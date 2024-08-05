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Россиянин пытался подорвать чиновников в Запорожской области по заданию Киева

Россиянин пытался подорвать чиновников в Запорожской области по заданию Киева - 05.08.2024 Украина.ру

Россиянин пытался подорвать чиновников в Запорожской области по заданию Киева

Силовики задержали в Запорожской области россиянина, планировавшего по заданию спецслужб Украины теракт в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации региона. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону

2024-08-05T09:56

2024-08-05T09:56

2024-08-05T09:56

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Мужчина собирал и передавал украинской стороне через мессенджеры сведения в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области.Силовики обыскали место жительства мужчины и нашли взрывное вещество – тротил, гексоген.В отношении него возбудили уголовные дела о совершении теракта и госизмене.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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фсб, новости, запорожская область, украина, киев, взрыв, уголовное дело