Россиянин пытался подорвать чиновников в Запорожской области по заданию Киева - 05.08.2024 Украина.ру
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Россиянин пытался подорвать чиновников в Запорожской области по заданию Киева
Россиянин пытался подорвать чиновников в Запорожской области по заданию Киева - 05.08.2024 Украина.ру
Россиянин пытался подорвать чиновников в Запорожской области по заданию Киева
Силовики задержали в Запорожской области россиянина, планировавшего по заданию спецслужб Украины теракт в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации региона. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону
2024-08-05T09:56
2024-08-05T09:56
фсб
новости
запорожская область
украина
киев
взрыв
уголовное дело
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Мужчина собирал и передавал украинской стороне через мессенджеры сведения в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области.Силовики обыскали место жительства мужчины и нашли взрывное вещество – тротил, гексоген.В отношении него возбудили уголовные дела о совершении теракта и госизмене.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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фсб, новости, запорожская область, украина, киев, взрыв, уголовное дело
ФСБ, Новости, Запорожская область, Украина, Киев, взрыв, уголовное дело

Россиянин пытался подорвать чиновников в Запорожской области по заданию Киева

09:56 05.08.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ
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Силовики задержали в Запорожской области россиянина, планировавшего по заданию спецслужб Украины теракт в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации региона. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону
Мужчина собирал и передавал украинской стороне через мессенджеры сведения в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области.

"Впоследствии по заданию главного управления разведки министерства обороны Украины пособник террористов осуществил покушение на совершение террористического акта путем закладки самодельного взрывного устройства", - говорится в материале.

Силовики обыскали место жительства мужчины и нашли взрывное вещество – тротил, гексоген.
В отношении него возбудили уголовные дела о совершении теракта и госизмене.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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