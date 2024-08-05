Журналист рассказал, как Россия устроила ВСУ "иглоукалывание" и раскрыла болевой "очеретинский цветок" - 05.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240805/1056641007.html
Журналист рассказал, как Россия устроила ВСУ "иглоукалывание" и раскрыла болевой "очеретинский цветок"
Журналист рассказал, как Россия устроила ВСУ "иглоукалывание" и раскрыла болевой "очеретинский цветок" - 05.08.2024 Украина.ру
Журналист рассказал, как Россия устроила ВСУ "иглоукалывание" и раскрыла болевой "очеретинский цветок"
Вместо удара большим кулаком ВС РФ дрессирует врага методом иглоукалывания. Поскольку Украина утратила инициативу и растратила силы, активность российской армии приводит к небольшим, но зримым успехам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
2024-08-05T03:15
2024-08-05T03:15
новости
россия
украина
донбасс
евгений норин
вс рф
очеретино
атака
кризис
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056515899_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_a4b2b7c5365a10b925847dafa2148906.jpg
Сейчас на Донбассе российские войска пытаются разыграть козырь в виде огневого превосходства. А у ВСУ оперативная мысль закончилась после провального контрнаступа и так не возродилась, рассказал журналист.У противника есть активное желание что-то сделать на фронте, но возможностей не хватает. Некоторые проблемы ВС РФ никуда не делись. Мы по-прежнему не можем эффективно атаковать бригадой или толпой бригад, уточнил он.Крупнейшим таким успехом ВС РФ стал прорыв под Очеретино, когда подловили ВСУ на ротации. Поскольку этот поселок удобно расположен, там распустился "очеретинский цветок", сообщил историк.Когда российские войска стали наступать от этого "цветка" во все стороны, создавая ВСУ кризисы на разных направлениях. У противника и так было несколько болевых точек, а сейчас появляются новые, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Запад сколь угодно долго спонсировать Украину - в интервью Алексея Зубца: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240802/1056623283.html
россия
украина
донбасс
очеретино
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056515899_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_2c10e895684134d4f6dee2a834172013.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, донбасс, евгений норин, вс рф, очеретино, атака, кризис, наступление, всу
Новости, Россия, Украина, Донбасс, Евгений Норин, ВС РФ, Очеретино, атака, кризис, наступление, ВСУ

Журналист рассказал, как Россия устроила ВСУ "иглоукалывание" и раскрыла болевой "очеретинский цветок"

03:15 05.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Вместо удара большим кулаком ВС РФ дрессирует врага методом иглоукалывания. Поскольку Украина утратила инициативу и растратила силы, активность российской армии приводит к небольшим, но зримым успехам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин
Сейчас на Донбассе российские войска пытаются разыграть козырь в виде огневого превосходства. А у ВСУ оперативная мысль закончилась после провального контрнаступа и так не возродилась, рассказал журналист.
У противника есть активное желание что-то сделать на фронте, но возможностей не хватает. Некоторые проблемы ВС РФ никуда не делись. Мы по-прежнему не можем эффективно атаковать бригадой или толпой бригад, уточнил он.
"Поэтому вместо удара большим кулаком мы дрессируем врага методом иглоукалывания. А поскольку Украина утратила инициативу и растратила силы, наша активность приводит к небольшим, но зримым успехам", - отметил Норин.
Крупнейшим таким успехом ВС РФ стал прорыв под Очеретино, когда подловили ВСУ на ротации. Поскольку этот поселок удобно расположен, там распустился "очеретинский цветок", сообщил историк.
Когда российские войска стали наступать от этого "цветка" во все стороны, создавая ВСУ кризисы на разных направлениях. У противника и так было несколько болевых точек, а сейчас появляются новые, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.ру
О том, сможет ли Запад сколь угодно долго спонсировать Украину - в интервью Алексея Зубца: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант на сайте Украина.ру
Евгений Ющук интервью
2 августа, 05:00
Евгений Ющук: Евросоюз готовит операционное поле для манипуляций на "теле" УкраиныПолиттехнолог Евгений Ющук, ведущий эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в РФ, считает, что демократы США хотят выбить козырь у Трампа и устроить на Украине мир раньше него
 
НовостиРоссияУкраинаДонбассЕвгений НоринВС РФОчеретиноатакакризиснаступлениеВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:30Эксперт о том, какой замысел несет Авдеевско-Покровский выступ в преддверии осеннего наступления ВСУ
03:15Журналист рассказал, как Россия устроила ВСУ "иглоукалывание" и раскрыла болевой "очеретинский цветок"
03:00Эксперт раскрыл, почему стороны хотят "дать войне еще один шанс", но итоги 2024 покажут, что будет дальше
17:51Зеленский подтвердил получение истребителей F-16
17:11Зеленский должен встать на колени перед украинцами и россиянами — Кадыров
16:50"Победа будет за Россией": Кадыров назвал ерундой передачу Киеву F-16
16:35Как США готовятся воевать с Россией в Баренцевом море и Тихом океане и что будет с ВСУ – Перенджиев
15:58Хорватская "Буря" и СВО
15:02Украинский военкомат посчитал Россию виноватой в бунтах мужчин против силовой мобилизации
14:19Уничтожили самолет, танк, склады боеприпасов и сотни боевиков: Минобороны перечислило успехи россиян
13:34Почти миллион украинских мужчин "залегли на дно", скрываясь от мобилизации - Financial Times
13:01"Убийца священников". Кто стоит за попыткой переворота в Венесуэле
12:50США пытаются сделать ЕС полностью зависимым от американских энергоресурсов — Захарова
12:20"Вокруг Булгакова": "Аллилуйя!"
12:07Медведев сравнил обмен заключенными с трудной шахматной партией, которую выиграла Россия
11:31"Всё кончено": французский политик объяснил, почему Зеленский готов на уступки
10:56Финансово-экономический хребет Украины. Благодаря чему экономика Украины держится на плаву и когда рухнет
10:56Трамп поздравил Путина с очередной "отличной сделкой"
10:35Ростислав Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией
10:25Алексей Анпилогов: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму
Лента новостейМолния