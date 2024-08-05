"Мечутся высунув язык": Норин раскрыл, почему "пожарные команды" ВСУ скачут по всей линии фронта
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУСолдаты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Если Украина не будет вводить в бой резервы, "пожарные команды" ВСУ и дальше будут прыгать по всей линии фронта, как это стало с несчастной 47-й механизированной бригадой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
У киевского режима еще очень много войск, но их все равно не хватает. Хотя формально эти цифры кажутся большими. Во-первых, очень растянута линия фронта. А во-вторых, все эти войска не могут там находиться одновременно, нужна какая-то ротация, отметил журналист.
Но если ВС РФ внезапно начнут наступать на Ахтырку (Сумская область), то резервы ВСУ понесут потери еще на подходе, а потом им нужно будет сражаться. Если этих резервов окажется недостаточно, потери они понесут, но наступление не остановят, отметил историк.
А если Украина не будет вводить в бой резервы, "пожарные команды" ВСУ и дальше будут прыгать по всей линии фронта, как это стало с несчастной 47-й механизированной бригадой, добавил он.
"Она была хорошо подготовлена и хорошо обучена. Но поскольку она мечется по всему фронту высунув язык, чтобы все эти дыры залатать, она теряет все свои возможности", - подчеркнул Норин.
Если такое броуновское движение ВС РФ продолжится, это приведет к соотношению сил. Изменение соотношение сил приведет к изменению соотношения потерь, уточнил
"Если три батальона прыгают на один батальон, этот один батальон будет разбит, не нанеся противнику потери даже в размере одного батальона", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.ру
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