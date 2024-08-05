Россиянин пытался подорвать чиновников в Запорожской области по заданию Киева
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Силовики задержали в Запорожской области россиянина, планировавшего по заданию спецслужб Украины теракт в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации региона. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону
Мужчина собирал и передавал украинской стороне через мессенджеры сведения в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области.
"Впоследствии по заданию главного управления разведки министерства обороны Украины пособник террористов осуществил покушение на совершение террористического акта путем закладки самодельного взрывного устройства", - говорится в материале.
Силовики обыскали место жительства мужчины и нашли взрывное вещество – тротил, гексоген.
В отношении него возбудили уголовные дела о совершении теракта и госизмене.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.