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В Курской области объявили о ракетной опасности
В Курской области объявили о ракетной опасности - 06.08.2024 Украина.ру
В Курской области объявили о ракетной опасности
Суджанский и Глушковский районы Курской области находятся в опасности ракетного поражения ВСУ. Об этом утром 6 августа заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
2024-08-06T09:41
2024-08-06T09:41
2024-08-06T09:41
новости
курская область
россия
алексей смирнов (губернатор)
вооруженные силы украины
всу
терроризм
бпла
беспилотники
пво
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"Суджанский и Глушковский районы: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил в Смирнов в своём официальном телеграм-канале.Утром 6 августа врио губернатора Курской области сообщал о ракетной опасности и отбое. Он также проинформировал о массированной атаке ВСУ, сообщив: "К этому моменту сбито уже 26 украинских БПЛА самолётного типа. Слава ПВО!"Ранее издание Украина.ру сообщало о сводке Минобороны России, в которой говорилось: ПВО уничтожены 22 БПЛА над Курской и белгородской областями
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, всу, терроризм, бпла, беспилотники, пво
Новости, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины, ВСУ, терроризм, БПЛА, беспилотники, ПВО
В Курской области объявили о ракетной опасности
Суджанский и Глушковский районы Курской области находятся в опасности ракетного поражения ВСУ. Об этом утром 6 августа заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
"Суджанский и Глушковский районы: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил в Смирнов в своём официальном телеграм-канале.
Утром 6 августа врио губернатора Курской области сообщал о ракетной опасности и отбое. Он также проинформировал о массированной атаке ВСУ, сообщив: "К этому моменту сбито уже 26 украинских БПЛА самолётного типа. Слава ПВО!"
Ранее издание Украина.ру сообщало о сводке Минобороны России, в которой говорилось: ПВО уничтожены 22 БПЛА над Курской и белгородской областями