https://ukraina.ru/20240805/1056667815.html

В ожидании большого наступления: эксперт Казаков раскрыл, как меняется линия фронта в позиционной войне

В ожидании большого наступления: эксперт Казаков раскрыл, как меняется линия фронта в позиционной войне - 05.08.2024 Украина.ру

В ожидании большого наступления: эксперт Казаков раскрыл, как меняется линия фронта в позиционной войне

На это лето были большие ожидания относительно большого наступления со стороны России. Рассматривались разные увлекательные варианты, в том числе форсирование Днепра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-08-05T04:30

2024-08-05T04:30

2024-08-05T04:30

новости

россия

днепр

александр казаков

фронт

война

сво

генштаб

наступление

днепр (река)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/19/1055289722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77c9fa3decaa811c52f3d99270947296.jpg.webp

За последнее время ВСУ потеряли в Донбассе Урожайное, Старомайорское, Ленинское, кроме того, российские войска освободили половину поселка Новогородское (Нью-Йорк).Сейчас среди экспертов возникла полемика, как определить характер боевых действий с российской стороны. Одни говорят, что мы находимся в обороне. С обеих сторон на это лето были большие ожидания относительно большого наступления со стороны России, рассказал эксперт.Ели брать данные противника (мы свои данные не разглашаем, поэтому пользуемся их информацией), то у ВС РФ были накоплены резервы, и если верить украинской стороне, они до сих пор не введены в бой, отметил политик.Если посмотреть на линию фронта с большой высоты, то она вроде бы не двигается, значит, как говорят, у нас позиционная война. При этом позиционная война в определении классика военной школы Александра Свечина – это когда обе стороны отказываются от положительных целей. "То есть у обеих сторон конфликта отрицательные цели, то есть не дать что-то сделать противнику. Но это не значит, что линия фронта не меняется. Ежедневное продвижение составляет 500-1000 метров", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.руО том, почему значительная часть американских элит совсем не против закончить войну на Украине - в интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240804/1056653133.html

россия

днепр

днепр (река)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днепр, александр казаков, фронт, война, сво, генштаб, наступление, днепр (река), вс рф