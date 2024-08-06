https://ukraina.ru/20240806/1056713367.html

Карина Кофман: "Русский мир" вытесняет из Новороссии "Горынычей" и украинскую пропаганду

Карина Кофман: "Русский мир" вытесняет из Новороссии "Горынычей" и украинскую пропаганду - 06.08.2024 Украина.ру

Карина Кофман: "Русский мир" вытесняет из Новороссии "Горынычей" и украинскую пропаганду

Замдиректора по связям с общественностью спутникового оператора "Русский мир" Карина Кофман рассказала изданию Украина.ру о том, что даже спустя почти два года после присоединения на новых территориях еще вещает украинское ТВ, и какие меры предпринимаются, чтобы этого не происходило.

2024-08-06T17:56

2024-08-06T17:56

2024-08-06T17:59

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- Карина, я недавно узнал, что спустя почти два года после присоединения Новороссии к России во многих ее сельских районах до сих пор продолжает вещать украинское телевидение, а российского – вообще нет. Это что, правда? Если да, то как это так получается?- Да, это, к сожалению, так. Это удаленные районы. Причина: отсутствие там связи, эфирного ТВ и интернета. В ближайшей перспективе нереально проложить широкополосный интернет. И будем честны, даже мобильные операторы там справляются с трудом. То есть с трудом ловит мобильная связь, про мобильный интернет я вообще молчу.Единственной альтернативой на сегодняшний день, источником информации для них все еще остается спутниковое телевидение. Нужно понимать, что так может быть еще долго. Я собственными ногами обошла некоторые населенные пункты и увидела своими глазами то, что даже газ во многие из них еще не добрался, а что говорить об интернете или эфирной или кабельной "цифре".Получается, что в информационном плане местные жители не имеют альтернативы.Но выход все же есть: с 2022 года Общероссийский Народный фронт запустил проект "Русский мир"…- Подожди, давай Общенародного фронта мы коснемся чуть позже, а сейчас поясним, как в этих местах работает украинское телевидение. Что, альтернативы ему в информационном плане сейчас нет?- Телевидение там собственно и остается единственным источником информации. И это телевидение украинское. Мы обошли несколько таких абонентов. У них на домах висят старые спутниковые тарелки. Они устанавливались до 2014 года, когда эти территории еще были в составе Украины. Этим занимались местные умельцы или операторы.Тарелки после 2014 года остались висеть у абонентов. И оборудование осталось. У некоторых оно не функционирует. Просто вышло из строя. Но у большей части абонентов оно работает и ловит до сих пор целый ряд украинских телеканалов понятно с какой идеологической начинкой.Из телевизора новых граждан России льется чистой воды украинская и прозападная вражеская пропаганда. Идет абсолютная дезинформация наших граждан.- Известно, как новые граждане ее воспринимают?- К сожалению, психология телезрителя такова, что первое оценочное осуждение, которое он увидит по телевизору, он воспринимает чаще всего как свое собственное. Мы же понимаем, какие оценочные суждения дают украинские ток-шоу происходящему.- Все, что ты рассказала, кратко называется "вражеская диверсия". Я удивлен, а что, местные власти с ней никак не борются? Почему силовики не могут просто прийти и срезать эти тарелки? Что, нет юридических оснований?- Все это, скорее, не диверсия, а самая настоящая полномасштабная информационная война, которую ведет наш противник с 2014 года. Ты был бы, кстати, еще более удивлен, если бы, проехавшись по Крыму, оценил количество установленных на домах "Горынычей", так называются в народе эти спутниковые тарелки. Над плоскостью тарелки расположились три головки, из-за них и появилось это народное название."Горынычи" есть везде – от Крыма до ЛДНР. Ими пользуются в тех районах, где нет устойчивого цифрового сигнала, а спутниковое телевидение – единственный источник информации.Что касается юридических оснований, тут ты прав - их нет. На сегодняшний день нет нормативно-правового акта, который бы позволил властям демонтировать эти тарелки. Ну и давай будем честны, это все-таки имущество гражданина, он его приобрел, да, до войны.Но с другой стороны, это то имущество, которое работает нелегально, то есть через него вещает нелицензированный спутниковый пакет. А согласно российскому закону, любой спутниковый оператор должен проходить лицензирование. Естественно, украинское телевещание не имеет такой лицензии на территории России. Вот тут можно это обыграть в юридическом плане.- Подожди, но во время Великой Отечественной войны советские граждане были обязаны сдать все имеющиеся у них приемники, чтобы не стать жертвой вражеской пропаганды. Сейчас у нас СВО, почему тогда никто не бьет тревогу, что на российской территории ведется вражеская пропаганда? Уверен, что 99% наших законодателей даже об этом не знают. Вы вообще бьете тревогу?- Согласна, я сама привожу аналогию, похожую на твою. Я прошу журналистов представить себе, что на дворе 1943 год, освобождены Харьков, Донецк, Днепропетровск. Наша армия идет дальше освобождать новые населенные пункты, а в тылу вместо Левитана звучит голос Геббельса. Вот в принципе такую же ситуацию мы на сегодняшний день имеем, потому что на освобожденных территориях население черпает эту вражескую информацию.У них из-за этого формируется враждебное отношение к нам. Наши солдаты освобождают Новороссию, а им в спину смотрит агрессивно настроенное (из-за вражеской пропаганды) население.- Как с этим бороться?- Информационно. Вот, собственно, то, что мы сейчас с тобой делаем, озвучивая эту проблему. Наш проект "Русский мир" создан всего лишь в конце 22-го года. 2023-й год мы успешно отработали: было установлено 155 тысяч спутниковых тарелок на территории новых регионов. Причем бесплатно. Мы меняем украинских "Горынычей" на наши спутниковые тарелки. Мы занимаемся тем, чтобы информационно эту проблему озвучить. До некоторых депутатов Государственной Думы уже получилось достучаться.- Сколько каналов теперь может получать абонент?- 20 обязательных федеральных, 10 региональных и 11 развлекательных – от спорта до детского ТВ.- Что значит региональных?- В одном пакете и донецкое, и луганское, и запорожское, и херсонское, и крымское ТВ.- Как вообще проходит замена украинских тарелок на российские?- Есть два варианта получить спутниковое оборудование "Русский мир". Минцифры в мае 24-го года опубликовала перечень населенных пунктов, которые находятся вне зоны устойчивого цифрового эфирного вещания. Вот в этих населенных пунктах абсолютно любой житель может бесплатно получить наше оборудование, ему просто нужно оставить заявку местной администрации. Просто прийти и на бумаге написать "Я такой-то, такой-то, хочу себе спутниковую тарелку "Русский мир". И к нему в ближайшее время приедет монтажная группа, все это бесплатно установит. Это первый вариант.Второй вариант. Если же у проживающего в новых регионах России есть старый "Горыныч", и он хочет его заменить, схема такая же абсолютно: подается заявление в местную администрацию. Точно так же к нему приезжает монтажная группа.- А если местный житель говорит вам: "Да идите вы к черту! Не хочу я никакой замены. Своего "Горыныча" не отдам", что тогда? Были такие случаи? Что происходит потом с такими людьми?- Да, такие случаи были. Но с такими гражданами, будем честны, пока ничего не происходит, к сожалению и удивлению.До смешного бывало доходило. Я регулярно получаю звонки от потенциальных и действующих абонентов. Как-то звонила женщина, у которой произвели замену "Горыныча". Она попросила, не могли бы вы мне вернуть и старую тарелку? Я уточняю, с какой целью? У вас же наше ТВ вещает? Она: "Да, вещает, все работает, но я хочу и украинское ТВ тоже". Я: с какой целью? Она: "Я буду смотреть и сравнивать. Я буду слушать, что вещает российское телевидение, а что украинское, потому что правда где-то между".Но таких единицы. Я как политолог по образованию объясняю все это позицией ждуна.- А много таких ждунов в этих сельских районах?- Статистику не подводила, поэтому не хочу озвучивать цифры, которые ничем не подкреплены. У нас есть чаты с монтажными группами, где ребята регулярно отписываются. Так вот, от них узнала, что доходило до того, что в одном из населенных пунктов Волновахского муниципального округа в нашего монтажника стреляли.- Стреляли?- Стреляли. Он кому-то монтировал тарелку, кто-то обратился с желанием замены "Горыныча" на "Русский мир". Наш монтажник приехал, забрался на крышу и занимался монтажом. В этот момент в него произвели несколько выстрелов. Как мы полагаем, стреляли из пистолета.- А нашли стрелявшего?- Нет. Не нашли. Некоторые жители фактически бастовали, говоря, что они боятся, чтобы им устанавливали спутниковые антенны "Русского мира". А вдруг завтра – цитирую! – "наши придут", а у нас здесь российские тарелки. Все это просто ни в какие ворота не лезет.Но я не могу сказать, что такое повсеместно и тотально Не могу сказать, что там нет адекватных людей, которые могут выйти на улицу, все увидеть своими глазами и понять, что украинское ТВ занимается фейками и враньем.- Скажи, 155 тысяч установленных спутниковых тарелок – это много или мало?- Сейчас уже больше, но процитирую классика: "Для Атоса это слишком много, а для графа де Ля Фер слишком мало". Кампания по установке и обмену тарелок запустилась только с начала 2023-го года. Но в рамках новых регионов это, увы, капля в море.- А сколько надо тогда? Миллион? Два миллиона, три миллиона, сколько?- Можно только догадываться. Понимаешь, есть населенные пункты, в котором ты проходишь улицу и видишь, что каждый второй дом с "Горынычем". Если не каждый первый. В общем, у нас на новых территориях работы непочатый край. Работаем!О ситуации в ДНР, в том числе и в информационной сфере читайте в интервью Александра Чаленко с экс-министром информации ДНР: Елена Никитина: В Донецке украинские беспилотники бьют по мирным гражданам и машинам скорой помощи

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Александр Чаленко

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