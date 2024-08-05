В ожидании большого наступления: эксперт Казаков раскрыл, как меняется линия фронта в позиционной войне
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
На это лето были большие ожидания относительно большого наступления со стороны России. Рассматривались разные увлекательные варианты, в том числе форсирование Днепра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
За последнее время ВСУ потеряли в Донбассе Урожайное, Старомайорское, Ленинское, кроме того, российские войска освободили половину поселка Новогородское (Нью-Йорк).
Сейчас среди экспертов возникла полемика, как определить характер боевых действий с российской стороны. Одни говорят, что мы находимся в обороне. С обеих сторон на это лето были большие ожидания относительно большого наступления со стороны России, рассказал эксперт.
Ели брать данные противника (мы свои данные не разглашаем, поэтому пользуемся их информацией), то у ВС РФ были накоплены резервы, и если верить украинской стороне, они до сих пор не введены в бой, отметил политик.
"Рассматривались разные увлекательные варианты, в том числе форсирование Днепра. Но Генштабом при планировании операций даже тактического уровня, взять поселок, например, учитываются более тысячи параметров. Математика такого уровня не снилась даже Лобачевскому, потому что она связана с жизнями людей", - отметил Казаков.
Если посмотреть на линию фронта с большой высоты, то она вроде бы не двигается, значит, как говорят, у нас позиционная война. При этом позиционная война в определении классика военной школы Александра Свечина – это когда обе стороны отказываются от положительных целей.
"То есть у обеих сторон конфликта отрицательные цели, то есть не дать что-то сделать противнику. Но это не значит, что линия фронта не меняется. Ежедневное продвижение составляет 500-1000 метров", - резюмировал собеседник издания.
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