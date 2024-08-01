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Мэр Донецка уточнил последствия вечернего обстрела
Мэр Донецка уточнил последствия вечернего обстрела - 01.08.2024 Украина.ру
Мэр Донецка уточнил последствия вечернего обстрела
Мирные жители пострадали в результате обстрела Донецка (ДНР) с украинской стороны вечером 31 июля. Об этом 1 августа сообщил в своём телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин
2024-08-01T12:06
2024-08-01T12:06
2024-08-01T12:20
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С 9:00 до 21:00 31 июля украинские нацисты 4 раза открывали огонь по мирным кварталам нашего города, сообщил Кулемзин.В частности, "в направлении Петровского и Кировского районов неофашисты выпустили 11 снарядов калибром 155 мм, из них 3 кассетного типа".О пострадавших в результате этих обстрелов сведений не было. Уточнённая информация была опубликована утром 1 августа."По дополнительной информации, вчера вечером во время обстрела Петровского района получил ранения парень 2006 г.р. С осколочным ранением пострадавший госпитализирован в одну из больниц города", - сообщил донецкий градоначальник.Несколькими днями ранее в Донбассе отметили скорбный юбилей - 27 июля 2014 года в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибла Кристина Жук вместе с 10-месячной дочерью. В народной памяти она осталась как "Горловская мадонна".Ранее в публикациях Украина.ру сообщалось о поставках кассетных боеприпасов из США и систематических обстрелах гражданских объектов в ДНР и ЛНР. В частности, об этом упоминалось в одном из недавних обзоров Офис президента взялся за теракты, Кулебу в Китай, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 июля
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Украина.ру
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Украина.ру
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Мэр Донецка уточнил последствия вечернего обстрела
12:06 01.08.2024 (обновлено: 12:20 01.08.2024)
Мирные жители пострадали в результате обстрела Донецка (ДНР) с украинской стороны вечером 31 июля. Об этом 1 августа сообщил в своём телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин