В ожидании большого наступления: эксперт Казаков раскрыл, как меняется линия фронта в позиционной войне - 05.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240805/1056667815.html
В ожидании большого наступления: эксперт Казаков раскрыл, как меняется линия фронта в позиционной войне
В ожидании большого наступления: эксперт Казаков раскрыл, как меняется линия фронта в позиционной войне - 05.08.2024 Украина.ру
В ожидании большого наступления: эксперт Казаков раскрыл, как меняется линия фронта в позиционной войне
На это лето были большие ожидания относительно большого наступления со стороны России. Рассматривались разные увлекательные варианты, в том числе форсирование Днепра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-08-05T04:30
2024-08-05T04:30
новости
россия
днепр
александр казаков
фронт
война
сво
генштаб
наступление
днепр (река)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/19/1055289722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77c9fa3decaa811c52f3d99270947296.jpg.webp
За последнее время ВСУ потеряли в Донбассе Урожайное, Старомайорское, Ленинское, кроме того, российские войска освободили половину поселка Новогородское (Нью-Йорк).Сейчас среди экспертов возникла полемика, как определить характер боевых действий с российской стороны. Одни говорят, что мы находимся в обороне. С обеих сторон на это лето были большие ожидания относительно большого наступления со стороны России, рассказал эксперт.Ели брать данные противника (мы свои данные не разглашаем, поэтому пользуемся их информацией), то у ВС РФ были накоплены резервы, и если верить украинской стороне, они до сих пор не введены в бой, отметил политик.Если посмотреть на линию фронта с большой высоты, то она вроде бы не двигается, значит, как говорят, у нас позиционная война. При этом позиционная война в определении классика военной школы Александра Свечина – это когда обе стороны отказываются от положительных целей. "То есть у обеих сторон конфликта отрицательные цели, то есть не дать что-то сделать противнику. Но это не значит, что линия фронта не меняется. Ежедневное продвижение составляет 500-1000 метров", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.руО том, почему значительная часть американских элит совсем не против закончить войну на Украине - в интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240804/1056653133.html
россия
днепр
днепр (река)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/19/1055289722_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1483c73c050884e4a77bdd362ddc8c05.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днепр, александр казаков, фронт, война, сво, генштаб, наступление, днепр (река), вс рф
Новости, Россия, Днепр, Александр Казаков, фронт, война, СВО, Генштаб, наступление, Днепр (река), ВС РФ

В ожидании большого наступления: эксперт Казаков раскрыл, как меняется линия фронта в позиционной войне

04:30 05.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
На это лето были большие ожидания относительно большого наступления со стороны России. Рассматривались разные увлекательные варианты, в том числе форсирование Днепра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
За последнее время ВСУ потеряли в Донбассе Урожайное, Старомайорское, Ленинское, кроме того, российские войска освободили половину поселка Новогородское (Нью-Йорк).
Сейчас среди экспертов возникла полемика, как определить характер боевых действий с российской стороны. Одни говорят, что мы находимся в обороне. С обеих сторон на это лето были большие ожидания относительно большого наступления со стороны России, рассказал эксперт.
Ели брать данные противника (мы свои данные не разглашаем, поэтому пользуемся их информацией), то у ВС РФ были накоплены резервы, и если верить украинской стороне, они до сих пор не введены в бой, отметил политик.
"Рассматривались разные увлекательные варианты, в том числе форсирование Днепра. Но Генштабом при планировании операций даже тактического уровня, взять поселок, например, учитываются более тысячи параметров. Математика такого уровня не снилась даже Лобачевскому, потому что она связана с жизнями людей", - отметил Казаков.
Если посмотреть на линию фронта с большой высоты, то она вроде бы не двигается, значит, как говорят, у нас позиционная война. При этом позиционная война в определении классика военной школы Александра Свечина – это когда обе стороны отказываются от положительных целей.
"То есть у обеих сторон конфликта отрицательные цели, то есть не дать что-то сделать противнику. Но это не значит, что линия фронта не меняется. Ежедневное продвижение составляет 500-1000 метров", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.ру
О том, почему значительная часть американских элит совсем не против закончить войну на Украине - в интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 10:35
Ростислав Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с РоссиейКак Запад будет действовать, когда Россия отвергнет мир в формате, который он предлагает, мы не знаем. Возможно, кто-то попытается спровоцировать военный конфликт с Россией. Такое исключить полностью нельзя. Но в целом понимание Запада в нежелательности сейчас, именно в данный момент, вступать в военный конфликт с Россией существует.
 
НовостиРоссияДнепрАлександр КазаковфронтвойнаСВОГенштабнаступлениеДнепр (река)ВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:20Норин раскрыл, как ВС РФ пробились в Очеретино, разворошили "медвежий угол" и "ударили в глаз" в Угледаре
06:10Фронт может провалиться: Норин о том, как ВС РФ устроили ВСУ гонку на истощение с "песком в подшибниках"
06:00"Это долина смерти": журналист объяснил, почему атака на Волчанск оказалась "наполовину успешной"
06:00Похабный мир или капитуляция. Украинские эксперты о перспективах продолжения боевых действий
05:46Украина за неделю. Станет ли Верка Сердючка идеологом поствоенной Украины вместо Фарион
05:45"Мечутся высунув язык": Норин раскрыл, почему "пожарные команды" ВСУ скачут по всей линии фронта
05:30Эксперт рассказал, как ВС РФ прорвали две линии обороны, но ВСУ уже готовят третью в Селидово и Курахово
05:15"ВСУ не могут нас отрезать": Казаков раскрыл, как ВС РФ прорвались в Очретино и вклинились в Угледаре
05:00На Запорожье может что-то начаться: военкор Линин о том, смогут ли бригады ВСУ нанести внезапный удар
04:45"Разорвем ко всеобщей радости": Норин рассказал, когда на Украине могут "крякнуться" тыл и энергетика
04:30В ожидании большого наступления: эксперт Казаков раскрыл, как меняется линия фронта в позиционной войне
04:15"Новым рекрутам по два миллиона": историк о том, почему Киев верит, что в России "выскребутся" резервы
04:00Наш "хитрый план" очевиден: Норин раскрыл, почему Украина не может загнать в окопы 14 резервных бригад
03:45Потери надо восстанавливать: эксперт Норин объяснил, почему в России не бесконечен запас добровольцев
03:30Эксперт о том, какой замысел несет Авдеевско-Покровский выступ в преддверии осеннего наступления ВСУ
03:15Журналист рассказал, как Россия устроила ВСУ "иглоукалывание" и раскрыла болевой "очеретинский цветок"
03:00Эксперт раскрыл, почему стороны хотят "дать войне еще один шанс", но итоги 2024 покажут, что будет дальше
17:51Зеленский подтвердил получение истребителей F-16
17:11Зеленский должен встать на колени перед украинцами и россиянами — Кадыров
16:50"Победа будет за Россией": Кадыров назвал ерундой передачу Киеву F-16
Лента новостейМолния