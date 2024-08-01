Мэр Донецка уточнил последствия вечернего обстрела - 01.08.2024 Украина.ру
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Мэр Донецка уточнил последствия вечернего обстрела
Мэр Донецка уточнил последствия вечернего обстрела - 01.08.2024 Украина.ру
Мэр Донецка уточнил последствия вечернего обстрела
Мирные жители пострадали в результате обстрела Донецка (ДНР) с украинской стороны вечером 31 июля. Об этом 1 августа сообщил в своём телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин
2024-08-01T12:06
2024-08-01T12:20
новости
донецк
донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин
сцкк
вооруженные силы украины
военные преступления
гуманитарная катастрофа
сво
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С 9:00 до 21:00 31 июля украинские нацисты 4 раза открывали огонь по мирным кварталам нашего города, сообщил Кулемзин.В частности, "в направлении Петровского и Кировского районов неофашисты выпустили 11 снарядов калибром 155 мм, из них 3 кассетного типа".О пострадавших в результате этих обстрелов сведений не было. Уточнённая информация была опубликована утром 1 августа."По дополнительной информации, вчера вечером во время обстрела Петровского района получил ранения парень 2006 г.р. С осколочным ранением пострадавший госпитализирован в одну из больниц города", - сообщил донецкий градоначальник.Несколькими днями ранее в Донбассе отметили скорбный юбилей - 27 июля 2014 года в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибла Кристина Жук вместе с 10-месячной дочерью. В народной памяти она осталась как "Горловская мадонна".Ранее в публикациях Украина.ру сообщалось о поставках кассетных боеприпасов из США и систематических обстрелах гражданских объектов в ДНР и ЛНР. В частности, об этом упоминалось в одном из недавних обзоров Офис президента взялся за теракты, Кулебу в Китай, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 июля
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Украина.ру
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новости, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин, сцкк, вооруженные силы украины, военные преступления, гуманитарная катастрофа, сво, всу
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, гуманитарная катастрофа, СВО, ВСУ

Мэр Донецка уточнил последствия вечернего обстрела

12:06 01.08.2024 (обновлено: 12:20 01.08.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Мирные жители пострадали в результате обстрела Донецка (ДНР) с украинской стороны вечером 31 июля. Об этом 1 августа сообщил в своём телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин
С 9:00 до 21:00 31 июля украинские нацисты 4 раза открывали огонь по мирным кварталам нашего города, сообщил Кулемзин.
В частности, "в направлении Петровского и Кировского районов неофашисты выпустили 11 снарядов калибром 155 мм, из них 3 кассетного типа".
О пострадавших в результате этих обстрелов сведений не было. Уточнённая информация была опубликована утром 1 августа.
"По дополнительной информации, вчера вечером во время обстрела Петровского района получил ранения парень 2006 г.р. С осколочным ранением пострадавший госпитализирован в одну из больниц города", - сообщил донецкий градоначальник.
Несколькими днями ранее в Донбассе отметили скорбный юбилей - 27 июля 2014 года в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибла Кристина Жук вместе с 10-месячной дочерью. В народной памяти она осталась как "Горловская мадонна".
Ранее в публикациях Украина.ру сообщалось о поставках кассетных боеприпасов из США и систематических обстрелах гражданских объектов в ДНР и ЛНР. В частности, об этом упоминалось в одном из недавних обзоров Офис президента взялся за теракты, Кулебу в Китай, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 июля
 
НовостиДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАлексей КулемзинСЦККВооруженные силы УкраиныВоенные преступлениягуманитарная катастрофаСВОВСУ
 
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