым годом владычества Вены этот край становился всё более многонациональным и многоконфессиональным.Отец будущего писателя, приехавший с Галичины небогатый польский шляхтич Адальберт Гординский де Федькович герба Сас, служил управляющим в одном из местных имений. Он был имперским патриотом, и в семье разговаривали только на немецком языке. Младший сын Осип-Доминик был крещён в католичестве, хотя его мать Анна Ганицкая, русинка и дочь православного священника, с детства называла сына Юрием."Родился он в цесарской земле Буковине, где живёт немало украинского народа. По подгорью народ этот подобен языком и обычаями к тому, что живёт в Подольской губернии. По горам в Буковине люди живут и говорят несколько иначе и называются гуцулами", – писал позже в биографии Федьковича Михаил Драгоманов. Сам же писатель в первой автобиографии (1861) ещё размышлял о своей этнической самоидентификации – "русин ли я, иль не русин", при этом отметив важность для себя связей с немецкой культурой.Образование Осип получил на немецком языке – сначала у частного учителя и брата матери Ивана Ганицкого в селе Киселицы, впоследствии – в Черновицкой 4-классной реальной школе. Он закончил там только 2 класса, и в 1848 году, когда в Австрии началась революция, а на Буковине было введено военное положение, 14-летний Федькович бежал в соседнюю Молдавию.В городе Нямц (ныне Румыния) он стал помощником землемера, как герои романа Франца Кафки "Замок". Позже Осип переехал в Яссы, где познакомился с немцем Рудольфом Роткелем, художником-портретистом. Роткель очень сильно повлиял на юношу, причём как в плане художественных, так и, судя по всему, сексуальных предпочтений. "Вся душа этого великого, непонятного мужа была чистой, правдивой поэзией, он и мою душу нею так насытил, что ныне все муки адские мне то чудотворное сокровище вырвать уже не способны", – писал Федькович.Осип вернулся в Черновцы в 1852 году, и отец сразу же решил отдать сына в армию Австрийской империи, хотя это и обошлось ему в 120 золотых гульденов (семья могла прожить на эти деньги год). Парень прошёл все необходимые испытания, и был зачислен в чине ефрейтора-гренадера в состав 41-го Буковинского пехотного полка, набранного в основном из русинов. Полк некоторое время проходил службу на территории Трансильвании (ныне Румыния), в 1859 году был выдвинут в Италию в связи с началом Сардинской войны, но в боевых действиях участия не принял.Но короткий поход в Италию стал знаковым для Федьковича. Во-первых, накануне ему было присвоено звание поручика. Во-вторых, именно в этом походе он написал первое стихотворение на русинском языке – "Ночлег", в котором была отражена тоска солдата по родному дому. До того он писал только на немецком, первыми его произведениями были баллада и романтический рассказ "Der Renegat". Примечательно, что поначалу свои тексты на русинском языке Федькович писал латиницей, близкой к хорватской.В конце 1859 года полк перевели в Черновцы. "Недолго жил он там, но и сего хватило, чтобы из него выработался сознательный украинец, и чтобы созрел его талант. Жил он очень солидно, с офицерами вне службы не сходился, а перед женщинами был очень застенчив", – напишет Осип Маковей в 1911 году. Именно на этот период приходится единственная попытка писателя завести семью.В Черновцах тогда ещё Осип Федькович познакомился с владельцем литературного салона немцем Эрнстом Нойбауэром, который позже стал его литературным консультантом. Тот привёл молодого офицера в общество, которое собиралось в доме композитора Емельяна Фоляковского. Одну из квартир снимала вдова покойного губернского секретаря Галичины Марошани, и Федькович влюбился в её 17-летнюю дочь Эмилию. Он посвящал девушке стихи, но быть вместе им не суждено – семья Марошани не могла уплатить специальный залог за брак с австрийским офицером.Возможно, именно поэтому в 1863 году Федькович радикально меняет свою жизнь. Во-первых, он уходит в отставку по состоянию здоровья (его зрение действительно существенно ухудшилось за 11 лет службы), и ему назначают достаточно высокую военную пенсию. Во-вторых, переходит в православие, и официально получает имя Юрий. В-третьих, переезжает в родную Путилу, где почти сразу становится войтом (мэром). Именно после приезда туда он пишет первую повесть "Люба – Згуба" ("Люба – погибель") – естественно, о несчастной любви.К тому времени у Юрия Федьковича уже вышел поэтический сборник на русинском языке во Львове (1862), причём опубликованные там стихотворения явно были написаны под влиянием Тараса Шевченко, с творчеством которого Федькович познакомился в 1860 году в Черновцах. Также во Львове вышли его последующие сборники: "Стихотворения" (1862–67), "Стихотворения" (в 3 томах, 1867-68).В его лирических стихах преобладала гуцульская тематика, в которой воспроизведены переживания солдат, оторванных от родного края, в отчаянии доходящих до дезертирства или самоубийства. Поэмы же Федьковича были посвящены подвигам повстанцев, "народных мстителей": "Довбуш" (1862), "Юрий Гинда" (1863), "Лукьян Кобылица" (1865). При этом отдельные его стихотворения стали основой для песен, считающихся народными, – к примеру, "Як засядем браття коло чари".Проза Юрия Федьковича в основном посвящена теме солдатчины: повести "Штефан Славич", "Сафата Зинич", "Жовнярка", "Побратим" и др. Литературоведы считают, что на них сказалось влияние малороссийских писателей того времени – Григория Квитки-Основьяненко и Марко Вовчок.Кроме поэзии и прозы, Федькович писал драмы: бытовая комедия "Так вам нужно" (1865), исторические трагедии "Хмельницкий" и "Довбуш", мелодрама "Кормчий". Федькович переводил драмы Шекспира "Гамлет" и "Макбет", а "Укрощение строптивой" переработал в драму "Как козам рога исправляют". Он продолжил писать стихи на немецком языке, издав их двумя книгами: "Gedichte von J. Fedkowicz" (1865), "Am Tscheremusch. Gedichte eines Uzulen" (1882), а также переводил на русинский язык Гёте, Шиллера, Гейне, братьев Гримм, Пушкина, Андерсена и других писателей.В 1869 году Юрий Федькович был принят на государственную службу, став школьным инспектором Вижницкого уезда Буковины. Он добился увеличения числа начальных школ в округе вдвое, а вот получить разрешение на издание для них авторского "Букваря" писателю так и не удалось. Он также конфликтовал с местной русинской интеллигенцией, придерживавшейся тогда москвофильских взглядов, – а их Федькович критиковал ещё с 1861 года.Собственно, именно с этим конфликтом обычно связывают увольнение писателя с госслужбы в 1872 году. Правда, именно тогда пошли первые слухи о нетрадиционной ориентации Юрия Федьковича, которая в Австро-Венгрии была уголовным преступлением. По приглашению друзей он переезжает во Львов, где 14 месяцев работает редактором издательства "Просвита" и театра "Русская Беседа".Именно в этот период Федькович тесно сошёлся с Иваном Франко, который позже назвал его "Буковинским Кобзарём", и Михаилом Драгомановым. По протекции последнего Федькович в 1873 году стал действительным членом Юго-Западного отделения Русского географического общества.В 1888 году Юрий Федькович вернулся в Черновцы, где стал главным редактором газеты "Буковина", основанной "Союзом русских послов (депутатов парламента Австрии – Авт.) Буковины". В 1886 году, в ознаменование 25-летия творческой деятельности, писатель был избран почётным членом Научного общества имени Шевченко, которое тогда объединяло интеллектуальную элиту русинов.Однако к тому времени Юрия Федьковича интересовала не литература, а… астрология, что позже Осип Маковей назвал "болезненной причудой". Но, по оценке черновицкого писателя Сергея Воронцова, "в предисловии Федьковича к "Гороскопии" кажется, больше логики, чем в его литературных произведениях".Сам писатель объяснял свой интерес интригующе. В предисловии к своему произведению "Гороскопия" Федькович отметил: "Я автор, могу сам дать на все доказательство и поручительство, потому что мне смолоду наворожил один астролог будущее, и всё, что он сказал, слово за словом по нынешний день исполняется. Это меня и побудило к моим многолетним неутомимым и дорогим опытам". Кстати, по окончании опытов писатель пришел к выводу, что ему открылся настоящий ключ к проникновению в будущее. Но кому бы он об этом не рассказывал – что имперским египтологам, что издателям, – ключ никого не заинтересовал.Возможно, всё дело в том, что последние годы жизни Юрий Федькович находился под негласным подозрением в нетрадиционной ориентации. Как стало известно из опубликованных уже после смерти писателя писем близким друзьям, он панически боялся ареста и суда, рассматривая вариант эмиграции в Российскую империю, в Одессу. Но "Буковинского кобзаря" миновала судьба Оскара Уайльда, который по аналогичному обвинению два года провёл в английской тюрьме.Юрий Федькович умер 11 января 1888 года в Черновцах, и был с почестями похоронен на Русском кладбище города. В 1945 году в Черновцах был создан Литературно-мемориальный музей писателя, который ныне работает в доме, где тот провёл последние годы жизни. С 1989 года его имя носит Черновицкий национальный университет, к которому писатель не имел никакого отношения.А вот памятник Юрию Федьковичу в Черновцах появился только в 1995 году, хотя впервые деньги на него начали собирать ещё при Австро-Венгрии. Монумент, выполненный в стиле кубизма, получил от жителей города название "трансформер". Учитывая биографию писателя, это весьма символично.
https://ukraina.ru/20230929/1049610535.html
https://ukraina.ru/20240127/1052901211.html
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история, история украины, буковина, черновцы, львов, тарас шевченко, писатель, поэт, украинский язык, литература, xix век
История, История, история Украины, Буковина, Черновцы, Львов, Тарас Шевченко, писатель, поэт, украинский язык, литература, XIX век

Юрий Федькович: "Буковинский Кобзарь", избежавший участи Оскара Уайльда

16:00 08.08.2024
 
© commons.wikimedia.orgЮрий Федькович
Юрий Федькович - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© commons.wikimedia.org
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
8 августа 1834 года в семье польского шляхтича Адальберта Гординского де Федьковича родился сын Осип. Он вошёл в историю как украинский писатель Юрий Федькович, хотя первый свой текст опубликовал на немецком
Юрий Федькович на протяжении жизни неоднократно менял не только занятия, но и идентичности. Родился он в городке Сторонец-Путилов (ныне Путила Черновицкой области), в буковинской части Гуцульщины. В то время Буковина входила в состав австрийской провинции Королевство Галичины и Владимирии (т. е. Волыни), и с каждым годом владычества Вены этот край становился всё более многонациональным и многоконфессиональным.
Отец будущего писателя, приехавший с Галичины небогатый польский шляхтич Адальберт Гординский де Федькович герба Сас, служил управляющим в одном из местных имений. Он был имперским патриотом, и в семье разговаривали только на немецком языке. Младший сын Осип-Доминик был крещён в католичестве, хотя его мать Анна Ганицкая, русинка и дочь православного священника, с детства называла сына Юрием.
"Родился он в цесарской земле Буковине, где живёт немало украинского народа. По подгорью народ этот подобен языком и обычаями к тому, что живёт в Подольской губернии. По горам в Буковине люди живут и говорят несколько иначе и называются гуцулами", – писал позже в биографии Федьковича Михаил Драгоманов. Сам же писатель в первой автобиографии (1861) ещё размышлял о своей этнической самоидентификации – "русин ли я, иль не русин", при этом отметив важность для себя связей с немецкой культурой.
Образование Осип получил на немецком языке – сначала у частного учителя и брата матери Ивана Ганицкого в селе Киселицы, впоследствии – в Черновицкой 4-классной реальной школе. Он закончил там только 2 класса, и в 1848 году, когда в Австрии началась революция, а на Буковине было введено военное положение, 14-летний Федькович бежал в соседнюю Молдавию.
В городе Нямц (ныне Румыния) он стал помощником землемера, как герои романа Франца Кафки "Замок". Позже Осип переехал в Яссы, где познакомился с немцем Рудольфом Роткелем, художником-портретистом. Роткель очень сильно повлиял на юношу, причём как в плане художественных, так и, судя по всему, сексуальных предпочтений. "Вся душа этого великого, непонятного мужа была чистой, правдивой поэзией, он и мою душу нею так насытил, что ныне все муки адские мне то чудотворное сокровище вырвать уже не способны", – писал Федькович.
Михаил Драгоманов - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
29 сентября 2023, 08:00История
Михаил Драгоманов: социальный украинофил или украинофильствующий социалист?Имя Михаила Драгоманова на Украине популярно – в его честь называют улицы и ВУЗы. Как же – автор словаря украинского языка, одного из первых (неудачных) алфавитов, близкий родственник Леси Украинки… О том, что он не только националист, но социалист стараются не упоминать. Декоммунизация – сами понимаете
Осип вернулся в Черновцы в 1852 году, и отец сразу же решил отдать сына в армию Австрийской империи, хотя это и обошлось ему в 120 золотых гульденов (семья могла прожить на эти деньги год). Парень прошёл все необходимые испытания, и был зачислен в чине ефрейтора-гренадера в состав 41-го Буковинского пехотного полка, набранного в основном из русинов. Полк некоторое время проходил службу на территории Трансильвании (ныне Румыния), в 1859 году был выдвинут в Италию в связи с началом Сардинской войны, но в боевых действиях участия не принял.
Но короткий поход в Италию стал знаковым для Федьковича. Во-первых, накануне ему было присвоено звание поручика. Во-вторых, именно в этом походе он написал первое стихотворение на русинском языке – "Ночлег", в котором была отражена тоска солдата по родному дому. До того он писал только на немецком, первыми его произведениями были баллада и романтический рассказ "Der Renegat". Примечательно, что поначалу свои тексты на русинском языке Федькович писал латиницей, близкой к хорватской.
В конце 1859 года полк перевели в Черновцы. "Недолго жил он там, но и сего хватило, чтобы из него выработался сознательный украинец, и чтобы созрел его талант. Жил он очень солидно, с офицерами вне службы не сходился, а перед женщинами был очень застенчив", – напишет Осип Маковей в 1911 году. Именно на этот период приходится единственная попытка писателя завести семью.
В Черновцах тогда ещё Осип Федькович познакомился с владельцем литературного салона немцем Эрнстом Нойбауэром, который позже стал его литературным консультантом. Тот привёл молодого офицера в общество, которое собиралось в доме композитора Емельяна Фоляковского. Одну из квартир снимала вдова покойного губернского секретаря Галичины Марошани, и Федькович влюбился в её 17-летнюю дочь Эмилию. Он посвящал девушке стихи, но быть вместе им не суждено – семья Марошани не могла уплатить специальный залог за брак с австрийским офицером.
Возможно, именно поэтому в 1863 году Федькович радикально меняет свою жизнь. Во-первых, он уходит в отставку по состоянию здоровья (его зрение действительно существенно ухудшилось за 11 лет службы), и ему назначают достаточно высокую военную пенсию. Во-вторых, переходит в православие, и официально получает имя Юрий. В-третьих, переезжает в родную Путилу, где почти сразу становится войтом (мэром). Именно после приезда туда он пишет первую повесть "Люба – Згуба" ("Люба – погибель") – естественно, о несчастной любви.
Леопольд фон Захер-Мазох - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
27 января, 16:00История
Был ли Захер-Мазох украинским писателем?Судя по рейтингам Владимира Зеленского германоязычный писатель Леопольд фон Захер-Мазох, родившийся 27 января 1836 года во Львове, был всё же писателем глубоко украинским. Недаром его фамилия дала название сексуальной девиации – мазохизму. Тема же подчинения психологическому насилию и унижению – важный аспект украинского национального характера
К тому времени у Юрия Федьковича уже вышел поэтический сборник на русинском языке во Львове (1862), причём опубликованные там стихотворения явно были написаны под влиянием Тараса Шевченко, с творчеством которого Федькович познакомился в 1860 году в Черновцах. Также во Львове вышли его последующие сборники: "Стихотворения" (1862–67), "Стихотворения" (в 3 томах, 1867-68).
В его лирических стихах преобладала гуцульская тематика, в которой воспроизведены переживания солдат, оторванных от родного края, в отчаянии доходящих до дезертирства или самоубийства. Поэмы же Федьковича были посвящены подвигам повстанцев, "народных мстителей": "Довбуш" (1862), "Юрий Гинда" (1863), "Лукьян Кобылица" (1865). При этом отдельные его стихотворения стали основой для песен, считающихся народными, – к примеру, "Як засядем браття коло чари".
Проза Юрия Федьковича в основном посвящена теме солдатчины: повести "Штефан Славич", "Сафата Зинич", "Жовнярка", "Побратим" и др. Литературоведы считают, что на них сказалось влияние малороссийских писателей того времени – Григория Квитки-Основьяненко и Марко Вовчок.
Кроме поэзии и прозы, Федькович писал драмы: бытовая комедия "Так вам нужно" (1865), исторические трагедии "Хмельницкий" и "Довбуш", мелодрама "Кормчий". Федькович переводил драмы Шекспира "Гамлет" и "Макбет", а "Укрощение строптивой" переработал в драму "Как козам рога исправляют". Он продолжил писать стихи на немецком языке, издав их двумя книгами: "Gedichte von J. Fedkowicz" (1865), "Am Tscheremusch. Gedichte eines Uzulen" (1882), а также переводил на русинский язык Гёте, Шиллера, Гейне, братьев Гримм, Пушкина, Андерсена и других писателей.
- РИА Новости, 1920, 24.10.2023
24 октября 2023, 18:00История
Лукьян Кобылица. Малоизвестный западноукраинский Робин ГудВ самый разгар всеевропейской Весны народов и крестьянских восстаний, 24 октября 1851 года, в тюрьме австро-венгерского города Гурагумора (ныне Гура-Хуморулуй, Румыния) после продолжительного заключения и пыток умер полулегендарный участник западноукраинских народных восстаний, опришек Лукьян Кобылица
В 1869 году Юрий Федькович был принят на государственную службу, став школьным инспектором Вижницкого уезда Буковины. Он добился увеличения числа начальных школ в округе вдвое, а вот получить разрешение на издание для них авторского "Букваря" писателю так и не удалось. Он также конфликтовал с местной русинской интеллигенцией, придерживавшейся тогда москвофильских взглядов, – а их Федькович критиковал ещё с 1861 года.
Собственно, именно с этим конфликтом обычно связывают увольнение писателя с госслужбы в 1872 году. Правда, именно тогда пошли первые слухи о нетрадиционной ориентации Юрия Федьковича, которая в Австро-Венгрии была уголовным преступлением. По приглашению друзей он переезжает во Львов, где 14 месяцев работает редактором издательства "Просвита" и театра "Русская Беседа".
Именно в этот период Федькович тесно сошёлся с Иваном Франко, который позже назвал его "Буковинским Кобзарём", и Михаилом Драгомановым. По протекции последнего Федькович в 1873 году стал действительным членом Юго-Западного отделения Русского географического общества.
В 1888 году Юрий Федькович вернулся в Черновцы, где стал главным редактором газеты "Буковина", основанной "Союзом русских послов (депутатов парламента Австрии – Авт.) Буковины". В 1886 году, в ознаменование 25-летия творческой деятельности, писатель был избран почётным членом Научного общества имени Шевченко, которое тогда объединяло интеллектуальную элиту русинов.
Однако к тому времени Юрия Федьковича интересовала не литература, а… астрология, что позже Осип Маковей назвал "болезненной причудой". Но, по оценке черновицкого писателя Сергея Воронцова, "в предисловии Федьковича к "Гороскопии" кажется, больше логики, чем в его литературных произведениях".
Бруно Шульц Автопортрет
11 июля, 16:02История
Бруно Шульц: магический реализм еврейского ДрогобычаГаличина, как известно, родина Леопольда фон Захер-Мазоха, родившегося в Лемберге (Львове). Гораздо менее известен художник и писатель из провинциального Дрогобыча Бруно Шульц, который сам по себе представляет довольно самобытное явление
Сам писатель объяснял свой интерес интригующе. В предисловии к своему произведению "Гороскопия" Федькович отметил: "Я автор, могу сам дать на все доказательство и поручительство, потому что мне смолоду наворожил один астролог будущее, и всё, что он сказал, слово за словом по нынешний день исполняется. Это меня и побудило к моим многолетним неутомимым и дорогим опытам". Кстати, по окончании опытов писатель пришел к выводу, что ему открылся настоящий ключ к проникновению в будущее. Но кому бы он об этом не рассказывал – что имперским египтологам, что издателям, – ключ никого не заинтересовал.
Возможно, всё дело в том, что последние годы жизни Юрий Федькович находился под негласным подозрением в нетрадиционной ориентации. Как стало известно из опубликованных уже после смерти писателя писем близким друзьям, он панически боялся ареста и суда, рассматривая вариант эмиграции в Российскую империю, в Одессу. Но "Буковинского кобзаря" миновала судьба Оскара Уайльда, который по аналогичному обвинению два года провёл в английской тюрьме.
Юрий Федькович умер 11 января 1888 года в Черновцах, и был с почестями похоронен на Русском кладбище города. В 1945 году в Черновцах был создан Литературно-мемориальный музей писателя, который ныне работает в доме, где тот провёл последние годы жизни. С 1989 года его имя носит Черновицкий национальный университет, к которому писатель не имел никакого отношения.
А вот памятник Юрию Федьковичу в Черновцах появился только в 1995 году, хотя впервые деньги на него начали собирать ещё при Австро-Венгрии. Монумент, выполненный в стиле кубизма, получил от жителей города название "трансформер". Учитывая биографию писателя, это весьма символично.
 
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16:00Юрий Федькович: "Буковинский Кобзарь", избежавший участи Оскара Уайльда
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