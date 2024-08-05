https://ukraina.ru/20240805/1056641007.html

Журналист рассказал, как Россия устроила ВСУ "иглоукалывание" и раскрыла болевой "очеретинский цветок"

Журналист рассказал, как Россия устроила ВСУ "иглоукалывание" и раскрыла болевой "очеретинский цветок" - 05.08.2024 Украина.ру

Журналист рассказал, как Россия устроила ВСУ "иглоукалывание" и раскрыла болевой "очеретинский цветок"

Вместо удара большим кулаком ВС РФ дрессирует врага методом иглоукалывания. Поскольку Украина утратила инициативу и растратила силы, активность российской армии приводит к небольшим, но зримым успехам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру историк, журналист, автор книг о двух Чеченских кампаниях и об СВО Евгений Норин

2024-08-05T03:15

2024-08-05T03:15

2024-08-05T03:15

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россия

украина

донбасс

евгений норин

вс рф

очеретино

атака

кризис

наступление

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Сейчас на Донбассе российские войска пытаются разыграть козырь в виде огневого превосходства. А у ВСУ оперативная мысль закончилась после провального контрнаступа и так не возродилась, рассказал журналист.У противника есть активное желание что-то сделать на фронте, но возможностей не хватает. Некоторые проблемы ВС РФ никуда не делись. Мы по-прежнему не можем эффективно атаковать бригадой или толпой бригад, уточнил он.Крупнейшим таким успехом ВС РФ стал прорыв под Очеретино, когда подловили ВСУ на ротации. Поскольку этот поселок удобно расположен, там распустился "очеретинский цветок", сообщил историк.Когда российские войска стали наступать от этого "цветка" во все стороны, создавая ВСУ кризисы на разных направлениях. У противника и так было несколько болевых точек, а сейчас появляются новые, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Запад сколь угодно долго спонсировать Украину - в интервью Алексея Зубца: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240802/1056623283.html

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новости, россия, украина, донбасс, евгений норин, вс рф, очеретино, атака, кризис, наступление, всу