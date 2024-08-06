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В Курской области объявили о ракетной опасности

В Курской области объявили о ракетной опасности - 06.08.2024 Украина.ру

В Курской области объявили о ракетной опасности

Суджанский и Глушковский районы Курской области находятся в опасности ракетного поражения ВСУ. Об этом утром 6 августа заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

2024-08-06T09:41

2024-08-06T09:41

2024-08-06T09:41

новости

курская область

россия

алексей смирнов (губернатор)

вооруженные силы украины

всу

терроризм

бпла

беспилотники

пво

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"Суджанский и Глушковский районы: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил в Смирнов в своём официальном телеграм-канале.Утром 6 августа врио губернатора Курской области сообщал о ракетной опасности и отбое. Он также проинформировал о массированной атаке ВСУ, сообщив: "К этому моменту сбито уже 26 украинских БПЛА самолётного типа. Слава ПВО!"Ранее издание Украина.ру сообщало о сводке Минобороны России, в которой говорилось: ПВО уничтожены 22 БПЛА над Курской и белгородской областями

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новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, всу, терроризм, бпла, беспилотники, пво