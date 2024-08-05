https://ukraina.ru/20240805/1056645736.html

"Мечутся высунув язык": Норин раскрыл, почему "пожарные команды" ВСУ скачут по всей линии фронта

"Мечутся высунув язык": Норин раскрыл, почему "пожарные команды" ВСУ скачут по всей линии фронта - 05.08.2024 Украина.ру

"Мечутся высунув язык": Норин раскрыл, почему "пожарные команды" ВСУ скачут по всей линии фронта

Если Украина не будет вводить в бой резервы, "пожарные команды" ВСУ и дальше будут прыгать по всей линии фронта, как это стало с несчастной 47-й механизированной бригадой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин

2024-08-05T05:45

2024-08-05T05:45

2024-08-05T05:45

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сво

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У киевского режима еще очень много войск, но их все равно не хватает. Хотя формально эти цифры кажутся большими. Во-первых, очень растянута линия фронта. А во-вторых, все эти войска не могут там находиться одновременно, нужна какая-то ротация, отметил журналист.Но если ВС РФ внезапно начнут наступать на Ахтырку (Сумская область), то резервы ВСУ понесут потери еще на подходе, а потом им нужно будет сражаться. Если этих резервов окажется недостаточно, потери они понесут, но наступление не остановят, отметил историк.А если Украина не будет вводить в бой резервы, "пожарные команды" ВСУ и дальше будут прыгать по всей линии фронта, как это стало с несчастной 47-й механизированной бригадой, добавил он.Если такое броуновское движение ВС РФ продолжится, это приведет к соотношению сил. Изменение соотношение сил приведет к изменению соотношения потерь, уточнил "Если три батальона прыгают на один батальон, этот один батальон будет разбит, не нанеся противнику потери даже в размере одного батальона", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, почему Россия должна усилить ядерную мощь Калининграда и Белоруссии, не дожидаясь американских ракет в ФРГ - в интервью РФ нельзя опоздать ни в войне, ни в политике. Владимир Козин о том, как осадить ядерный союз ФРГ и США на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240802/1056623283.html

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новости, россия, украина, евгений норин, всу, сумская область, вс рф, наступление, резервы, сво